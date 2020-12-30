FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6516 постов • 1156 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
СК возбудил&nbsp;уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами

СК возбудил уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами (3 фото)

Автор:
30 декабря 2020 10:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   интересное   мошенничество   навальный   новости   политика   фото   
952
3

2020 год выдался очень нелёгким для многих и Навальный, в том числе. В этом году его отравили (наверное), а теперь ещё и возбудили уголовное дело. "Не убили, так посадят", - шутят пользователи сети.

×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   интересное   мошенничество   навальный   новости   политика   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22
вася пупкин 50 минут назад
Прекратите этот цирк!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113k
arek14 5 минут назад
... Сначала Навальный украл весь лес, потом украл все духи, теперь украл все фонды. Соболь украла все неприкосновенности жилищ и все репутации Пригожина. Хорошо что президент ничего не украл. А то вообще жопа была бы в стране...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 6 минут назад
СК возбудил&nbsp;уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core 9 минут назад
Зачем возбуждать дело? Просто публикуй
Те движение по счету в рамках антикоррупционного расследования. Пусть хомячье понимает что они не протестуны, а просто лошье, поторое поимели на деньги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov 9 минут назад
Путин - не позорься. В этот цирк уже никто не верит.
Всю мощь государственной машины ты обрушил на Навального. Всех своих бандитов и уголовников, типа Пригожина, натравил. И в результате обсер за обсером. Он вас уделывает как щенков.
Там где нельзя убить, покалечить, запугать, бросив в тюрьму, вы бессильны. Позоритесь раз за разом. Навальный, к которому я отношусь без уважения и за которого никогда бы не проголосовал на честных выборах, все таки сделал очень качественную работу.
Он вывел вас на чистую воду, сорвал маски. Показал вас такими, какие вы есть.
Весь этот лоск, помпезность, вся эта роскошь, построенная на наворованные деньги, вся эта позолота слезает с вас, как кожа со змеи... И мы видим не красивый фасад, который вы пытались выстроить, не политиков в костюмах, а то кем вы и являетесь - самозванцы, гопники, быдло из 90-х.
За 30 лет у власти, за миллионы наших денег, несмотря на миллионы разрушенных судеб вы так и не стали людьми. Необразованные, глупые, злые, мстительные. Не политики, не офицеры, не чиновники, а немытая шпана из подворотни.
Иллюстрация поговорки - если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас Ролс-Ройс, то все равно у тебя в детстве велосипеда не было.
Родившийся в говне, умрет в говне. Несмотря на замки, яхты, бриллианты и мишуру.
Потому что говно в душе. И оно лезет из под дорогих костюмов и ботексных улыбок.
Только за это Навальному спасибо. Что он помахав перед вами старыми трусами, сбросил все покровы и обнажил вашу сущность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Агент Безопасной Национальности harlamov Минуту назад


СК возбудил&nbsp;уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
Электрик 10 минут назад
СК возбудил&nbsp;уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Bhaal 13 минут назад
Да-да, Навальный никому не нужен, так вроде бункер кинг говорил. Одно дело, второе.
Кто заявитель по делу? По мошенничеству дела возбуждаются только по заявлению потерпевшего. Ну и кто этот потерпевший? А если есть потерпевший, то проверка должна проводится только конкретно в отношении расхода доната потерпевшего, а не всей суммы донатов, поступающих в ФБК, потому как остальные граждане потерпевшими себя не считают. Вообщем знатно Навальный пердаки поджег в бункере, не знают уже что придумать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
Электрик Bhaal Минуту назад
Продолжай донатить Альошке......

