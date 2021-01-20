10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта

Все знают Федора Ивановича Тютчева как поэта, публициста, политического деятеля, дипломата и переводчика. Его произведения популярны и известны не только в России, но и по всему миру. Чаще всего он писал в таких направлениях как романтизм и пантеизм.
Нельзя точно назвать, какое сочинение сделало его известным, изменило жизнь, принесло славу и успех. Просто потому что все его творения гениальны и затрагивают какие-то струны души.
Тютчев прожил всего 69 лет, у него была интересная и разнообразная жизнь. Но об этом знают лишь те, кто интересуется его творчеством.
В этой статье мы рассмотрим 10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева.
Тютчев прожил всего 69 лет, у него была интересная и разнообразная жизнь. Но об этом знают лишь те, кто интересуется его творчеством.
В этой статье мы рассмотрим 10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева.
10. Учитель развивал поэтические наклонности Тютчева
Семья поэта считается интеллигентной. Его родители позаботились об образовании своих детей (всего в семье их было трое). Федор обучался дома, но это никак не сказалось на уровне знаний.
Наоборот, принесло больше пользы. Он получил прекрасное образование в основном благодаря Семену Раичу. Этот учитель разглядел талант в маленьком Федоре и привил ему любовь к поэзии. Часто занимался с ребенком стихосложением. Так же с его помощью будущий поэт освоил латынь.
Наоборот, принесло больше пользы. Он получил прекрасное образование в основном благодаря Семену Раичу. Этот учитель разглядел талант в маленьком Федоре и привил ему любовь к поэзии. Часто занимался с ребенком стихосложением. Так же с его помощью будущий поэт освоил латынь.
9. В двенадцать лет уже переводил оды Горация
С помощью своего учителя, Федор начал свое знакомство с древнеримской поэзией. Он овладел латынью на таком хорошем уровне, что уже мог сам читать и произведения, и биографию авторов.
В возрасте двенадцати лет он самостоятельно без особых проблем и советов педагога перевел оды Горация. Можно смело сказать, что Семен Раич во многом поспособствовал становлению будущего поэта.
Интересный факт: после окончания обучения Федора, Семен Раич преподавал Михаилу Лермонтову.
В возрасте двенадцати лет он самостоятельно без особых проблем и советов педагога перевел оды Горация. Можно смело сказать, что Семен Раич во многом поспособствовал становлению будущего поэта.
Интересный факт: после окончания обучения Федора, Семен Раич преподавал Михаилу Лермонтову.
8. Был знаком с Шеллингом и Гейне
Тютчев учился в Московском университете на факультете словесности, который закончил в 1821 году. Но произошло это на три года раньше, чем этого требовала система и курс.
После выпуска он поехал в Санкт-Петербург, чтобы там, в 1822 году быть зачисленным в Государственную коллегию иностранных дел. Ходят слухи, что в этом молодому поэту помогли связи отца, а не собственные заслуги.
Однако через три месяца был уже включен в русскую дипломатическую миссию, как внештатный атташе. Так Федор Тютчев попадает в Мюнхен. Здесь он знакомится с Шеллингом и Гейне.
Гейне – это немецкий поэт, публицист и известный критик, а Шеллинг – немецкий философ. До этого Тютчев уже был знаком с их трудами, поэтому дорожил этой дружбой. Они же, в свою очередь, тоже оценили поэта по достоинству, считали его довольно образованным человеком и интересным собеседником.
После выпуска он поехал в Санкт-Петербург, чтобы там, в 1822 году быть зачисленным в Государственную коллегию иностранных дел. Ходят слухи, что в этом молодому поэту помогли связи отца, а не собственные заслуги.
Однако через три месяца был уже включен в русскую дипломатическую миссию, как внештатный атташе. Так Федор Тютчев попадает в Мюнхен. Здесь он знакомится с Шеллингом и Гейне.
