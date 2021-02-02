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Специалисты НАСА приняли школьную поделку за метеорит

Специалисты НАСА приняли школьную поделку за метеорит (4 фото)

Автор:
02 февраля 2021 13:05
Сообщество : Истории
Метки: nasa   Квинсленд   забавно   история   метеорит   смешно   фальшивка   фейк   
157
4
Странный предмет, появившийся на школьном дворе в Квинсленде и очень похожий на метеорит, привлек пристальное внимание специалистов НАСА. Каково же было их смущение, когда выяснилось, что их провели школьники!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nasa   Квинсленд   забавно   история   метеорит   смешно   фальшивка   фейк   
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6  комментариев
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11k
Андрей Дядя Час назад
??? метеорит оставляет ударный кратер минимум в 15 раз больше своего диаметра. и какого черта у него след как от мяча от боулинга ? колобок чтоли ?
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63
Активная Жизнь 5 минут назад
Если бы метеорит таких размеров упал бы рядом со школой, то школы явно бы не стало)
За фантазию и экспозицию детям - 5, А взрослым которые поверили в правдоподобность ситуации, в особенности ученым НАСА - на Переаттестацию, для проверки проф. пригодности!
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20k
Юрьевич Час назад
Хоть бы борозду сделали правдоподобнее... Только тупой мог поверить!
Потренировались бы в песочнице с камнями, выяснили бы какой след оставляет на песке камень пущенный по касательной.
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87k
сапер Водичка Час назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Атеист Час назад
Ну.. специалистов наса отправить на обучение, а школьникам по оценке "A" поставить))

Ибо это нифига не метеорит, но для школьников - отлично.
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