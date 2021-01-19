30 интересных фактов из жизни Есенина

Каждый русскоговорящий человек слышал или читал стихи этого талантливого поэта. Сергей Есенин был интересной и неоднозначной личностью. В нём каким-то образом умещались разгульный образ жизни и одухотворённость, цинизм и чувство справедливости, пренебрежение к собственным детям и доброе сердце. А душе каждого из нас неизбежно находили отклик его строки.
Интересные факты из биографии Сергея Есенина
1) Есенин с детства не хотел быть обычным рабочим человеком, чем вызывал негодование у старшего поколения и непонимание у сверстников. Первые стихи он сочинил в 8 лет.
2) Первое время после окончания школы будущий поэт работал в лавке у мясника, но пробиться в литературу уже тогда было его целью.
3) Поэтому вскоре Есенин устроился в типографию: хоть и простым рабочим, но поближе к издательскому делу.
4) Сергей с юности увлекался кулачными боями и был, по воспоминаниям современников, довольно сильным бойцом.
5) Поэт тонко чувствовал красоту природы, с любил животных и часто подкармливал бродячих собак. Некоторое время он даже был вегетарианцем.
6) Своим учителем Есенин называл А. Блока.
7) Всю жизнь у поэта был заметный рязанский акцент.
8) У Есенина с Маяковским была взаимная нелюбовь. Они не стеснялись в выражениях и открыто устраивали ссоры. “Вырос с версту ростом и думает, мы испугались” – возмущался Сергей Александрович (кстати, его рост был 168 см.) Несмотря на все выпады и переругивания, поэты уважали творчество друг друга.
9) До революции Есенин общался с царской семьей, посвящал стихи юным царевнам. Даже знаменитый Григорий Распутин покровительствовал ему.
10) Когда Есенина призвали на войну, именно Распутин помог ему и Н.А.Клюеву добиться назначения на военно-санитарный поезд под покровительством императрицы.
2) Первое время после окончания школы будущий поэт работал в лавке у мясника, но пробиться в литературу уже тогда было его целью.
3) Поэтому вскоре Есенин устроился в типографию: хоть и простым рабочим, но поближе к издательскому делу.
4) Сергей с юности увлекался кулачными боями и был, по воспоминаниям современников, довольно сильным бойцом.
5) Поэт тонко чувствовал красоту природы, с любил животных и часто подкармливал бродячих собак. Некоторое время он даже был вегетарианцем.
6) Своим учителем Есенин называл А. Блока.
7) Всю жизнь у поэта был заметный рязанский акцент.
8) У Есенина с Маяковским была взаимная нелюбовь. Они не стеснялись в выражениях и открыто устраивали ссоры. “Вырос с версту ростом и думает, мы испугались” – возмущался Сергей Александрович (кстати, его рост был 168 см.) Несмотря на все выпады и переругивания, поэты уважали творчество друг друга.
9) До революции Есенин общался с царской семьей, посвящал стихи юным царевнам. Даже знаменитый Григорий Распутин покровительствовал ему.
10) Когда Есенина призвали на войну, именно Распутин помог ему и Н.А.Клюеву добиться назначения на военно-санитарный поезд под покровительством императрицы.
Несмотря на благоволение царской семьи, Есенин считал себя социалистом-революционером и тесно общался с большевиками. В партии поэт не состоял, но иногда помогал её деятельности.
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11) Есенин употреблял очень много алкоголя, особенно после второго развода. Советские чиновники были обеспокоены этим фактом. Дзержинский даже хотел отправить его в санаторий для лечения от пьянства. Но разыскать Есенина не смогли, потому что тот где-то пил.
12) Пьянство не было единственной вредной привычкой поэта. Кроме этого он курил (предпочитая папиросы «Сафо», некоторое время употреблял кокаин и гашиш.
13) В последние годы жизни поэта в газетах то и дело появлялись изобличительные статьи о нём, где осуждались пьянство, драки и дебоширство Есенина. И действительно, русский классик стал фигурантом 4 уголовных дел о хулиганстве.
