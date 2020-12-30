На сайте Следственного комитета РФ значится, что на Алексея Навального завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи выяснили, что блогер злоупотреблял пожертвованиями. В качестве донатов (добровольных пожертвований) было собрано более 588 миллионов рублей. Несмотря на то, что эти деньги должны были предназначаться для ряда некоммерческих организаций (например ФБК), Алексей потратил их на личные нужды.

— По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.