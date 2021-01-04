Британец так напился на Рождество, что неожиданно для себя сменил имя на Селин Дион

После того как по почте прибыли документы с его новым именем, парень слегка обалдел. И было отчего.
Житель английского графства Стаффордшир перебрал в алкоголем на Рождество. Обычно в этом состоянии тянет на глупости и странные поступки: кто-то звонит бывшим или покупает на онлайн-площадке игуану, а Томас Тодд внезапно решил сменить имя.
Когда спустя неделю он обнаружил в своем почтовом ящике документы, предлагающие подтвердить, что отныне он не Томас Додд, а Селин Дион, парень изумился. Сначала он подумал, что это ошибка почтальона, но все данные в формулярах были верны и британец вдруг понял: а вдруг это судьба?
Последнее, что он помнит из того рождественского вечера - бутылка шампанского и концерт Селин Дион по ТВ. Праздник Тодд отмечал один, был в меланхоличном настроении, которое слезливые песни Дион лишь усугубили. В Англии, чтобы сменить имя, достаточно зайти на сайт госуслуг, заплатить пошлину в 89 фунтов и оставить заявку. Видимо, на тот момент Томасу показалось, что такие перемены - именно то, что сейчас необходимо в его жизни.
Последнее, что он помнит из того рождественского вечера - бутылка шампанского и концерт Селин Дион по ТВ. Праздник Тодд отмечал один, был в меланхоличном настроении, которое слезливые песни Дион лишь усугубили. В Англии, чтобы сменить имя, достаточно зайти на сайт госуслуг, заплатить пошлину в 89 фунтов и оставить заявку. Видимо, на тот момент Томасу показалось, что такие перемены - именно то, что сейчас необходимо в его жизни.
Tier 4 is the least of my worries - I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw— Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020
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