10 интересных фактов о планете Нептун

Наша Солнечная система – наверное, самое загадочное для человека пространство. Еще совсем недавно мы даже не догадывались о существовании других планет и думали, что наша Земля плоская. Но с помощью науки люди открыли существование Вселенной и смогли начать изучать ее.
На сегодняшний день в Солнечной системе насчитывается восемь планет. Ближайшие четыре к Солнцу имеют состав из металлов и силикатов, а вот планеты, удаленные от центральной звезды, представляют собой газовые образования.
Нептун – самая последняя восьмая планета в системе. Назван он именем бога моря из римской мифологии. Размеры ее превосходят Землю: диаметр по экватору больше земного почти в четыре раза, а масса превышает значение Земли в 17,2 раза. Она открыта в 19 веке на основании математических расчетов, и лишь спустя годы эти расчеты были полностью подтверждены астрономом.
Предлагаем вашему вниманию список из 10 самых интересных фактов о планете Нептун для детей – описание газового гиганта, который до сих пор изучается учёными.
Нептун – самая последняя восьмая планета в системе. Назван он именем бога моря из римской мифологии. Размеры ее превосходят Землю: диаметр по экватору больше земного почти в четыре раза, а масса превышает значение Земли в 17,2 раза. Она открыта в 19 веке на основании математических расчетов, и лишь спустя годы эти расчеты были полностью подтверждены астрономом.
Предлагаем вашему вниманию список из 10 самых интересных фактов о планете Нептун для детей – описание газового гиганта, который до сих пор изучается учёными.
10. На планете дуют самые сильные в Солнечной системе ветра
В атмосфере этой планеты дуют самые сильные ветра во всей Солнечной системе. Учёными, на основании исследований, установлено, что скорость движения воздушных масс на Нептуне порой достигает 2000-2100 км/ч, а это уже даже не ураган, а нечто нереальное.
Учитывая довольно низкие температуры, наличие ветров, обладающих такой скорости, можно объяснить тем, что поток жидких газов с отрицательной температурой снижает трение, отсутствие сопротивления как такового и позволяет ветру набирать такие скорости.
Помимо того, происходят значительные колебания температур между ядром и окружающей его атмосферой, а это тоже может сказываться на формирования сильных воздушных потоков.
Учитывая довольно низкие температуры, наличие ветров, обладающих такой скорости, можно объяснить тем, что поток жидких газов с отрицательной температурой снижает трение, отсутствие сопротивления как такового и позволяет ветру набирать такие скорости.
Помимо того, происходят значительные колебания температур между ядром и окружающей его атмосферой, а это тоже может сказываться на формирования сильных воздушных потоков.
9. Самая холодная планета в Солнечной системе
В самых верхних слоях атмосферы, окружающей планету, температура достигает -221ºС, поэтому Нептун считается самой холодной планетой в Солнечной системе. Зафиксированную низкую температуру не сможет вынести ни одно живое существо, так что теория о населенности ледяной планеты просто даже не имеет смысла.
8. Единственной планета, открытая благодаря математическим расчётам
Планета Нептун официально открыта 23 сентября 1846 года. Примечательным является тот факт, что Нептун – это единственная планета, открытая благодаря математическим расчетам.
Учеными было обнаружено, что движение соседнего Урана происходит по необычной орбите, это полностью противоречило закону движения всех небесных тел. Этот факт и стал отправной точкой для выдвижения гипотезы о существовании еще одной неизвестной до сих пор планеты в Солнечной системе.
Математики У. Леверье и Дж. Адамс провели необходимые расчеты, которые установили, что действительно есть еще некая планета в определенной области гелиоцентрической системы.
Существующие в те времена приборы не позволяли подтвердить факт наличия планеты, поэтому доказательство было только на бумаге. Лишь спустя несколько лет астрономы подтвердили реальное существование Нептуна.
Учеными было обнаружено, что движение соседнего Урана происходит по необычной орбите, это полностью противоречило закону движения всех небесных тел. Этот факт и стал отправной точкой для выдвижения гипотезы о существовании еще одной неизвестной до сих пор планеты в Солнечной системе.
Математики У. Леверье и Дж. Адамс провели необходимые расчеты, которые установили, что действительно есть еще некая планета в определенной области гелиоцентрической системы.
Существующие в те времена приборы не позволяли подтвердить факт наличия планеты, поэтому доказательство было только на бумаге. Лишь спустя несколько лет астрономы подтвердили реальное существование Нептуна.
7. Имеет пять колец
На сегодняшний день установлено, что планета имеет пять колец. Все эти кольца названы в честь ученых, которые причастны к открытию этой планеты: Леверье, Адамс, Галле, Ласселл и Араго. Кольца Нептуна не такие широкие, как у Сатурна, поэтому на схемах и фотографиях Солнечной системы вы вряд ли увидите их изображенными рядом с планетой.
Структура колец Нептуна состоит из частиц пыли микронных размеров (около 20% от общего объема) и камешков или осколков незначительных размеров. Органические компоненты колец под влиянием радиации, присутствующей в космосе, приобрели темный цвет, поэтому сами кольца достаточно трудно разглядеть.
По своей природе система колец Нептуна подобна кольцам Урана и полностью отличается от ледяных колец, опоясывающих Сатурн.
Структура колец Нептуна состоит из частиц пыли микронных размеров (около 20% от общего объема) и камешков или осколков незначительных размеров. Органические компоненты колец под влиянием радиации, присутствующей в космосе, приобрели темный цвет, поэтому сами кольца достаточно трудно разглядеть.
