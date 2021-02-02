Специалисты НАСА приняли школьную поделку за метеорит

Проект, который делали школьники, заключался в том, что они должны были смоделировать ситуацию падения метеорита, включая опрос свидетелей и работу специальных служб на месте происшествия. Репортаж о результатах эксперимента, который невольно стал гораздо масштабнее, чем задумывалось, был опубликован на странице школы в фейсбуке. По словам местного жителя Дэниела Мосса, правдоподобности снимкам, опубликованным в сетях, добавило присутствие реальных полицейских возле метеорита. "Плицейским нравится заниматься с детьми, и их присутствие сделало всю картину еще более реалистичной, - рассказал Мосс. - У нас маленький городок, и никто не думал, что информация о том, что у нас происходит, разлетится так широко".