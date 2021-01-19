10 самых интересных фактов о грибах

Amanita phalloides, более известный как бледная поганка – это гриб, который вызывает опасную для жизни гепаторенальную дисфункцию при попадании в организм. Считающийся самым ядовитым грибом в мире, он содержит аматоксины, группу бициклических октапептидов, которые ответственны за 90% глобальных смертельных случаев, связанных с грибами.



Одной шляпки поганки достаточно, чтобы вызвать смерть у взрослого человека. Бледная поганка была впервые выведена в Британской Колумбии на корнях импортированных европейских деревьев и с тех пор распространилась на североамериканские дубы и все чаще встречается в городах.



Мухомор – это грибной сорт, который можно найти почти повсюду в северном полушарии и который занимает вторую строчку по уровню опасности для жизни. Грибы имеют отличительный вид – ярко-красные или желтые шляпки, испещренные белыми пятнами (между прочим, эти пятна смываются во время дождя), где сам мицель образует симбиоз с деревьями.



Amanita Muscaria (научное название мухомора) можно найти возле берез, сосен или елей в Северной / Южной Америке, во всей Европе, в северной Азии и на западной Аляске, но он также был обнаружен в симбиозе с эвкалиптом в Австралии и в чистых липовых лесах Норвегии.