Гейне – это немецкий поэт, публицист и известный критик, а Шеллинг – немецкий философ. До этого Тютчев уже был знаком с их трудами, поэтому дорожил этой дружбой. Они же, в свою очередь, тоже оценили поэта по достоинству, считали его довольно образованным человеком и интересным собеседником.
7. Женился на Элеоноре Петерсон
Работая и постоянно находясь в Мюнхене, он знакомится с Элеонорой Петерсон, урожденной графиней Бортнер. Она была очень красивой и женственной.
Он принимает решение жениться на ней в 1826 году. В этом браке у них было трое восхитительных дочерей. Там царили любовь и понимание. Тютчев писал, что эта женщина любила его так, как никто и никогда. Ее любовь больше, чем любовь родителей к нему.
За двенадцать лет брака ни разу не усомнился в своем выборе, убеждаясь каждый день, что его жена готова на все во имя любви к своему мужу.
Он принимает решение жениться на ней в 1826 году. В этом браке у них было трое восхитительных дочерей. Там царили любовь и понимание. Тютчев писал, что эта женщина любила его так, как никто и никогда. Ее любовь больше, чем любовь родителей к нему.
За двенадцать лет брака ни разу не усомнился в своем выборе, убеждаясь каждый день, что его жена готова на все во имя любви к своему мужу.
6. Трагедия на пароходе «Николай I»
Прервала семейную жизнь трагедия на пароходе «Николай I». Семья Тютчева плыла на нем из Санкт-Петербурга в Таллин.
Однако в Балтийском море пароход потерпел бедствие. Жена и дочери Тютчева сумели спастись с помощью Тургенева, который плыл на том же судне. Однако здоровье Элеоноры было серьезно подорвано. В 1838 году она скончалась.
Очевидцы утверждают, что это стало сильным ударом для Тютчева, он провел возле нее несколько часов, будучи абсолютно убитым своим горем.
Однако точно так же подтвержден и тот факт, что уже в 1839 году он снова женился на Эрнестине Дернберг. Ходили слухи, что у них была связь еще до кончины Элеоноры, но точных подтверждений не было.
Однако в Балтийском море пароход потерпел бедствие. Жена и дочери Тютчева сумели спастись с помощью Тургенева, который плыл на том же судне. Однако здоровье Элеоноры было серьезно подорвано. В 1838 году она скончалась.
Очевидцы утверждают, что это стало сильным ударом для Тютчева, он провел возле нее несколько часов, будучи абсолютно убитым своим горем.
Однако точно так же подтвержден и тот факт, что уже в 1839 году он снова женился на Эрнестине Дернберг. Ходили слухи, что у них была связь еще до кончины Элеоноры, но точных подтверждений не было.
5. Активно участвовал в кружке Белинского
До 1844 года Тютчев оставался заграницей, даже когда его миссия там уже давно закончилась. Когда писатель возвратился на родину, в Россию, то очень быстро получил в Министерстве иностранных дел должность старшего работника по цензоре.
Сразу же он становится одним из участников кружка Белинского. Это было очень известное место в литературной среде. Через «кружок Белинского» прошли такие литератор, как Достоевский, Гончаров, Герцен, Тургенев, Некрасов и многие другие.
Там были не только начинающие писатели, уже сложившиеся, а еще юристы, переводчики, издатели и путешественники. Встречались и князья, графы, офицеры, служащие и инженеры. Частью этого мира очень быстро стал и Тютчев.
Сразу же он становится одним из участников кружка Белинского. Это было очень известное место в литературной среде. Через «кружок Белинского» прошли такие литератор, как Достоевский, Гончаров, Герцен, Тургенев, Некрасов и многие другие.
Там были не только начинающие писатели, уже сложившиеся, а еще юристы, переводчики, издатели и путешественники. Встречались и князья, графы, офицеры, служащие и инженеры. Частью этого мира очень быстро стал и Тютчев.
4. Выступил создателем «зарифмованных лозунгов»
У Тютчева имелись некоторые разногласия с властью. Однако в то время он занялся «зарифмованными лозунгами». Вся поэзия была только на благо государственных интересов.
