Долетались, доездились, доплавались: 25 домов из того, что недавно ездило, летало, плавало

Человеку свойственно искать свой собственный уголок - квартиру, дом, шалаш, пещеру. И иногда для осуществления своей мечты он берет обычные "материалы", некогда реально перевозившие людей и строит из этого что-то необычное, опять же для людей, но теперь уже просто для проживания.