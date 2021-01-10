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Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь

Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь (2 фото)

Автор:
10 января 2021 15:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   возгорание   жить в россии   новости   пожар   ребенок   санкт-петербург   
2064
2
В Санкт-Петербурге женщине пришлось пойти на крайние меры, когда в ее доме на Будапештской улице случился пожар.

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Метки: Россия   возгорание   жить в россии   новости   пожар   ребенок   санкт-петербург   
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11k
Денис 2 часа назад
Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь
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Elena Ki 2 часа назад
Что-то не похож на первом фото дом на Будапештскую. Это, скорее, где-то в центре.
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speaktr-st Elena Ki 40 минут назад
Доблесные журнолизты уже давно лепят к новостям первую фотку из выдачи яндекс.картинок. А чо париться, то?
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minimalism

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