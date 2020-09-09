Методы проверки грибов на ядовитость

Народное «тестирование»

В народе придумали массу методов, позволяющих идентифицировать ядовитых представителей грибного мира. К сожалению, многие из них не эффективны, так как рассчитаны на реакцию определенного яда или группы ядов. Более того, многие методы ошибочны, а цена ошибки – человеческие жизни. Разберемся, какие есть методы, что именно они определяют, и почему им нельзя доверять.



Проверка серебром

В народе есть поверье, что ядовитость можно выявить с помощью серебряных предметов. Это ошибочный метод, на который не стоит полагаться. Серебро темнеет не от ядов, а от определенных аминокислот, которые могут содержаться в любых грибах, независимо от их съедобности.



Проверка чесноком и луком

Есть у грибников еще один способ проверки на качество – уже во время варки. В кастрюлю кидают луковицу или чеснок. Если там есть ядовитый экземпляр, они синеют. Приходится выбрасывать недоваренный суп. Но лук или чеснок буреет вовсе не от яда, а из-за тирозиназы – это особый фермент, не имеющий никакой связи со съедобностью – он может содержаться, как в токсичных, так и в съедобных экземплярах.



О чем расскажут насекомые?

Среди ряда грибников бытует убеждение, что ядовитые грибы не едят насекомые. На самом деле, присутствие насекомых ни о чем не говорит – среди них есть виды, устойчивые к ядам.



Проверка молоком

Есть мнение, что молоко, попавшее на тело ядовитого гриба, свернется. На самом деле сворачивание вызывает фермент пепсин, который может встречаться в любых видах – съедобных и токсичных.



Проверка уксусом

Считается, что отваривание в растворе уксуса и соли помогает обезвреживать токсины. И правда, так можно обезопасить слаботоксичные виды, например, строчки. Но бледной поганке такие манипуляции не страшны, ее яд сохраняет силу при любой обработке.



Распознание по цвету пластинок

Цвет подшапочных пластинок. Говорят, что розоватые пластины указывают на безвредность. Не совсем так. Вот у шампиньона, и правда, розовые пластинки, но у желтеющего шампиньона и энтоломы – ядовитых видов, они тоже розоватого оттенка.



Распознание по разлому

Цвет разлома. Считается, что если цвет мякоти на разломе резко становится красным или фиолетовым, в грибном теле есть яд. Но, например, съедобные грабовики на разломе становятся пурпурными, а поддубовики – синими.