Только вот именно тех интересов, которые понимал и одобрял сам писатель.
Вот яркие примеры такого типа творчества: «Гус на костре», «Славянам» и «Ватиканская годовщина». Эти произведения еще называются «публицистические статьи в стихах». Несмотря на разные точки зрения власти и Тютчева, он занимал высокий пост на протяжении 15 лет.
Только вот именно тех интересов, которые понимал и одобрял сам писатель.
Вот яркие примеры такого типа творчества: «Гус на костре», «Славянам» и «Ватиканская годовщина». Эти произведения еще называются «публицистические статьи в стихах». Несмотря на разные точки зрения власти и Тютчева, он занимал высокий пост на протяжении 15 лет.
3. Три периода творчества
За свою жизнь Тютчев написал более 400 произведений. Несмотря, что все они имеют некую схожесть, их делят обычно на три периода.
Первый период: 1810-е – начало 1820-х. Этот период еще называют ранним. Автор только начинает писать, его юношеские стихи немного архаичные по стилю, походят на поэзию 18 века.
Второй период: вторая половина 1820-х – 1840-е. Сюда входят все стихотворения, которые были написаны после произведения «Проблеск». Ведь именно там первый раз замечают оригинальность его стихов. Он находит свой стиль и создает шедевры, соединяя романтизм Европы и пантеизм Шиллера.
Третий период: 1850-е – 1870-е. Между вторым и третьим почти целое десятилетие, Тютчев не берет в руки перо. Последние его стихотворения становятся политическими. Так же среди последних известен «денисьевский цикл», относящийся больше к любовной лирике.
Первый период: 1810-е – начало 1820-х. Этот период еще называют ранним. Автор только начинает писать, его юношеские стихи немного архаичные по стилю, походят на поэзию 18 века.
Второй период: вторая половина 1820-х – 1840-е. Сюда входят все стихотворения, которые были написаны после произведения «Проблеск». Ведь именно там первый раз замечают оригинальность его стихов. Он находит свой стиль и создает шедевры, соединяя романтизм Европы и пантеизм Шиллера.
Третий период: 1850-е – 1870-е. Между вторым и третьим почти целое десятилетие, Тютчев не берет в руки перо. Последние его стихотворения становятся политическими. Так же среди последних известен «денисьевский цикл», относящийся больше к любовной лирике.
2. Работа над «денисьевским циклом»
Тютчев по праву считается мастером любовной лирики. Его стихотворения так достоверно передают все, что испытывает влюбленный человек, именно поэтому не остается никаких сомнений.
Этот цикл произведений был посвящен женщине, которую поэт любил больше всех – Елене Александровне Денисьевой.
Однако сам цикл сформировали без участия автора уже позже. Поэтому иногда не всегда ясно, кому именно предназначено то или иное стихотворение: его второй жене Эрнестине или Елене.
Этот цикл произведений был посвящен женщине, которую поэт любил больше всех – Елене Александровне Денисьевой.
Однако сам цикл сформировали без участия автора уже позже. Поэтому иногда не всегда ясно, кому именно предназначено то или иное стихотворение: его второй жене Эрнестине или Елене.
1. Пытался сформировать положительное мнение о России на Западе
Министерство иностранных дел дало Тютчеву задание – сформировать облик России на Западе в более позитивном виде. Он написал множество статей на французском языке для того, чтобы их напечатали и распространили по Европе. В этих статьях Тютчев описывал взаимоотношения России и остальных стран. Такие произведения нравились Западу, так как немного удовлетворяли любопытство.
Писатель пытался объяснить непонятую Россию, а европейский народ в свою очередь пытался ее понять и принять. Можно сказать, что Тютчев справился с поставленной задачей, потому что его статьи во многом поменяли отношение к России.
Писатель пытался объяснить непонятую Россию, а европейский народ в свою очередь пытался ее понять и принять. Можно сказать, что Тютчев справился с поставленной задачей, потому что его статьи во многом поменяли отношение к России.
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