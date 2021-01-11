Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года

Если вы 10 дней не заходили на новостные ресурсы, то этот пост станет для вас настоящим откровением. Дорогие журналисты, спасибо за ваш креатив и преданность профессии - мы смеялись до слез!
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