Как в Москве феминистки с топором попытались кастрировать Давида и травмировались

Радикальные феминистки не знают покоя, выискивая крамолу и ущемление прав. Иногда, ради идеи, они даже рискуют жизнью, как это случилось 8 января в Пушкинском музее в Москве. Там несколько активисток движения попытались отбить топором половой орган статуе «Давида», но были настолько неосторожны, что упали и получили травмы.
Всемирно известная статуя Микеланджело Буонаротти «Давид» была представлена миру в 1504 году. Сейчас оригинал бессмертного шедевра находится в Академии художеств Флоренции, а подделки разного качества исполнения можно увидеть по всему миру. Но существует всего пять канонических копий статуи в натуральную величину, одна из которых находится в Итальянском дворике ГМИИ им. Пушкина в Москве.
Статуя «Давид» — это фигура обнаженного юноши с пращей, перекинутой через плечо, высота оригинала которой 5,17 метра без постамента. Обнаженные гениталии скульптуры не одно столетие вызывают возмущение поборников нравственности, которые осуждают как оригинал, так и копии. Были жалобы на излишнюю откровенность произведения искусства и от посетителей Пушкинского музея, но радикальные действия к «Давиду» ранее не применялись.
Идеологическую подоплеку акции с оскоплением скульптуры лучше всего иллюстрируют листовки, которые феминистки разбросали в Итальянском дворике перед «покушением»:
«Бесстыдная демонстрация мужского превосходства, выраженная в возвышении над зрителями мужского пениса есть манифест патриархального общества, провозглашение которого мы намерены прервать».
Идеологическую подоплеку акции с оскоплением скульптуры лучше всего иллюстрируют листовки, которые феминистки разбросали в Итальянском дворике перед «покушением»:
«Бесстыдная демонстрация мужского превосходства, выраженная в возвышении над зрителями мужского пениса есть манифест патриархального общества, провозглашение которого мы намерены прервать».
Кроме листовок, девушки принесли с собой топор и лестницу для реализации технической части акции. Одна из феминисток взобралась на солидную высоту и, стоя на последней ступеньке, нанесла «Давиду» удар топором по самому сокровенному. Но лестница, установленная на отполированном каменном полу, оказалась неустойчивой и упала вместе с девушкой, попутно сбив с ног ее соратниц, пытавшихся удержать конструкцию.
Сильнее всего травмировалась активистка, орудовавшая топором. Она получила серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в Институте Склифосовского. Ее подруги получили переломы и ушибы, так что им также понадобилась медицинская помощь.
Сильнее всего травмировалась активистка, орудовавшая топором. Она получила серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в Институте Склифосовского. Ее подруги получили переломы и ушибы, так что им также понадобилась медицинская помощь.
Инженер по технике безопасности ГМИИ им. Пушкина встретился с журналистами и прокомментировал этот неприятный случай:
«Высота нашей статуи Давида — пять с половиной метров, не считая постамента. Действия даже на уровне полового органа такой статуи необходимо выполнять с использованием монтажных поясов, двойной страховки и касок. Кроме того, женщины не могут быть допущены к верхолазным работам. Все эти разумные требования были нарушены, и итог закономерен».
«Высота нашей статуи Давида — пять с половиной метров, не считая постамента. Действия даже на уровне полового органа такой статуи необходимо выполнять с использованием монтажных поясов, двойной страховки и касок. Кроме того, женщины не могут быть допущены к верхолазным работам. Все эти разумные требования были нарушены, и итог закономерен».
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Метки: интересное новости статуя фейк феминистки
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Мозг у них откуда?
верю, конечно
Вот жеж бабы, по х.у.ю соскучились как.....
К стати, почему никто из феменисток не протестует что для мужщин существуют колонии общего и строгого режима, а для женщин только общего? Если мужщину за тяжкое преступление назначают строгий режим, женщинам за такое же преступление всегда общий? А ведь и женщины совершают преступления, в том числе и тяжкие, и порой более изощренные чем мужчины....
Пустой череп?