Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь

В одной из квартир оказались заблокированы семья с трехлетней девочкой, которой стало очень плохо от угарного газа. Женщина и ее мама не нашли другого выхода, как выбросить малышку и кота из окна, где их ловили на растянутый плед полицейские. Только после этого к дому подъехали пожарные.



К счастью, сама женщина с матерью не пострадали - пожарные поднялись в квартиру и вывели их в противогазах на улицу. После чего женщина поехала с ребенком в больницу - девочка отравилась угарным газом.