10 самых интересных фактов о грибах

Задолго до того, как деревья захватили Землю, наша планета была покрыта гигантскими грибами высотой 7,3 метра и шириной 0,9 метра: эти гигантские шпили усеивали древний пейзаж. Сейчас такие громадины в природе уже не встречаются, но тайн с ними связано все ещё немало.
10. Мухомор и бледная поганка – самые ядовитые грибы
Amanita phalloides, более известный как бледная поганка – это гриб, который вызывает опасную для жизни гепаторенальную дисфункцию при попадании в организм. Считающийся самым ядовитым грибом в мире, он содержит аматоксины, группу бициклических октапептидов, которые ответственны за 90% глобальных смертельных случаев, связанных с грибами.
Одной шляпки поганки достаточно, чтобы вызвать смерть у взрослого человека. Бледная поганка была впервые выведена в Британской Колумбии на корнях импортированных европейских деревьев и с тех пор распространилась на североамериканские дубы и все чаще встречается в городах.
Мухомор – это грибной сорт, который можно найти почти повсюду в северном полушарии и который занимает вторую строчку по уровню опасности для жизни. Грибы имеют отличительный вид – ярко-красные или желтые шляпки, испещренные белыми пятнами (между прочим, эти пятна смываются во время дождя), где сам мицель образует симбиоз с деревьями.
Amanita Muscaria (научное название мухомора) можно найти возле берез, сосен или елей в Северной / Южной Америке, во всей Европе, в северной Азии и на западной Аляске, но он также был обнаружен в симбиозе с эвкалиптом в Австралии и в чистых липовых лесах Норвегии.
Одной шляпки поганки достаточно, чтобы вызвать смерть у взрослого человека. Бледная поганка была впервые выведена в Британской Колумбии на корнях импортированных европейских деревьев и с тех пор распространилась на североамериканские дубы и все чаще встречается в городах.
Мухомор – это грибной сорт, который можно найти почти повсюду в северном полушарии и который занимает вторую строчку по уровню опасности для жизни. Грибы имеют отличительный вид – ярко-красные или желтые шляпки, испещренные белыми пятнами (между прочим, эти пятна смываются во время дождя), где сам мицель образует симбиоз с деревьями.
Amanita Muscaria (научное название мухомора) можно найти возле берез, сосен или елей в Северной / Южной Америке, во всей Европе, в северной Азии и на западной Аляске, но он также был обнаружен в симбиозе с эвкалиптом в Австралии и в чистых липовых лесах Норвегии.
9. Грибы использовались в качестве лекарств
Во времена, когда таблетки ещё не были придуманы, люди лечились, как могли, в том числе – грибами. В народной медицине они используются до сих пор, как и в фармакотерапии, причём могут действительно помочь, так как многие сорта содержат в себе полезные элементы.
Вообще, грибы в развитии медицины сыграли важную роль: стрептомицин и пенициллин, положившие начало эры антибиотиков, были открыты с помощью плесневых грибов, из которых выделили эти вещества.
Вообще, грибы в развитии медицины сыграли важную роль: стрептомицин и пенициллин, положившие начало эры антибиотиков, были открыты с помощью плесневых грибов, из которых выделили эти вещества.
8. Веселка обыкновенная – самый быстрорастущий гриб
Вскоре после того, как температура начинает падать, и особенно после влажной погоды, можно найти небольшой сюрприз на своем дворе: фаллически выглядящие грибы, которые появляются, казалось бы, из ниоткуда. Их называют Phallus Impudicus или веселка обыкновенная.
Ботаник 16-го века Джон Джерард назвал их “колючими грибами” или “грибок Вирилис пенис“. Причина очевидна: они выглядят как сами знаете что. Некоторые культуры считают грибы афродизиаками и даже кормят ими быков до того, как они спариваются.
