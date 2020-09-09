Методы проверки грибов на ядовитость

Сегодня придумано множество способов проверки на ядовитость гриба. Но в грибном мире яды разные. Нет единого теста, который бы реагировал на все ядовитые вещества сразу. Чтобы яд, упрятанный в тело гриба, проявил себя, нужно перепробовать несколько тестов – для разных токсинов. Далее представлены самые популярные методы распознавания ядовитых грибов.
Как опознать ядовитые грибы – самый надежный метод
В народе существует множество способов проверки грибов на токсичность, но все они ненадежны и рассчитаны на выявление какого-то одного яда. Точная идентификация возможна только на основе характерных признаков, по которым можно безошибочно опознать смертельно опасные виды грибов. Если вам попался сомнительный экземпляр, в идентификации которого вы сомневаетесь, действуйте так:
Посмотрите на внутреннюю сторону шляпки, чтобы определить к пластинчатым или трубчатым грибам относится неопознанный экземпляр. Все самые ядовитые грибы – пластинчатые. Например, мухоморы и поганки. Поэтому особенно настороженно относитесь к таким грибам.
Осмотрите внимательно нижнюю часть гриба. У мухоморов и поганок всех разновидностей имеется утолщение яйцевидной формы в нижней части ножки.
Посмотрите – есть ли на ножке кольцо-воротничок. Оно расположено примерно посередине – немного ближе к шляпке. Если гриб с «юбочкой», выбросьте его поскорее.
Посмотрите на внутреннюю сторону шляпки, чтобы определить к пластинчатым или трубчатым грибам относится неопознанный экземпляр. Все самые ядовитые грибы – пластинчатые. Например, мухоморы и поганки. Поэтому особенно настороженно относитесь к таким грибам.
Осмотрите внимательно нижнюю часть гриба. У мухоморов и поганок всех разновидностей имеется утолщение яйцевидной формы в нижней части ножки.
Посмотрите – есть ли на ножке кольцо-воротничок. Оно расположено примерно посередине – немного ближе к шляпке. Если гриб с «юбочкой», выбросьте его поскорее.
Видео знакомит зрителей с самыми опасными для человека грибами. Узнайте, как их опознать, и как они воздействуют на организм:
Как отличить двойников?
У съедобных грибов, за которыми охотятся грибники, есть двойники – несъедобные, условно съедобные или ядовитые. Вот самые известные притворщики:
Желчный и сатанинский гриб
Это двойники боровика – самого ценного представителя грибного царства. Но отличить двойников проще простого. У первого на ножке – темная сетка из прожилок, у второго – красноватая. Можно еще срезать кусок ножки, чтобы посмотреть – изменится ли ее цвет. Если через минуту цвет среза не меняется – боровик можно класть в корзину. У двойников цвет с белого поменяется на розовый – у желчного, и лиловый – у сатанинского гриба.
Ложный подосиновик
У него шляпка темнее, чем у настоящего. Цвет среза ножки не меняется, а у настоящего красноголовика, наоборот – темнеет.
Ложный подберезовик
Его от съедобного гриба можно отличить по более темной шляпке и посиневшему срезу. Еще одна верная примета – место произрастания. Ложные подберезовики под березами не растут.
Ложные лисички
Чтобы отличить их от съедобных, нужно проявить внимательность. Смотрите на цвет шляпок. У настоящих лисичек они светло-оранжевого, почти желтого цвета. Ложные экземпляры имеют ярко оранжевый цвет, а при надломе появляются капли белого сока.
Ложные опята
Существует множество ядовитых и несъедобных грибов, внешне похожих на опята. Настоящие грибы от ложных можно отличить по буроватой или коричнево-желтой чешуйчатой шляпке. Причем шляпки бледные, у ложных – яркие, например, красно-коричневые или ржаво-красные. Съедобный опенок можно также идентифицировать по запаху – у него приятный и насыщенный грибной дух. Ложные собраться издают запах плесени и сырой
Заблуждения по поводу распознания съедобных и ядовитых грибов
В народе есть несколько примет для опознания ядовитых особей, причем многие из них ошибочны. Например:
Считается, что съедобные экземпляры приятны на вкус. Неправда – мухоморы тоже вкусны.
