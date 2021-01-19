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30 интересных фактов из жизни Есенина

30 интересных фактов из жизни Есенина (3 фото)

Автор:
19 января 2021 12:03
Метки: есенин   интересно   писатель   познавательно   поэт   факты   фото   
1140
3
Каждый русскоговорящий человек слышал или читал стихи этого талантливого поэта. Сергей Есенин был интересной и неоднозначной личностью. В нём каким-то образом умещались разгульный образ жизни и одухотворённость, цинизм и чувство справедливости, пренебрежение к собственным детям и доброе сердце. А душе каждого из нас неизбежно находили отклик его строки.

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Метки: есенин   интересно   писатель   познавательно   поэт   факты   фото   
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11k
Serg2001 Час назад
Для себя давно понял, что про знаменитых людей лучше порой не знать подробности их личной жизни, поскольку очень многие из них в быту были порядочными скотами по отношению к окружающим. Но на то они и великие. К ним с обычной меркой нельзя подходить... )
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54k
Почитатель стекломоя Полчаса назад
Так...В тему...
Так...В тему...
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34k
dima423 49 минут назад
Интересная насыщенная жизнь, но он с ней в итоге не справился, печально( а подборка тоже интересная, спасибо
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675
Виталий Касандров 57 минут назад
Ну на счет разгульной жизни таки вроде все в курсе.
Но интересные факты о поэте это не кол-во его женщин а кол-во стихов написанных им.На какое кол-во языков переведены. Когда и как были написаны поэмы.Наиболее популярное стихотворение.
А из статьи выходит что Есенин обычный рэпер. секс наркотики и алкоголь .
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38k
Андрей Бертон 2 часа назад
Поэт, алкоголик, бабник, самоубийца и все это всего за 30 лет.
Но в отличии от упомянутого Маяковского, Есенин ещё более менее адекватный.
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3k
Андрина Андрей Бертон Час назад
Прожил жизнь, как спичка сгорела.
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2k
Агасфер Андрей Бертон Час назад
Но тем не менее он был гениальным самородком
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