На самом деле Phallus Impudicus – это не что иное, как разновидность вонючего гриба, который появляется в прохладную и влажную погоду, главным образом осенью и зимой. Они начинаются с белого «яйца», которое частично видно над землей, а сеть корней закрепляет его внизу. Как только гриб созревает, взрослый стебель появляется быстро – иногда в течение часа.
Ботаник 16-го века Джон Джерард назвал их “колючими грибами” или “грибок Вирилис пенис“. Причина очевидна: они выглядят как сами знаете что. Некоторые культуры считают грибы афродизиаками и даже кормят ими быков до того, как они спариваются.
На самом деле Phallus Impudicus – это не что иное, как разновидность вонючего гриба, который появляется в прохладную и влажную погоду, главным образом осенью и зимой. Они начинаются с белого «яйца», которое частично видно над землей, а сеть корней закрепляет его внизу. Как только гриб созревает, взрослый стебель появляется быстро – иногда в течение часа.
7. Грибы вырабатывают витамин D
При нехватке витамина D, который мы получаем, греясь под солнышком, у человека ухудшается абсорбция кальция, из-за чего кости становятся хрупкими. И это далеко не единственная проблема, которая возникает из-за этого.
Грибы – отличный способ покрыть дефицит витамина D, так как одна порция содержит приблизительно 20% от дневной нормы, а если подержать их по ультрафиолетовым излучением одну-две секунды, то все 100%.
Грибы – отличный способ покрыть дефицит витамина D, так как одна порция содержит приблизительно 20% от дневной нормы, а если подержать их по ультрафиолетовым излучением одну-две секунды, то все 100%.
6. Белый трюфель - самый дорогой гриб
Редкий европейский белый трюфель может стоить свыше 4 500 евро за 1 кг. Находящиеся в итальянских регионах Пьемонт, Марке и Тоскана, растущие среди корней тополя, бука, фундука, дуба и ивы, белые трюфели очень ароматны, с сильным вкусом, который описывают как земляной, мускусный или чесночный.
5. Грибы - источник белка и не только
Грибы являются отличными источниками белка, клетчатки, витаминов группы В (особенно ниацина), витамина С и D, кальция, минералов и селена. Они также содержат вещества, уникальные для грибов, такие как эрготионеин, который, согласно исследованиям, является очень сильным антиоксидантом.
Грибы могут избавить от высокого уровня холестерина в крови и предотвратить появление рака молочной железы, рака предстательной железы и диабет. Они также помогают в потере веса и повышают силу вашей иммунной системы.
Грибы могут избавить от высокого уровня холестерина в крови и предотвратить появление рака молочной железы, рака предстательной железы и диабет. Они также помогают в потере веса и повышают силу вашей иммунной системы.
4. Медовый гриб – крупнейший живой организм на планете
В 1998 году группа из Лесной службы США приступила к расследованию причин вымирания крупных деревьев в Национальном лесу Малер в восточном Орегоне. Они обнаружили пораженные участки на аэрофотоснимках и собрали образцы корней 112 погибших и умирающих деревьев, в основном елей. Испытания показали, что все деревья, кроме четырех, были заражены медовым грибом Armillaria solidipes (ранее известный как Armillaria ostoyae).
Наиболее широко расположенные были на расстоянии 3,8 км друг от друга. Команда подсчитала, что гриб занимал площадь 9,6 км² и ей было от 1900 до 8650 лет.
Наиболее широко расположенные были на расстоянии 3,8 км друг от друга. Команда подсчитала, что гриб занимал площадь 9,6 км² и ей было от 1900 до 8650 лет.
3. Грибы поражающе жизнеспособны и не боятся радиации
На месте Чернобыльской АЭС, уже после случившейся трагедии, были найдены различные виды грибов, которые, надо сказать, прекрасно себя чувстваволи в условиях повышенной радиации.
2. 144 видов грибов могут вызывать галлюцинации
«Кайфовать» от грибочков люди научились давно, случайно открыв их «волшебные» свойства. Раньше верили, что видения под воздействием грибов – это окно в мир духов.