Молодые грибки безопасны, ядовитость приходит с возрастом. Неправда, особенно в отношении бледной поганки – она смертельно опасна в любом возрасте.
Ядовитые грибы неприятно пахнут. Ничего подобного. У многих ядовитых и условно-съедобных экземпляров приятный аромат, а многие вообще не имеют запаха. Неприятным запахом обычно обладают представители несъедобной категории.
Распространено мнение, что ядовитые грибы не бывают червивыми – они якобы не по вкусу насекомым. Беря в корзинку грибы, источенные червями и обгрызенные улитками, грибники думают, что эти грибы однозначно съедобны. На самом деле насекомые могут заводиться в любых грибах.
Многие уверены – алкоголь нейтрализует яд. Опять неправда. Это заблуждение особенно опасно – алкоголь, наоборот, способствует интоксикации организма грибным ядом. Если запить ядовитые грибы алкоголем, вероятность летального исхода возрастает.
Мнение о пользе кипячения грибов также ошибочно – кипячение не избавляет их от всех ядов. Есть токсины, которые нейтрализуются после отваривания, а есть и другие – устойчивые к высоким температурам.
Считается, что съедобные экземпляры приятны на вкус. Неправда – мухоморы тоже вкусны.
Молодые грибки безопасны, ядовитость приходит с возрастом. Неправда, особенно в отношении бледной поганки – она смертельно опасна в любом возрасте.
Ядовитые грибы неприятно пахнут. Ничего подобного. У многих ядовитых и условно-съедобных экземпляров приятный аромат, а многие вообще не имеют запаха. Неприятным запахом обычно обладают представители несъедобной категории.
Распространено мнение, что ядовитые грибы не бывают червивыми – они якобы не по вкусу насекомым. Беря в корзинку грибы, источенные червями и обгрызенные улитками, грибники думают, что эти грибы однозначно съедобны. На самом деле насекомые могут заводиться в любых грибах.
Многие уверены – алкоголь нейтрализует яд. Опять неправда. Это заблуждение особенно опасно – алкоголь, наоборот, способствует интоксикации организма грибным ядом. Если запить ядовитые грибы алкоголем, вероятность летального исхода возрастает.
Мнение о пользе кипячения грибов также ошибочно – кипячение не избавляет их от всех ядов. Есть токсины, которые нейтрализуются после отваривания, а есть и другие – устойчивые к высоким температурам.
Пробовать на вкус грибы нельзя. Эксперименты могут привести к сильнейшему отравлению. Мухомор и поганка хороши на вкус. Опознавать грибы нужно только по внешнему виду.
Отправляясь на «тихую охоту» важно знать точное описание съедобных грибов. Если экземпляр хоть в чем-то не соответствует описанию, лучше отказаться от него.
Контрольная проверка
Грибные трофеи не хранят – как только пришли из леса, сразу за работу – чистить, мыть варить. Пройдет несколько часов, и вся добыча испортится. Во время чистки грибы тщательно осматривают – чтобы ни один ядовитый не проскочил. Откладывайте в сторону старые экземпляры – после варки они размягчатся и будут безвкусны, ими даже можно отравиться.
Народное «тестирование»
В народе придумали массу методов, позволяющих идентифицировать ядовитых представителей грибного мира. К сожалению, многие из них не эффективны, так как рассчитаны на реакцию определенного яда или группы ядов. Более того, многие методы ошибочны, а цена ошибки – человеческие жизни. Разберемся, какие есть методы, что именно они определяют, и почему им нельзя доверять.
Проверка серебром
В народе есть поверье, что ядовитость можно выявить с помощью серебряных предметов. Это ошибочный метод, на который не стоит полагаться. Серебро темнеет не от ядов, а от определенных аминокислот, которые могут содержаться в любых грибах, независимо от их съедобности.
Проверка чесноком и луком
Есть у грибников еще один способ проверки на качество – уже во время варки. В кастрюлю кидают луковицу или чеснок. Если там есть ядовитый экземпляр, они синеют. Приходится выбрасывать недоваренный суп. Но лук или чеснок буреет вовсе не от яда, а из-за тирозиназы – это особый фермент, не имеющий никакой связи со съедобностью – он может содержаться, как в токсичных, так и в съедобных экземплярах.
