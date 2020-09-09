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Методы проверки грибов на ядовитость

Методы проверки грибов на ядовитость (10 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 08:14
Сообщество : Факты
Метки: гриб   грибы   интересно   лес   сбор грибов   факты   фото   
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Сегодня придумано множество способов проверки на ядовитость гриба. Но в грибном мире яды разные. Нет единого теста, который бы реагировал на все ядовитые вещества сразу. Чтобы яд, упрятанный в тело гриба, проявил себя, нужно перепробовать несколько тестов – для разных токсинов. Далее представлены самые популярные методы распознавания ядовитых грибов.

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Метки: гриб   грибы   интересно   лес   сбор грибов   факты   фото   
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13  комментариев
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1k
Василий 3 часа назад
Самый точный метод: если сомневаешься, или не знаешь этот гриб- не бери.
Всё, и никаких хитростей более.
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32k
jonnyD 41 минуту назад
Методы проверки грибов на ядовитость
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5
Alex Syvokobylenko Час назад
1. Мухомор не является ядовитым грибом. Кто не верит - Гугл в помощь. 2. Есть ещё классификация съедобный-несьедобный. 3. Собирайте маслята - не ошибётесь. Выберите себе 2-3 вида грибов, выучите как следует, остальные не трогать. Со временем если будет желание научитесь. 4. Последнее и главное - слушайте микологов а не тупые любительские советы на фишках. :)
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22k
Sergey Час назад
Какой то реферат школьника пятого класса на около грибную тему! Нет ни каких способов проверки ядовитости или съедобности грибов, есть только знание съедобных, не брать старые и не переедать!
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1k
0lov 2 часа назад
Немного чернушки...:

- Почему теща умерла?
- Грибами отравилась...
- А почему вся в синяках?
- Жрать их отказывалась...
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25k
Федор 2 часа назад
Что за бред я прочитал???????? Это для кого написано? Для тепличных девочек, которые в лес ходили только по нужде?
Закон в собирании грибов - первый и единственный - если хоть есть малейшее сомнение в грибе или ты не знаешь этот гриб - НЕ БРАТЬ!!! Играть в лотерею повезет не повезет, это не про грибы!
И что за ложный подосиновик?????? 35 лет собираю грибы, ложные опята, подберезовики и т.д. знаю, а вот ложный подосиновик первый раз слышу!
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10k
Corvus Corax 3 часа назад
"Посмотрите на внутреннюю сторону шляпки, чтобы определить к пластинчатым или трубчатым грибам относится неопознанный экземпляр. Все самые ядовитые грибы – пластинчатые. Например, мухоморы и поганки. Поэтому особенно настороженно относитесь к таким грибам. Осмотрите внимательно нижнюю часть гриба. У мухоморов и поганок всех разновидностей имеется утолщение яйцевидной формы в нижней части ножки. Посмотрите – есть ли на ножке кольцо-воротничок. Оно расположено примерно посередине – немного ближе к шляпке. Если гриб с «юбочкой», выбросьте его поскорее."

Осенний опенок (толстоногий) имеет все три признака. Выкинуть поскорее?
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3k
Login 3 часа назад
цвет шляпки зависит от места произрастания гриба. В тени будет светлее. Так что светлее-темнее- ни фига не варианты
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8k
Nero 3 часа назад
Тёщу накормить, вот и вам и тест для любых грибов ))
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6k
Андрей А 3 часа назад
По большому счету-все грибы можно есть, правда некоторые только один раз
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9k
alexis 3 часа назад
Берите гарантированно опознанные грибы, и не экспериментируйте.
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6k
Кенвуд 4 часа назад
Чего только в лесу не встретишь. Нашел красивые белые кораллы. Брать не стал. Сфоткал. Потом вычснил, что это ежовик коралловвй и даже съедобный

Чего только в лесу не встретишь. Нашел красивые белые кораллы. Брать не стал. Сфоткал. Потом вычснил, что это ежовик коралловвй и даже съедобный
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Froll Кенвуд 45 минут назад
То же недавно сфоткал.
То же недавно сфоткал.
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