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Долетались, доездились, доплавались: 25 домов из того, что недавно ездило, летало, плавало

Долетались, доездились, доплавались: 25 домов из того, что недавно ездило, летало, плавало (26 фото)

Автор:
08 января 2021 14:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   автобус   вагон   дом   интересное   корабль   переделка   самолет   
1320
26

Человеку свойственно искать свой собственный уголок - квартиру, дом, шалаш, пещеру. И иногда для осуществления своей мечты он берет обычные "материалы", некогда реально перевозившие людей и строит из этого что-то необычное, опять же для людей, но теперь уже просто для проживания.

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Метки: Фабрика идей   автобус   вагон   дом   интересное   корабль   переделка   самолет   
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