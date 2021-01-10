Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь

В Санкт-Петербурге женщине пришлось пойти на крайние меры, когда в ее доме на Будапештской улице случился пожар.
Около семи вечера в доме начался пожар. Прибывшие на место первыми полицейские увидели сильное задымление в парадной и начали эвакуацию жителей. К сожалению, одного из жильцов, 48-летнего мужчину, спасти не удалось.
В одной из квартир оказались заблокированы семья с трехлетней девочкой, которой стало очень плохо от угарного газа. Женщина и ее мама не нашли другого выхода, как выбросить малышку и кота из окна, где их ловили на растянутый плед полицейские. Только после этого к дому подъехали пожарные.
К счастью, сама женщина с матерью не пострадали - пожарные поднялись в квартиру и вывели их в противогазах на улицу. После чего женщина поехала с ребенком в больницу - девочка отравилась угарным газом.
К счастью, сама женщина с матерью не пострадали - пожарные поднялись в квартиру и вывели их в противогазах на улицу. После чего женщина поехала с ребенком в больницу - девочка отравилась угарным газом.
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