Долетались, доездились, доплавались: 25 домов из того, что недавно ездило, летало, плавало

Человеку свойственно искать свой собственный уголок - квартиру, дом, шалаш, пещеру. И иногда для осуществления своей мечты он берет обычные "материалы", некогда реально перевозившие людей и строит из этого что-то необычное, опять же для людей, но теперь уже просто для проживания.
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Честно - мы пытались найти сколько же стоит переделка вагона в дом, но цены, как вы сами понимаете, разные.
Когда-то списанные вагоны отдавали путейным работникам и они самотсотялеьно делали из этого какое-то подобие жилья
Сегодня вагон в России можно купить по цене от 450.000 до 1.500.000 рублей. И переделать его по своему усмотрению
Вот немцы вложились и потратили более 100.000 евро, а британка вложила всего 5000 и теперь сдает домик
Переходим к самолетам. Тут цены явно повыше будут. например этот самолет американец приобрёл за 220.000 долларов и сделал из него усадьбу
А это ресторан в Чехии, ТУ-104 удачно "приземлился" в городе Петровицах, заведение так и назвали "Туполев"
Знаменитый отель в Национальном парке Коста-Рике. Этот Боинг 727 находится здесь, посреди тропического леса с 1965 года и является достопримечательностью курорта Верде
Американка Джо Энн купила «Боинг-727» в 1994 году за 2.000 долларов, еще 4.000 за доставку и 25.000 за внутреннюю переделку, хотя большинство работ хозяйка сделала самостоятельно
Чаще всего судно еще на ходу, когда в нем селятся на постоянку. Например многоквартирный комплекс на базе круизного лайнера The World - покупаешь квартиру и каждый раз просыпаешься в новом городе и стране
Ну и конечно дома на колесах - тут все всем известно. Трейлеры бывают разные - подешевле и дороже особняков. Вот переделки из старых автобусов - интересная тема
Авторский пост
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