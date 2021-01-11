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Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года

Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года (17 фото)

Автор:
11 января 2021 09:47
Метки: Россия   Украина   Юмор   гитлер   новости   новый год   прикол   
1723
17
Если вы 10 дней не заходили на новостные ресурсы, то этот пост станет для вас настоящим откровением. Дорогие журналисты, спасибо за ваш креатив и преданность профессии - мы смеялись до слез!
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Метки: Россия   Украина   Юмор   гитлер   новости   новый год   прикол   
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18k
SerGProS Час назад
Селин Димон, все норм
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Бабка е.б.н.улась с крыльца
Не похоже на ружье
Не подумайте плохого
Это песня про любовь
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26k
Acu900 42 минуты назад
Внимание – внимание, Говорит Германия!
Сегодня ночью под мостом поймали Гитлера с хохлом! :)))
Внимание – внимание, Говорит Германия! Сегодня ночью под мостом поймали Гитлера с хохлом! :)))
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40k
Митрий 50 минут назад
Все Ксюхины посты собраны)))
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Преподобный Стасян

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