14) Уговорить Есенина лечь в частную психоневрологическую клинику удалось только его третьей жене. Но, выписавшись через месяц, поэт снял со своих счетов все деньги и поехал в Ленинград, где и погиб при загадочных обстоятельствах. Убийство или самоубийство – споры до сих пор ведутся.
15) В 1940 году у поэта появился «фальшивый» сын. Мужчина называл себя Василием Есениным и выступал от имени отца с его стихами.
16) Одного из настоящих сыновей поэта, Юрия, расстреляли в связи с обвинением в покушении на Сталина. Через несколько лет он был посмертно реабилитирован.
17) В 2016 году в США умер последний сын Есенина – Александр.
18) Именем поэта названы более 600 улиц и площадей.
19) В 1995 г. марка с изображением Сергея Есенина была издана в… Албании.
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11) Есенин употреблял очень много алкоголя, особенно после второго развода. Советские чиновники были обеспокоены этим фактом. Дзержинский даже хотел отправить его в санаторий для лечения от пьянства. Но разыскать Есенина не смогли, потому что тот где-то пил.
12) Пьянство не было единственной вредной привычкой поэта. Кроме этого он курил (предпочитая папиросы «Сафо», некоторое время употреблял кокаин и гашиш.
13) В последние годы жизни поэта в газетах то и дело появлялись изобличительные статьи о нём, где осуждались пьянство, драки и дебоширство Есенина. И действительно, русский классик стал фигурантом 4 уголовных дел о хулиганстве.
14) Уговорить Есенина лечь в частную психоневрологическую клинику удалось только его третьей жене. Но, выписавшись через месяц, поэт снял со своих счетов все деньги и поехал в Ленинград, где и погиб при загадочных обстоятельствах. Убийство или самоубийство – споры до сих пор ведутся.
15) В 1940 году у поэта появился «фальшивый» сын. Мужчина называл себя Василием Есениным и выступал от имени отца с его стихами.
16) Одного из настоящих сыновей поэта, Юрия, расстреляли в связи с обвинением в покушении на Сталина. Через несколько лет он был посмертно реабилитирован.
17) В 2016 году в США умер последний сын Есенина – Александр.
18) Именем поэта названы более 600 улиц и площадей.
19) В 1995 г. марка с изображением Сергея Есенина была издана в… Албании.
Есенин и его женщины: интересные факты
20) В Москве 17-летний Есенин влюбился в Анну Изряднову – типографского корректора. Но вскоре уехал искать счастья в Петроград, оставив свою подругу и маленького сына. Несмотря на это, этим двоим удавалось поддерживать дружеские отношения.
21) В 1917 году Сергей Есенин женился на актрисе Зинаиде Райх, но после нескольких лет брака потом ушёл от беременной жены, которая к тому же воспитывала их полуторагодовалую дочь. Кстати, вторым мужем Зинаиды стал знаменитый Всеволод Мейерхольд, который усыновил и воспитал детей Есенина.
22) В 1922 году Есенин вступил в брак с 44-летней танцовщицей Айседорой Дункан, которая была старше его на 18 лет и почти не говорила по-русски. А сам Есенин не говорил по-английски.
23) Есенин отправился с супругой на гастроли, но сильно страдал от статуса мужа великой женщины. Хотя она заботливо организовывала для него поэтические вечера и заказывала переводы стихов, этого было мало. Дошло до того, что поэт напился и вышел на сцену, умудрившись сорвать выступление своей знаменитой жены. Та лично вызвала полицию и Сергей Александрович два дня провёл в психиатрической клинике. На этом трёхлетний брак с блестящей американкой подошёл к концу.
24) Внучка Льва Толстого Софья стала третьей женой поэта. Брак получился коротким, но столь же несчастливым, как у знаменитого деда.
25) Поэт очень любил женское внимание, поэтому был женат трижды. И, будучи в браке, имел многочисленные связи на стороне.
Шаганэ из знаменитого стихотворения Есенина долгое время считалась выдуманным персонажем. Ведь такого имени просто не существует! Но писатель Юрий Белоусов провёл собственное расследование и разыскал женщину, которой поэт посвятил эти стихи. Ею оказалась школьная учительница из Батуми по имени Шагандухт, причём сокращённую форму “Шаганэ” женщина придумала сама, из соображений удобства и благозвучия. Так её и называли все знакомые.