По своей природе система колец Нептуна подобна кольцам Урана и полностью отличается от ледяных колец, опоясывающих Сатурн.
6. Поверхности как таковой у планеты нет
Нептун относится к газовым планетам, а значит поверхности как таковой у планеты нет. Ученые считают, что Нептун представляет собой ледяной газовый шар, у которого внутри располагается каменное ядро.
Ступить на такую несуществующую поверхность просто нереально, поэтому изучать ее можно только с помощью телескопов и по фотографиям из космоса.
Ступить на такую несуществующую поверхность просто нереально, поэтому изучать ее можно только с помощью телескопов и по фотографиям из космоса.
5. Внутри каменное ядро
Внутри Нептуна располагается каменное ядро, которое состоит из металлов и силикатов. Вокруг этого ядра находятся мантия и атмосферы. В состав мантии входят метановые, аммиачные и водные ледяные массы, атмосферы же представлены тремя видами: гелиевой, метановой и водородной.
Ядро планеты обладает уникальной возможностью разогреваться, несмотря на низкие температуры атмосферы, окружающей планету.
Ядро планеты обладает уникальной возможностью разогреваться, несмотря на низкие температуры атмосферы, окружающей планету.
4. Газовый гигант
Из четырех планет системы, относящихся к газовым гигантам, самым маленьким по размеру является Нептун. Его радиус по экватору составляет чуть больше 24,7 тыс. км. Однако планета массивнее остальных и поэтому считается самым плотным газовым гигантом во всей системе планет.
Астрономы утверждают, что из-за наличия газовой атмосферы с метановыми включениями и присутствия еще какого-то неизвестного вещества планета имеет свой ярко-голубой цвет.
Астрономы утверждают, что из-за наличия газовой атмосферы с метановыми включениями и присутствия еще какого-то неизвестного вещества планета имеет свой ярко-голубой цвет.
3. Излучает в 2,6 раза больше тепла, чем получает от Солнца
Интересным является тот факт, что Нептун нагревается. Его каменное ядро разогревается до 7000 градусов, несмотря на ледяные массы, окутывающие его со всех сторон. Тем самым планета излучает в 2,6 раза больше тепла, чем получает от Солнца. Такую необычную способность небесного тела к нагреванию ученые пока объяснить не могут.
2. Спутник Тритон
Нептун имеет несколько лун или спутников. Крупнейшим из них считается Тритон. Все луны планеты образовались рядом на месте и движутся по похожим траекториям.
Тритон же движется относительно них задом наперед или по, так называемой, ретроградной орбите. Такое направление движения позволило ученым выдвинуть гипотезу, что Нептун захватил эту луну, она оказалась притянутой мощным полем и как бы запертой в едином синхронном вращении с планетой. Этот спутник постепенно приближается к поверхности Нептуна по спиралевидной орбите.
Астрономы выдвинули предположение, что спустя миллиарды лет этот спутник все же войдет в атмосферу Нептуна, под воздействием гравитационных сил планеты он разорвется, превратившись в еще одно кольцо.
Тритон же движется относительно них задом наперед или по, так называемой, ретроградной орбите. Такое направление движения позволило ученым выдвинуть гипотезу, что Нептун захватил эту луну, она оказалась притянутой мощным полем и как бы запертой в едином синхронном вращении с планетой. Этот спутник постепенно приближается к поверхности Нептуна по спиралевидной орбите.
Астрономы выдвинули предположение, что спустя миллиарды лет этот спутник все же войдет в атмосферу Нептуна, под воздействием гравитационных сил планеты он разорвется, превратившись в еще одно кольцо.
1. «Темные пятна» на поверхности планеты
Телескопы периодически фиксируют «темные пятна» на поверхности планеты, эти пятна обладают свойством возникать и исчезать.
Первое такое «темное пятно» было зафиксировано единственным посетившим Нептун в 1989 году космическим аппаратом «Вояджер-2». Совершая свой полет вблизи планеты, «Вояджер-2» зафиксировал наличие на поверхности Нептуна участка темного цвета.
Спустя несколько лет к 1994 году наблюдения космического телескопа Хаббла показали, что это пятно исчезло, но подобное затемнение образовалось позже уже в другом месте поверхности планеты.
На основании этих наблюдений ученые выдвинули предположение, что это сильные ветра Нептуна, образующие из-за своей огромной скорости бури и воронки, выглядят такими «темными пятнами». Воронки-дыры проносятся по планете и исчезают, а приближенное изучение атмосферы планеты показывает, что такая система штормов выглядит как темные пятна.
Первое такое «темное пятно» было зафиксировано единственным посетившим Нептун в 1989 году космическим аппаратом «Вояджер-2». Совершая свой полет вблизи планеты, «Вояджер-2» зафиксировал наличие на поверхности Нептуна участка темного цвета.
Спустя несколько лет к 1994 году наблюдения космического телескопа Хаббла показали, что это пятно исчезло, но подобное затемнение образовалось позже уже в другом месте поверхности планеты.
На основании этих наблюдений ученые выдвинули предположение, что это сильные ветра Нептуна, образующие из-за своей огромной скорости бури и воронки, выглядят такими «темными пятнами». Воронки-дыры проносятся по планете и исчезают, а приближенное изучение атмосферы планеты показывает, что такая система штормов выглядит как темные пятна.
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