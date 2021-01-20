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10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта

10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта (10 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 08:42
Сообщество : Факты
Метки: видео   интересно   писатель   познавательно   поэт   тютчев   факты   фото   
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Все знают Федора Ивановича Тютчева как поэта, публициста, политического деятеля, дипломата и переводчика. Его произведения популярны и известны не только в России, но и по всему миру. Чаще всего он писал в таких направлениях как романтизм и пантеизм.

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Метки: видео   интересно   писатель   познавательно   поэт   тютчев   факты   фото   
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145k
☭Cheкаво☭ Час назад
Талантливого.
Классика может?
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Peter Griffin 36 минут назад
В его усадьбе(Подмосковье) проводят очень интересные экскурсии.А на Масленицу устраивают масштабные гулянья.Два раза был там.
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