15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они

Те, кто частенько заседает в Интернете знакомы с таким понятием, как мем. Это картинка, которую можно кинуть в нужный момент и все поймут о чем идет речь. Но кто те самые персонажи, которые так четко передают наши эмоции и мысли?
Новый житель страны мемов - "викинг" сражающийся за свободу в Америке
Мем используется для прощения к кем-то, чем-то, что жалко
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Пацан, показывает средний палец. Понятно для чего этот мем, да?
Мем "Ля ты крыса", применяется там, где кто-то кого-то подставил, кинул или по-простому - обманул
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Мем используется там, где ты усиленно не хочешь замечать что-то происходящее вокруг тебя, а также в ситуациях, когда люди нагло нарушают твое личное пространство
В сочетании с очень толстой нерпой означает, что как бы ты ни пытался собеседнику, который уже все для себя решил, объяснить что-то. он все равно не передумает
Вторая часть мема это кольчатая нерпа Юкки из японского океанариума. Она настоящая, правда, правда
Мем "Бонни и Клайд из Сент-Луиса". Применяется в темах, когда ты готов защищать свое любыми способами
"Вези меня, мразь" - мем применяется при высмеивании неадекватных людей, которые без причины орут на окружающих
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Камни с лицами (хуюмбула) - мем сопереживания, поддержки, применяется там, где кому-то реально больно, кто-то несправедливо обижен, либо кто-то на кого-то засмотрелся (например на красивую девушку)
Эти камни сделаны чикагской художественной студией Silver Stone Handcrafted. Всего таких композиций, сделанных с помощью пескоструя 14 штук
Милый понимающий кот - мудрый кот, который тебя понимает, всегда поддержит и знает чего ты хочешь
Часто этот кот появляется в компании с разными кошечками и, по мнению пользователей, мем создает уют и милоту
Мем с расстроенным мужчиной выражает реакцию на что-то неприятное и обидное
Мем “Теперь я не буду этого делать” показывает реакцию человека, который собирался что-то сделать, но передумал. Часто применяют к детям и женщинам, логика которых иногда дает интересный поворот
Мультик довольно упоротый, предупреждаем
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Даже моргнув ты можешь стать мемом. Мем который показывает истоки самых обыденных вещей и с помощью которого можно объяснить вообще все
Видео из той же серии, про двоякое понимание слов или их перевод
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Мем означающий “Чего блин” и “Бонжур кхм” (нам материться нельзя, простите). Фразы стали крылатыми и теперь если вы чего-то не понимаете, или хотите блеснуть своим появление, смело ставьте эту девушку
Рекламное видео курсов иностранных языков мгновенно стало вирусным
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Герой мема "Современные проблемы требуют современных решений" - ситуации, требующие нестандартного решения прямо зовут к себе этот мем
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Авторский пост
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Нет, ну это невозможно! Несколько ошибок в строке!! Я понимаю, что автору, в целом, насрать на своих читателей, но не до такой же степени!!!