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Почему рождественские открытки времена королевы Виктории не похожи на праздничные

Почему рождественские открытки времена королевы Виктории не похожи на праздничные (13 фото)

Автор:
07 января 2021 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: XIX   horror   англия   интересно   история   открытки   рождество   
1513
13
Современные открытки, присыланные любящими родственниками и друзьями к Рождеству, исполнены света, нарядны и красивы. Такими они были не всегда. Достаточно взглянуть на поздравления, которыми обменивались англичане в XIX веке, чтобы понять: эти традиции подойдут не для всех.
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Метки: XIX   horror   англия   интересно   история   открытки   рождество   
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6  комментариев
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Vadim 2 часа назад
Почему рождественские открытки времена королевы Виктории не похожи на праздничные
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Alexader Zhiriakov 4 минуты назад
Жуть.
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turyst Полчаса назад
И Вуки стареют...

И Вуки стареют...
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36k
Прораб Полчаса назад
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superfox47 Час назад
Почему рождественские открытки времена королевы Виктории не похожи на праздничные
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5k
vitenok 2 часа назад
Они были и остаются больными ублюдками.
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