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15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они

15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они (20 фото + 7 видео)

Автор:
09 января 2021 13:15
Сообщество : Факты
Метки: в тему   герои   известность   интересное   картинки   мемы   соцсети   факты   
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Те, кто частенько заседает в Интернете знакомы с таким понятием, как мем. Это картинка, которую можно кинуть в нужный момент и все поймут о чем идет речь. Но кто те самые персонажи, которые так четко передают наши эмоции и мысли?

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Метки: в тему   герои   известность   интересное   картинки   мемы   соцсети   факты   
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8k
Taxi007 Час назад
15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они
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26k
Teodor 5 минут назад
"..для прощения к кем-то, чем-то..."
Нет, ну это невозможно! Несколько ошибок в строке!! Я понимаю, что автору, в целом, насрать на своих читателей, но не до такой же степени!!!
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winergy2012 9 минут назад
15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они
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27k
winergy2012 10 минут назад
15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они
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4k
hairov 14 минут назад
15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они
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4k
hairov 14 минут назад
А как же эти-
А как же эти-
А как же эти-
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29k
Korolev 22 минуты назад
Х.у.ю.м.б.у.л.а какая-то...
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28k
KiploksAKS 23 минуты назад
Ага, "викинг". Индеец с Великих Равнин в костюме бизона.
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2k
Manul Полчаса назад
мем ябеда
мем ябеда
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1k
milenBG Полчаса назад
Есть такой сайт - knowyourmeme.com, где все объяснено
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6k
Matthew Hopkins Час назад
А этот мужик сгодится для мема?
А этот мужик сгодится для мема?
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38k
doker 2 часа назад
15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они
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51k
Андрей doker 52 минуты назад
"Чарли и шоколадная фабрика" 1971г., Джин Уайлдер, американский актёр.
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5k
Александр 2 часа назад
Трамп порадовал, как всегда!
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