О чем расскажут насекомые?
Среди ряда грибников бытует убеждение, что ядовитые грибы не едят насекомые. На самом деле, присутствие насекомых ни о чем не говорит – среди них есть виды, устойчивые к ядам.
Проверка молоком
Есть мнение, что молоко, попавшее на тело ядовитого гриба, свернется. На самом деле сворачивание вызывает фермент пепсин, который может встречаться в любых видах – съедобных и токсичных.
Проверка уксусом
Считается, что отваривание в растворе уксуса и соли помогает обезвреживать токсины. И правда, так можно обезопасить слаботоксичные виды, например, строчки. Но бледной поганке такие манипуляции не страшны, ее яд сохраняет силу при любой обработке.
Распознание по цвету пластинок
Цвет подшапочных пластинок. Говорят, что розоватые пластины указывают на безвредность. Не совсем так. Вот у шампиньона, и правда, розовые пластинки, но у желтеющего шампиньона и энтоломы – ядовитых видов, они тоже розоватого оттенка.
Распознание по разлому
Цвет разлома. Считается, что если цвет мякоти на разломе резко становится красным или фиолетовым, в грибном теле есть яд. Но, например, съедобные грабовики на разломе становятся пурпурными, а поддубовики – синими.
В народе придумали массу методов, позволяющих идентифицировать ядовитых представителей грибного мира. К сожалению, многие из них не эффективны, так как рассчитаны на реакцию определенного яда или группы ядов. Более того, многие методы ошибочны, а цена ошибки – человеческие жизни. Разберемся, какие есть методы, что именно они определяют, и почему им нельзя доверять.
Проверка серебром
В народе есть поверье, что ядовитость можно выявить с помощью серебряных предметов. Это ошибочный метод, на который не стоит полагаться. Серебро темнеет не от ядов, а от определенных аминокислот, которые могут содержаться в любых грибах, независимо от их съедобности.
Проверка чесноком и луком
Есть у грибников еще один способ проверки на качество – уже во время варки. В кастрюлю кидают луковицу или чеснок. Если там есть ядовитый экземпляр, они синеют. Приходится выбрасывать недоваренный суп. Но лук или чеснок буреет вовсе не от яда, а из-за тирозиназы – это особый фермент, не имеющий никакой связи со съедобностью – он может содержаться, как в токсичных, так и в съедобных экземплярах.
О чем расскажут насекомые?
Среди ряда грибников бытует убеждение, что ядовитые грибы не едят насекомые. На самом деле, присутствие насекомых ни о чем не говорит – среди них есть виды, устойчивые к ядам.
Проверка молоком
Есть мнение, что молоко, попавшее на тело ядовитого гриба, свернется. На самом деле сворачивание вызывает фермент пепсин, который может встречаться в любых видах – съедобных и токсичных.
Проверка уксусом
Считается, что отваривание в растворе уксуса и соли помогает обезвреживать токсины. И правда, так можно обезопасить слаботоксичные виды, например, строчки. Но бледной поганке такие манипуляции не страшны, ее яд сохраняет силу при любой обработке.
Распознание по цвету пластинок
Цвет подшапочных пластинок. Говорят, что розоватые пластины указывают на безвредность. Не совсем так. Вот у шампиньона, и правда, розовые пластинки, но у желтеющего шампиньона и энтоломы – ядовитых видов, они тоже розоватого оттенка.
Распознание по разлому
Цвет разлома. Считается, что если цвет мякоти на разломе резко становится красным или фиолетовым, в грибном теле есть яд. Но, например, съедобные грабовики на разломе становятся пурпурными, а поддубовики – синими.
Можно ли отравиться съедобными грибами?
Даже съедобные грибы запросто могут привести к отравлению. Причины превращения таких грибов в ядовитый продукт:
Бактерии. Попадая в питательную среду – грибное тело, бактерии усиленно размножаются. Источники заражения – почва, тара для транспортировки, грязные руки. Если не обработать грибы должным образом, можно заработать бактериальное отравление. Если грибы жарят или варят, бактерии практически на 100% погибают. А вот соленые грибочки могут подвести, если они были неправильно приготовлены – долго лежали в одной и той же воде, была высокая температура окружающей среды, мало положили соли в маринад.
