Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года

Если вы 10 дней не заходили на новостные ресурсы, то этот пост станет для вас настоящим откровением. Дорогие журналисты, спасибо за ваш креатив и преданность профессии - мы смеялись до слез!

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1. Они же экономисты - им виднее 0 Источник:

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2. Казалось бы, причем здесь песня группы "Король и шут"... 0 Источник:

3. Эти юристы... такие непостоянные ребята 0 Источник:

4. Когда ты гуру заголовков 0 Источник:

5. Тем временем в Беларуси 0 Источник:

6. Вам тоже кажется, что этот мужчина чрезвычайно логичный человек? 0 Источник:

7. 2021 год стартовал с новостей про Сталина и Гитлера. Этот год обещает быть интересным 0 Источник:

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9. Перейдем к гастрономическим новостям 0 Источник:

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11. Криминальная хроника 0 Источник:

12. Киберпанк-2021 0 Источник:

13. Женщины - такие непостоянные 0 Источник:

14. 2021 год, давай полегче! 0 Источник:

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