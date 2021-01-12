Как в Москве феминистки с топором попытались кастрировать Давида и травмировались

Статуя «Давид» — это фигура обнаженного юноши с пращей, перекинутой через плечо, высота оригинала которой 5,17 метра без постамента. Обнаженные гениталии скульптуры не одно столетие вызывают возмущение поборников нравственности, которые осуждают как оригинал, так и копии. Были жалобы на излишнюю откровенность произведения искусства и от посетителей Пушкинского музея, но радикальные действия к «Давиду» ранее не применялись.

Идеологическую подоплеку акции с оскоплением скульптуры лучше всего иллюстрируют листовки, которые феминистки разбросали в Итальянском дворике перед «покушением»:

«Бесстыдная демонстрация мужского превосходства, выраженная в возвышении над зрителями мужского пениса есть манифест патриархального общества, провозглашение которого мы намерены прервать».