Ботулизм. Эта напасть поражает консервированные продукты. Виновники заражения – споры клостридий. Стать причиной ботулизма могут маринованные грибы – сохраняемые без доступа воздуха.
Токсины. Грибы, словно губки, впитывают в себя все химические вещества, которые их окружают. Вместе с грибами, выросшими где-нибудь в промзоне или вблизи сельхозугодий, в организм могут попасть тяжелые металлы, гербициды и т. п., вызывающие тяжелую интоксикацию.
Переедание. Грибы считаются тяжелой пищей. Их потребление должно быть умеренным. А людям с проблемами ЖКТ, болезнями почек и печени, они вообще противопоказаны.
Бактерии. Попадая в питательную среду – грибное тело, бактерии усиленно размножаются. Источники заражения – почва, тара для транспортировки, грязные руки. Если не обработать грибы должным образом, можно заработать бактериальное отравление. Если грибы жарят или варят, бактерии практически на 100% погибают. А вот соленые грибочки могут подвести, если они были неправильно приготовлены – долго лежали в одной и той же воде, была высокая температура окружающей среды, мало положили соли в маринад.
Ботулизм. Эта напасть поражает консервированные продукты. Виновники заражения – споры клостридий. Стать причиной ботулизма могут маринованные грибы – сохраняемые без доступа воздуха.
Токсины. Грибы, словно губки, впитывают в себя все химические вещества, которые их окружают. Вместе с грибами, выросшими где-нибудь в промзоне или вблизи сельхозугодий, в организм могут попасть тяжелые металлы, гербициды и т. п., вызывающие тяжелую интоксикацию.
Переедание. Грибы считаются тяжелой пищей. Их потребление должно быть умеренным. А людям с проблемами ЖКТ, болезнями почек и печени, они вообще противопоказаны.
Первая помощь при отравлении грибами
Если, поев грибов, вы почувствовали недомогание – головокружение, тошноту, боль в животе, одышку и другие подозрительные симптомы, немедленно:
Вызывайте скорую помощь.
Промойте желудок. Чтобы вывести яд из организма, надо вызвать рвоту. Выпейте 1-2 л растворенной марганцовки или сорбенты – белый/активированный уголь (1 г на 1 кг массы тела).
Если нет угля и марганцовки, берите поваренную соль. Разведите в стакане воды 2 столовых ложки соли, и выпейте — солевой раствор дает слабительный эффект.
После выведения токсинов надо восполнить потери жидкости – выпить минеральную воду или подслащенный чай.
При сборе и употреблении грибов, пользоваться «народными методами» не только неэффективно, но и опасно. Только изучение внешнего вида и особых примет грибов – съедобных и смертельно ядовитых, поможет избежать роковой ошибки.
Вызывайте скорую помощь.
Промойте желудок. Чтобы вывести яд из организма, надо вызвать рвоту. Выпейте 1-2 л растворенной марганцовки или сорбенты – белый/активированный уголь (1 г на 1 кг массы тела).
Если нет угля и марганцовки, берите поваренную соль. Разведите в стакане воды 2 столовых ложки соли, и выпейте — солевой раствор дает слабительный эффект.
После выведения токсинов надо восполнить потери жидкости – выпить минеральную воду или подслащенный чай.
При сборе и употреблении грибов, пользоваться «народными методами» не только неэффективно, но и опасно. Только изучение внешнего вида и особых примет грибов – съедобных и смертельно ядовитых, поможет избежать роковой ошибки.
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Закон в собирании грибов - первый и единственный - если хоть есть малейшее сомнение в грибе или ты не знаешь этот гриб - НЕ БРАТЬ!!! Играть в лотерею повезет не повезет, это не про грибы!
И что за ложный подосиновик?????? 35 лет собираю грибы, ложные опята, подберезовики и т.д. знаю, а вот ложный подосиновик первый раз слышу!
Осенний опенок (толстоногий) имеет все три признака. Выкинуть поскорее?