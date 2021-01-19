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10 самых интересных фактов о грибах

10 самых интересных фактов о грибах (11 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 09:22
Сообщество : Факты
Метки: видео   грибы   интересно   познавательно   факты   фото   
182
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Задолго до того, как деревья захватили Землю, наша планета была покрыта гигантскими грибами высотой 7,3 метра и шириной 0,9 метра: эти гигантские шпили усеивали древний пейзаж. Сейчас такие громадины в природе уже не встречаются, но тайн с ними связано все ещё немало.

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Метки: видео   грибы   интересно   познавательно   факты   фото   
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11k
Андрей Дядя Час назад
Мухомор занимает вторую строчку по уровню опасности для жизни.

бред сивой кобылы. летальная доза красного мухомора - 4 кило сырыми . это говорит миколог Вишневский. миколог - ученый , который изучает грибы.

мухомором отравиться нереально, ибо невозможно физически съесть летальную дозу . после второй-третьей принятой сырой шляпки придет рвота. сухие шляпки безопасны и вполне пригодны в пищу. желательно все же отварить и слить воду , чтобы не заглючить. мухомор - условно съедобный гриб. в отличии от того же свинуха , который жрут многие
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1k
Лёха 48 минут назад
"Команда подсчитала, что гриб занимал площадь 9,6 км и ей было от 1900 до 8650 лет."
Кому столько лет? Команде?
1.Статейка "сдута" явно с иностранного источника.
2. Много косяков и ошибок.
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1k
Лёха Час назад
"Грибы – отличный способ покрыть дефицит витамина D, так как одна порция содержит приблизительно 20% от дневной нормы, а если подержать их по ультрафиолетовым излучением одну-две секунды, то все 100%."
3,14 зд ёж:
облученные ультрафиолетом грибы (400 МЕ на 100 гр);

Популяционная группа, клиническая ситуация Профилактическая ежедневная доза витамина D
Дети и подростки 740 + Возраст [годы] X ...
Лица 18-50 лет 600-800 МЕ/день,
Лица старше 50 лет 800-1000 МЕ/день
Беременные и кормящие женщины 800-1200 МЕ/день
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4k
Vasiliy Час назад
https://www.youtube.com/channel/UCZx9BfegSagsI73EkXgeoVQhttps://www.youtube.com/channel/UCZx9BfegSagsI73EkXgeoVQ
тут поинтереснее есть факты. И их существенно больше. Особенно в лекциях Вишневского.
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