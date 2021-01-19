10 интересных фактов о планете Нептун

На сегодняшний день в Солнечной системе насчитывается восемь планет. Ближайшие четыре к Солнцу имеют состав из металлов и силикатов, а вот планеты, удаленные от центральной звезды, представляют собой газовые образования.



Нептун – самая последняя восьмая планета в системе. Назван он именем бога моря из римской мифологии. Размеры ее превосходят Землю: диаметр по экватору больше земного почти в четыре раза, а масса превышает значение Земли в 17,2 раза. Она открыта в 19 веке на основании математических расчетов, и лишь спустя годы эти расчеты были полностью подтверждены астрономом.



Предлагаем вашему вниманию список из 10 самых интересных фактов о планете Нептун для детей – описание газового гиганта, который до сих пор изучается учёными.