Чтобы вы понимали, на что способны галлюциногенные грибы, упомянем греческую легенду, которая гласит, что Персей основал город Микены благодаря грибам. На пикнике с Андромедой и некоторыми из знати он сорвал и съел гриб, потому что хотел пить. Это был ядовитый гриб, один из тех, которые очень трудно отличить от нетоксичного сорта. Затем он начал галлюцинировать, наблюдая видения города вокруг него. Дворяне, которые стремились заслужить благосклонность царя, восприняли все это всерьез и основали город на том месте, где проходил пикник.
Случилось это аж во втором тысячелетии до нашей эры. Интересно, что намного позже город стал процветающим центром незаконной торговли наркотиками.
Чтобы вы понимали, на что способны галлюциногенные грибы, упомянем греческую легенду, которая гласит, что Персей основал город Микены благодаря грибам. На пикнике с Андромедой и некоторыми из знати он сорвал и съел гриб, потому что хотел пить. Это был ядовитый гриб, один из тех, которые очень трудно отличить от нетоксичного сорта. Затем он начал галлюцинировать, наблюдая видения города вокруг него. Дворяне, которые стремились заслужить благосклонность царя, восприняли все это всерьез и основали город на том месте, где проходил пикник.
Случилось это аж во втором тысячелетии до нашей эры. Интересно, что намного позже город стал процветающим центром незаконной торговли наркотиками.
1. Грибы выделены в отдельное царство
Гриб не является ни фруктом, ни овощем: технически грибы даже не растения. Грибы – это живые организмы, которые отдаленно связаны с растениями и более тесно связаны с животными, но довольно сильно отличаются от любой из этих групп.
Они похожи на плод растения, за исключением того, что «семена», которые оно производит, на самом деле представляют собой миллионы микроскопических спор, которые образуются в жабрах или порах под шляпкой гриба.
Многие виды являются важной частью природы, разлагающими неживые органические вещества. Это означает, что они «едят» мертвые растения. Тем не менее, многие сорта грибов имеют особые, симбиотические отношения с определенными видами растений. Часто ни гриб, ни растение не будут расти без партнера.
Они похожи на плод растения, за исключением того, что «семена», которые оно производит, на самом деле представляют собой миллионы микроскопических спор, которые образуются в жабрах или порах под шляпкой гриба.
Многие виды являются важной частью природы, разлагающими неживые органические вещества. Это означает, что они «едят» мертвые растения. Тем не менее, многие сорта грибов имеют особые, симбиотические отношения с определенными видами растений. Часто ни гриб, ни растение не будут расти без партнера.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кто такой ханжа
- Правление Бориса Годунова
- Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
- Самые большие планеты Солнечной системы
- Почему «Венеры палеолита» были тучными
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
бред сивой кобылы. летальная доза красного мухомора - 4 кило сырыми . это говорит миколог Вишневский. миколог - ученый , который изучает грибы.
мухомором отравиться нереально, ибо невозможно физически съесть летальную дозу . после второй-третьей принятой сырой шляпки придет рвота. сухие шляпки безопасны и вполне пригодны в пищу. желательно все же отварить и слить воду , чтобы не заглючить. мухомор - условно съедобный гриб. в отличии от того же свинуха , который жрут многие
Кому столько лет? Команде?
1.Статейка "сдута" явно с иностранного источника.
2. Много косяков и ошибок.
3,14 зд ёж:
облученные ультрафиолетом грибы (400 МЕ на 100 гр);
Популяционная группа, клиническая ситуация Профилактическая ежедневная доза витамина D
Дети и подростки 740 + Возраст [годы] X ...
Лица 18-50 лет 600-800 МЕ/день,
Лица старше 50 лет 800-1000 МЕ/день
Беременные и кормящие женщины 800-1200 МЕ/день
тут поинтереснее есть факты. И их существенно больше. Особенно в лекциях Вишневского.