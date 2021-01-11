В Южно-Сахалинске мужчина едва не утонул в яме с мокрым снегом, водой и химикатами. По счастливой случайности (мужчина оказался дайвером) ему удалось выбраться. Пострадавший рассказал, что водяную ловушку просто невозможно было заметить и оказаться в ней мог кто угодно!
В Южно-Сахалинске местный житель Алексей Баяндин приехал с женой на автомойку. Он оставил машину в боксе и отправился оплачивать услуги, однако у кассы понял, что забыл в машине телефон, при помощи которого собирался платить. По дороге к автомобилю мужчина чуть не погиб.
— Система в здании такая, что в помывочные боксы ты попадаешь из длинного коридора. Внутри, естественно, пар, сквозь который смутно видны очертания твоего авто. Ты смело делаешь шаг в его направлении — и тут же оказываешься... под водой. В жуткой снежной каше пополам с химикатами, — рассказал мужчина порталу ASTV.ru.
Алексей полностью провалился в яму, где была ледяная вода, которая заливалась в нос и рот. Одежда на мужчине впитала воду, из-за чего он начал идти ко дну. Спасло его лишь то, что когда-то Алексей занимался дайвингом. Он не паниковал и сумел таки выбраться из ловушки.
- Опыт покорения глубин трех океанов и десятка морей (более 50 записей в личном дайверском логбуке тому свидетельство) не прошли даром. И вскоре я уже выжимал одежду и выливал воду из сапог в помещении с температурой близкой к уличной, где-то минус 17 градусов, - поделился Алексей.
Работники автомойки не помогли ему выбраться, а управляющий вообще заявил, что пострадавший пьян.
- Меня несколько раз упрекнули в том, что я не заметил ямы. И это при том, что я не близорук, не ношу очки. Кроме того, меня обвинили в злоупотреблении алкоголем. И кто-то из сотрудников, видимо, решив отомстить за написанную жалобу, вызвал сотрудников ДПС. Расчет понятен: после новогодних праздников у многих в крови может обнаружится какой-то процент алкоголя. Вот только я совсем не пью, - рассказал пострадавший.
По словам Алексея, в боксе стоит пар, и под ногами ничего не видно. Любой мог бы оказаться в этой ловушке, но не каждый бы там выжил. После пережитого мужчина забрал машину и уехал в мокрой одежде домой. После случившегося Алексей намерен обратиться в прокуратуру.
- У нас никогда не было подобных происшествий с клиентами. Однажды, правда, в яму свалился сотрудник мойки, но к его поведению были вопросы. Сложно представить, что ремонтную яму можно не заметить. Мы сожалеем, что пострадавший быстро покинул мойку. Думаю, мы могли бы договориться. Уже принято решение огородить ямы, - рассказал владелец автомойки.
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