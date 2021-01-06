Впихнуть невпихуемое: 25 примеров жадности в природе

В природе как - не ты кого-то, то тебя кто-то. Вот и стараются схватить то, что попалось "под руку", даже если оно намного больше того, что ты можешь съесть. Главное поймать. а там уже разберемся.
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Крокодилы тоже заглатывают огромные куски. Тут все проще - сколько оторвал от туши, столько и глотай, иначе проглотит кто-то другой
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Авторский пост
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