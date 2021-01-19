30 интересных фактов из жизни Есенина

20) В Москве 17-летний Есенин влюбился в Анну Изряднову – типографского корректора. Но вскоре уехал искать счастья в Петроград, оставив свою подругу и маленького сына. Несмотря на это, этим двоим удавалось поддерживать дружеские отношения.



21) В 1917 году Сергей Есенин женился на актрисе Зинаиде Райх, но после нескольких лет брака потом ушёл от беременной жены, которая к тому же воспитывала их полуторагодовалую дочь. Кстати, вторым мужем Зинаиды стал знаменитый Всеволод Мейерхольд, который усыновил и воспитал детей Есенина.



22) В 1922 году Есенин вступил в брак с 44-летней танцовщицей Айседорой Дункан, которая была старше его на 18 лет и почти не говорила по-русски. А сам Есенин не говорил по-английски.



23) Есенин отправился с супругой на гастроли, но сильно страдал от статуса мужа великой женщины. Хотя она заботливо организовывала для него поэтические вечера и заказывала переводы стихов, этого было мало. Дошло до того, что поэт напился и вышел на сцену, умудрившись сорвать выступление своей знаменитой жены. Та лично вызвала полицию и Сергей Александрович два дня провёл в психиатрической клинике. На этом трёхлетний брак с блестящей американкой подошёл к концу.



24) Внучка Льва Толстого Софья стала третьей женой поэта. Брак получился коротким, но столь же несчастливым, как у знаменитого деда.



25) Поэт очень любил женское внимание, поэтому был женат трижды. И, будучи в браке, имел многочисленные связи на стороне.



Шаганэ из знаменитого стихотворения Есенина долгое время считалась выдуманным персонажем. Ведь такого имени просто не существует! Но писатель Юрий Белоусов провёл собственное расследование и разыскал женщину, которой поэт посвятил эти стихи. Ею оказалась школьная учительница из Батуми по имени Шагандухт, причём сокращённую форму “Шаганэ” женщина придумала сама, из соображений удобства и благозвучия. Так её и называли все знакомые.

Шаганэ много общалась с поэтом во время его пребывания в Батуми, но их отношения, вероятно, не зашли так далеко, как можно подумать, читая стихи.



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26) Сергей Есенин хвастался, что у него было почти 3 тысячи женщин.

27) Немногие знают, что у поэта был внебрачный сын от поэтессы Надежды Вольпин.

28) При этом у поэта была настоящая фобия: он боялся сифилиса. Тяга к женщинам была, правда, ещё сильнее, но с любым подозрительным прыщиком Есенин сразу обращался к врачу.

29) Несмотря на свою неверность перед жёнами, поэт был очень ревнивым мужем.

30) На протяжении 5 последних лет у Есенина был литературный секретарь – Галина Артуровна Бениславская. Она горячо любила поэта и тяжело переживала его смерть. Спустя год женщина застрелилась на его могиле, оставив предсмертную записку: «В этой могиле для меня всё самое дорогое».