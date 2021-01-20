10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта

Тютчев учился в Московском университете на факультете словесности, который закончил в 1821 году. Но произошло это на три года раньше, чем этого требовала система и курс.



После выпуска он поехал в Санкт-Петербург, чтобы там, в 1822 году быть зачисленным в Государственную коллегию иностранных дел. Ходят слухи, что в этом молодому поэту помогли связи отца, а не собственные заслуги.



Однако через три месяца был уже включен в русскую дипломатическую миссию, как внештатный атташе. Так Федор Тютчев попадает в Мюнхен. Здесь он знакомится с Шеллингом и Гейне.



Гейне – это немецкий поэт, публицист и известный критик, а Шеллинг – немецкий философ. До этого Тютчев уже был знаком с их трудами, поэтому дорожил этой дружбой. Они же, в свою очередь, тоже оценили поэта по достоинству, считали его довольно образованным человеком и интересным собеседником.