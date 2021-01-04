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Британец так напился на Рождество, что неожиданно для себя сменил имя на Селин Дион

Британец так напился на Рождество, что неожиданно для себя сменил имя на Селин Дион (4 фото)

Автор:
04 января 2021 20:11
Метки: великобритания   история   рождество   смена имени   смешно   чудики   чудо   
988
4
После того как по почте прибыли документы с его новым именем, парень слегка обалдел. И было отчего.

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Метки: великобритания   история   рождество   смена имени   смешно   чудики   чудо   
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15  комментариев
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728
Владимир 2 часа назад
Господи, сколько я за свою жизнь херни всякой натворил... В квартире больше половины вещей по пьяне куплены... но Аллой Пугачевой стать не догадался.
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2k
Frank Borman 9 минут назад
Ну, это поправимо. Хуже было бы, если бы он сменил пол и ему ампутировали бы пипиську. Вот это уже серьезно.
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9
призидент король Полчаса назад
я думаю что это выдумка что бы рас постится на сайтах типа этого
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579
роман призидент король Полчаса назад
это так
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1k
Джонни Кейдж 49 минут назад
"Мальчишник в Вегасе" рулит!
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38k
doker Час назад
Одно радует - у нас Рождество ещё впереди, а там всяко бывает...
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4k
RomaXz 2 часа назад
Хорошее и забавное доказательство того, что напиваться очень тупо :)
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345
Тюлень Боевой 2 часа назад
Британец так напился на Рождество, что неожиданно для себя сменил имя на Селин Дион
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99k
БрОдЯгА 2 часа назад
идиЁт
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35k
Бабай 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
говномес детектед
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27k
winergy2012 2 часа назад
Пусть снизу проверит.Может и операцию сделал.
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7k
Cornho winergy2012 2 часа назад
Эта искромётная шутка напрашивалась. И кто-то должен был написать её первым.
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