Шаганэ много общалась с поэтом во время его пребывания в Батуми, но их отношения, вероятно, не зашли так далеко, как можно подумать, читая стихи.
.
26) Сергей Есенин хвастался, что у него было почти 3 тысячи женщин.
27) Немногие знают, что у поэта был внебрачный сын от поэтессы Надежды Вольпин.
28) При этом у поэта была настоящая фобия: он боялся сифилиса. Тяга к женщинам была, правда, ещё сильнее, но с любым подозрительным прыщиком Есенин сразу обращался к врачу.
29) Несмотря на свою неверность перед жёнами, поэт был очень ревнивым мужем.
30) На протяжении 5 последних лет у Есенина был литературный секретарь – Галина Артуровна Бениславская. Она горячо любила поэта и тяжело переживала его смерть. Спустя год женщина застрелилась на его могиле, оставив предсмертную записку: «В этой могиле для меня всё самое дорогое».
21) В 1917 году Сергей Есенин женился на актрисе Зинаиде Райх, но после нескольких лет брака потом ушёл от беременной жены, которая к тому же воспитывала их полуторагодовалую дочь. Кстати, вторым мужем Зинаиды стал знаменитый Всеволод Мейерхольд, который усыновил и воспитал детей Есенина.
22) В 1922 году Есенин вступил в брак с 44-летней танцовщицей Айседорой Дункан, которая была старше его на 18 лет и почти не говорила по-русски. А сам Есенин не говорил по-английски.
23) Есенин отправился с супругой на гастроли, но сильно страдал от статуса мужа великой женщины. Хотя она заботливо организовывала для него поэтические вечера и заказывала переводы стихов, этого было мало. Дошло до того, что поэт напился и вышел на сцену, умудрившись сорвать выступление своей знаменитой жены. Та лично вызвала полицию и Сергей Александрович два дня провёл в психиатрической клинике. На этом трёхлетний брак с блестящей американкой подошёл к концу.
24) Внучка Льва Толстого Софья стала третьей женой поэта. Брак получился коротким, но столь же несчастливым, как у знаменитого деда.
25) Поэт очень любил женское внимание, поэтому был женат трижды. И, будучи в браке, имел многочисленные связи на стороне.
Шаганэ из знаменитого стихотворения Есенина долгое время считалась выдуманным персонажем. Ведь такого имени просто не существует! Но писатель Юрий Белоусов провёл собственное расследование и разыскал женщину, которой поэт посвятил эти стихи. Ею оказалась школьная учительница из Батуми по имени Шагандухт, причём сокращённую форму “Шаганэ” женщина придумала сама, из соображений удобства и благозвучия. Так её и называли все знакомые.
Шаганэ много общалась с поэтом во время его пребывания в Батуми, но их отношения, вероятно, не зашли так далеко, как можно подумать, читая стихи.
.
26) Сергей Есенин хвастался, что у него было почти 3 тысячи женщин.
27) Немногие знают, что у поэта был внебрачный сын от поэтессы Надежды Вольпин.
28) При этом у поэта была настоящая фобия: он боялся сифилиса. Тяга к женщинам была, правда, ещё сильнее, но с любым подозрительным прыщиком Есенин сразу обращался к врачу.
29) Несмотря на свою неверность перед жёнами, поэт был очень ревнивым мужем.
30) На протяжении 5 последних лет у Есенина был литературный секретарь – Галина Артуровна Бениславская. Она горячо любила поэта и тяжело переживала его смерть. Спустя год женщина застрелилась на его могиле, оставив предсмертную записку: «В этой могиле для меня всё самое дорогое».
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Но интересные факты о поэте это не кол-во его женщин а кол-во стихов написанных им.На какое кол-во языков переведены. Когда и как были написаны поэмы.Наиболее популярное стихотворение.
А из статьи выходит что Есенин обычный рэпер. секс наркотики и алкоголь .
Но в отличии от упомянутого Маяковского, Есенин ещё более менее адекватный.