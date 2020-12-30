2020 год выдался очень нелёгким для многих и Навальный, в том числе. В этом году его отравили (наверное), а теперь ещё и возбудили уголовное дело. "Не убили, так посадят", - шутят пользователи сети.
На сайте Следственного комитета РФ значится, что на Алексея Навального завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Следователи выяснили, что блогер злоупотреблял пожертвованиями. В качестве донатов (добровольных пожертвований) было собрано более 588 миллионов рублей. Несмотря на то, что эти деньги должны были предназначаться для ряда некоммерческих организаций (например ФБК), Алексей потратил их на личные нужды.
— По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Собственно, это не удивительно. Дочь оппозиционера учится в Стэнфордском университете. На её обучение отец потратил пока более трёх миллионов рублей. За последние три года Навальный с семьёй совершил 21 поездку за рубеж, в том числе четыре раза — в США.
Против Навального завели дело о мошенничестве
Источник:
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Те движение по счету в рамках антикоррупционного расследования. Пусть хомячье понимает что они не протестуны, а просто лошье, поторое поимели на деньги
Всю мощь государственной машины ты обрушил на Навального. Всех своих бандитов и уголовников, типа Пригожина, натравил. И в результате обсер за обсером. Он вас уделывает как щенков.
Там где нельзя убить, покалечить, запугать, бросив в тюрьму, вы бессильны. Позоритесь раз за разом. Навальный, к которому я отношусь без уважения и за которого никогда бы не проголосовал на честных выборах, все таки сделал очень качественную работу.
Он вывел вас на чистую воду, сорвал маски. Показал вас такими, какие вы есть.
Весь этот лоск, помпезность, вся эта роскошь, построенная на наворованные деньги, вся эта позолота слезает с вас, как кожа со змеи... И мы видим не красивый фасад, который вы пытались выстроить, не политиков в костюмах, а то кем вы и являетесь - самозванцы, гопники, быдло из 90-х.
За 30 лет у власти, за миллионы наших денег, несмотря на миллионы разрушенных судеб вы так и не стали людьми. Необразованные, глупые, злые, мстительные. Не политики, не офицеры, не чиновники, а немытая шпана из подворотни.
Иллюстрация поговорки - если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас Ролс-Ройс, то все равно у тебя в детстве велосипеда не было.
Родившийся в говне, умрет в говне. Несмотря на замки, яхты, бриллианты и мишуру.
Потому что говно в душе. И оно лезет из под дорогих костюмов и ботексных улыбок.
Только за это Навальному спасибо. Что он помахав перед вами старыми трусами, сбросил все покровы и обнажил вашу сущность.
Кто заявитель по делу? По мошенничеству дела возбуждаются только по заявлению потерпевшего. Ну и кто этот потерпевший? А если есть потерпевший, то проверка должна проводится только конкретно в отношении расхода доната потерпевшего, а не всей суммы донатов, поступающих в ФБК, потому как остальные граждане потерпевшими себя не считают. Вообщем знатно Навальный пердаки поджег в бункере, не знают уже что придумать.
А так тупо брать деньги... Может знал, что свалит, и все уже было пофиг? Только, тогда ему придется бежать в Англию. Германия будет себя очень неуютно чувствовать, когда продет опрос на экстрадицию проворовавшегося антикоррупционера.
1. Добровольнве пожертвования не подпадают под нецелевой расход.
2. Статья если и возбуждалась бы, то присвоение и растрата
3. Запрос на возбуждение УД разве не по заявлению донатчиков должен быть?
Дерьмо какое-то руками слепленное
обе стороны строят друг друга
Т.д.