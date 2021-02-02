Специалисты НАСА приняли школьную поделку за метеорит

Странный предмет, появившийся на школьном дворе в Квинсленде и очень похожий на метеорит, привлек пристальное внимание специалистов НАСА. Каково же было их смущение, когда выяснилось, что их провели школьники!
Недавно ничем не примечательная школа в северном Квинсленде привлекла внимание специалистов НАСА. Те заявили, что хотят исследовать упавший во дворе школы метеорит, чем немало смутили сотрудников учебного заведения. Дело в том, что заинтересовавший исследователей объект был не метеоритом, а искусно сделанным муляжом, подготовленным для школьного проекта. При этом представители НАСА были не первыми, кто заинтересовался картинкой в школьном дворе. "К нам поступают запросы со всех концов мира, - пожаловался директор школы Маланда Марк Айлен. - Теперь вот и НАСА потребовало от нас сделать доклад для Космического центра Кеннеди".
Фотография опаленного камня, словно пропахавшего школьный двор, была сделана кем-то из очевидцев и мгновенно разлетелась по интернету. Школе пришлось объяснять, что это вовсе не метеорит, а подделка, сделанная школьниками для собственного проекта, - но информация уже успела разлететься и дойти, в том числе, до НАСА. Страсти улеглись далеко не сразу. По словам Айлена, опыт получился "интересным". "Было любпытно наблюдать такой ажиотаж", - признался он.
Проект, который делали школьники, заключался в том, что они должны были смоделировать ситуацию падения метеорита, включая опрос свидетелей и работу специальных служб на месте происшествия. Репортаж о результатах эксперимента, который невольно стал гораздо масштабнее, чем задумывалось, был опубликован на странице школы в фейсбуке. По словам местного жителя Дэниела Мосса, правдоподобности снимкам, опубликованным в сетях, добавило присутствие реальных полицейских возле метеорита. "Плицейским нравится заниматься с детьми, и их присутствие сделало всю картину еще более реалистичной, - рассказал Мосс. - У нас маленький городок, и никто не думал, что информация о том, что у нас происходит, разлетится так широко".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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За фантазию и экспозицию детям - 5, А взрослым которые поверили в правдоподобность ситуации, в особенности ученым НАСА - на Переаттестацию, для проверки проф. пригодности!
Потренировались бы в песочнице с камнями, выяснили бы какой след оставляет на песке камень пущенный по касательной.
Ибо это нифига не метеорит, но для школьников - отлично.