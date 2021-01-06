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Впихнуть невпихуемое: 25 примеров жадности в природе

Впихнуть невпихуемое: 25 примеров жадности в природе (21 фото + 4 видео)

Автор:
06 января 2021 14:42
Сообщество : Животные
Метки: добыча   жадность   животные   интересное   познавательно   природа   фото   
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В природе как - не ты кого-то, то тебя кто-то. Вот и стараются схватить то, что попалось "под руку", даже если оно намного больше того, что ты можешь съесть. Главное поймать. а там уже разберемся.

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Метки: добыча   жадность   животные   интересное   познавательно   природа   фото   
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alex lamagra 6 минут назад
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Domax3000 21 минуту назад
Впихнуть невпихуемое: 25 примеров жадности в природе
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