Британец так напился на Рождество, что неожиданно для себя сменил имя на Селин Дион

Когда спустя неделю он обнаружил в своем почтовом ящике документы, предлагающие подтвердить, что отныне он не Томас Додд, а Селин Дион, парень изумился. Сначала он подумал, что это ошибка почтальона, но все данные в формулярах были верны и британец вдруг понял: а вдруг это судьба?



Последнее, что он помнит из того рождественского вечера - бутылка шампанского и концерт Селин Дион по ТВ. Праздник Тодд отмечал один, был в меланхоличном настроении, которое слезливые песни Дион лишь усугубили. В Англии, чтобы сменить имя, достаточно зайти на сайт госуслуг, заплатить пошлину в 89 фунтов и оставить заявку. Видимо, на тот момент Томасу показалось, что такие перемены - именно то, что сейчас необходимо в его жизни.