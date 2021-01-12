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Как в Москве феминистки с топором попытались кастрировать Давида и травмировались

Как в Москве феминистки с топором попытались кастрировать Давида и травмировались (5 фото)

Автор:
12 января 2021 06:05
Метки: интересное   новости   статуя   фейк   феминистки   
1395
5
Радикальные феминистки не знают покоя, выискивая крамолу и ущемление прав. Иногда, ради идеи, они даже рискуют жизнью, как это случилось 8 января в Пушкинском музее в Москве. Там несколько активисток движения попытались отбить топором половой орган статуе «Давида», но были настолько неосторожны, что упали и получили травмы.

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Метки: интересное   новости   статуя   фейк   феминистки   
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34  комментария
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10k
r.a.t. 3 часа назад
Одно непонятно в этой статье: как феминистка может получить черепно-мозговую травму?
Мозг у них откуда?
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43
Franky 7 минут назад
Вот не могу успокоиться... для меня проблемы феминизма, веганства, русофобии и тд сродни дилеме о первенстве яйца или курицы. Наличие дефективного мозга является причиной появления всех этих вышеуказанных отклонений или уже сами отклонения делают с мозгом человека то, что мы обычно видим? Ибо я никогда не видел адекватного симбиоза здравого смысла и того же феминизма или чего-то подобного.
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7k
SpoiltNail 11 минут назад
ага.. и лестницу с топором пронесли в залы с камерами. но ни фото, ни видео нет.
верю, конечно
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1k
Dmitry Tarasov 15 минут назад
Не знал что в институте Склифосовского есть ветклиника.
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7k
SpoiltNail Dmitry Tarasov 10 минут назад
небольшое отделение для приматов. буквально одна палата
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34k
parallax 16 минут назад
Срочно отправить в Японию на лечение.

Срочно отправить в Японию на лечение.
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10k
KOSTELLO 16 минут назад
Там несколько активисток движения попытались отбить топором половой орган статуе «Давида»

Вот жеж бабы, по х.у.ю соскучились как.....
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7k
Puans-on 17 минут назад
Как страшно жить.
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6k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
В Институте Склифосовского ей вправят мозги!
В Институте Склифосовского ей вправят мозги!
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5k
Игорь Полчаса назад
оригинал
оригинал
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929
василий Л 40 минут назад
Ох уж эти лезбиянки.... пениса ненавидят, а за резиновые кучу денег платят и к себе цепляют и в себя суют. Может комплекс какой?
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26k
Acu900 53 минуты назад
Кроме того, женщины не могут быть допущены к верхолазным работам" А вот это уже дискриминация. Есть женщины альпинистки, есть женщины крановщицы, и есть женщины летчицы . Так что этот инженер или сам ярый шовинист или специально съязвил чтобы потешиться над неудачницами дабы разозлить их еще больше. Они все равно должны ответитить за вандализм в сответствие с уголовным кодексом.
К стати, почему никто из феменисток не протестует что для мужщин существуют колонии общего и строгого режима, а для женщин только общего? Если мужщину за тяжкое преступление назначают строгий режим, женщинам за такое же преступление всегда общий? А ведь и женщины совершают преступления, в том числе и тяжкие, и порой более изощренные чем мужчины....
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13k
Габит Калыков Час назад
Обычно если кого-то смущает что-то, он не смотрит на это что-то. Но феминисткам это не относится!
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7k
Тудаблин Час назад
головой надо было, надёжнее топора
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1k
Лёха Час назад
Насколько помню,в том музее целый зал картин с обнажёнными женщинами. Вроде счёт 1:1...
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2k
Дмитр Стар Час назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Sterling Malory Archer Дмитр Стар Полчаса назад
В точку!
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2k
Том Джоуд Час назад
Судьба такая у феменисток. Все беды у них из-за членов.
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29k
Азат Баширов Час назад
Не просто так, их Сталин отправлял лес валить в Магадан
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41k
zloykoyot Час назад
Жалко что только один раз упали. Надо было раз пять 3,14здануться. И чтобы каждый раз топор падал остриём по рукам одной из участниц.
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144k
☭Cheкаво☭ Час назад
Как в Москве феминистки с топором попытались кастрировать Давида и травмировались
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16k
Олег Час назад
Давид - молодец! Отбился!
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
А что там было сотрясать????
Пустой череп?
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