Продолжай донатить Альошке......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
a.fey 18 минут назад
Я думал, он умнее. Часто, практически, всегда, управляющие фондами пользуются ими, как своим кошельком. Но так тупо тырить деньги из фонда не позволяет себе никто. Например, решил владелец фонда купить автомобиль. Автомобиль покупает фонд, а управляющий фондом использует его, исключительно, в рабочих целях. Едет он с бабой своей в Монте-Карло. Едет он, исключительно, для проведения переговоров, а баба его выполняет работу секретаря.
А так тупо брать деньги... Может знал, что свалит, и все уже было пофиг? Только, тогда ему придется бежать в Англию. Германия будет себя очень неуютно чувствовать, когда продет опрос на экстрадицию проворовавшегося антикоррупционера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Bhaal a.fey 6 минут назад
Кто заявитель по делу? Такие дела только по заявлению потерпевшего возбуждаются. Это говно слепленное идиотами из говна и палок, как и все путлеровском государстве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 20 минут назад
Фейк какой-то.
1. Добровольнве пожертвования не подпадают под нецелевой расход.
2. Статья если и возбуждалась бы, то присвоение и растрата
3. Запрос на возбуждение УД разве не по заявлению донатчиков должен быть?

Дерьмо какое-то руками слепленное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Georgy Aleksandrov sivanov1079 14 минут назад
мягко говоря не являюсь сторонником анального, но этими действиями его просто пытаются выдавить из страны, что бы он осел в сшп или англии. методы настолько топорные, как и история с трусами.
обе стороны строят друг друга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Bhaal Georgy Aleksandrov 8 минут назад
Как раз топорность действий власти подтверждает версию с трусами. Если бы во власти не сидели такие дегенераты, то они бы должны были, еще в самом начале скандала, не пускать Навального в Германию, а отправить его в тот же ЦКБ на лечение и немедленно возбудить уголовное дело по факту отравления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
gor 22 минуты назад
побежал в магаз попкорном,шоу обещает быть интересным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 23 минуты назад
Неработающи блоггер летает по миру, жрет омары и прямо перед судебным делом сваливает. А теперь врзвращаться не хочет. Начать конфискацию имущества, арест счетом и
Т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
359
Виталий Касандров 23 минуты назад
Мавроди лох не догадался оформить МММ как фонд борьбы с коррупцией и обещать на вложенный бабки не 20% в мес, а светлое будущее как только он станет президентом .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
515
Шел мимо Полчаса назад
Очень забавно. Кто заявление писал? Где пострадавшие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Georgy Aleksandrov Шел мимо 12 минут назад
"мы не называем его имени" (с) Гарри Поттер )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Батончик с маком 39 минут назад
щас он ещё несколько лямов срубит с хомячков. типа на адвоката, на билет до России....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий 41 минуту назад
60% для себя, 40% - в организации на освоение другим. Я думаю, в гос.структурах деньги осваивают примерно по такому же принципу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex 42 минуты назад
Скажите, а люди которые решили возбуждать на Новального уголовное дело и те, что про неправильный обмен веществ говорили это одни и те же люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
Vadim Deryabin 44 минуты назад
ну собсна никто и не сомневался. нигде не работает, по заграницам катается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Дядя 54 минуты назад
заносите ему больше . лол
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального Памятники, разрушенные активистами, восстановят за счет Трампа Памятники, разрушенные активистами, восстановят за счет Трампа Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд Дональд Трамп спустился в бункер Белого дома, чтобы спрятаться от протестующих Дональд Трамп спустился в бункер Белого дома, чтобы спрятаться от протестующих Ким Чен Ын поздравил россиян и Путина с Днём России Ким Чен Ын поздравил россиян и Путина с Днём России
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82961



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вот почему фисташки такие дорогие
3
62
Вот почему фисташки такие дорогие
Неизвестный Георгий Вицин
0
33
Неизвестный Георгий Вицин
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
1
83
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
На какой руке принято носить часы?
2
65
На какой руке принято носить часы?
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#новый год#Новым годом#природа#девушки#дтп#приколы#интересны#забавно
#интересно#животные#люди#прикольные#интересное#кино#истории#смешные#на различный вкус#задержание
#Юмор#прикол#юмора#подборка#аварии#СССР#креатив#авто аварии#праздник#зима

На что жалуетесь?

Вернуться