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10 интересных фактов о планете Нептун

10 интересных фактов о планете Нептун (10 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 11:43
Сообщество : Факты
Метки: Нептун   видео   интересно   космос   планета   познавательно   факты   фото   
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Наша Солнечная система – наверное, самое загадочное для человека пространство. Еще совсем недавно мы даже не догадывались о существовании других планет и думали, что наша Земля плоская. Но с помощью науки люди открыли существование Вселенной и смогли начать изучать ее.

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Метки: Нептун   видео   интересно   космос   планета   познавательно   факты   фото   
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2  комментария
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4k
Бу 6 минут назад
Как много всего интересного и непостижимого.
А люди, вместо того чтобы изучать и стремиться к звёздам тратят все ресурсы на потребительство и пр.хрень
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640
Alexander Минуту назад
Ссылка youtu.be
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