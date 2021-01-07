Почему рождественские открытки времена королевы Виктории не похожи на праздничные

Современные открытки, присыланные любящими родственниками и друзьями к Рождеству, исполнены света, нарядны и красивы. Такими они были не всегда. Достаточно взглянуть на поздравления, которыми обменивались англичане в XIX веке, чтобы понять: эти традиции подойдут не для всех.
Рождественские открытки, которыми англичане обменивались к празднику, были далеки от тех, с чем у нас обычно ассоциируется этот светлый день. На кусочках картона не было ни нарядных елок, ни пасторальных пейзажей.
Традиционные открытки в викторианской Англии с точки зрения современного человека выглядели довольно странно: их украшали мертвые птички, жуткие корнеплоды, лягушки-убийцы...
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Одним из самых популярных сюжетов рождественской открытки была мертвая птичка. В Ирландии и части Англии тогда существовала жуткая традиция: чтобы все горести остались в прошедшем году, в конце декабря убивали крапивника. Считалось символичным, Старый год уходит как птичка, которую мертвой подвешивали к шесту и обходили с ней деревню/город.
У этого ритуала есть древние кельтские корни. И сейчас, 26 декабря празднуется День крапивника - правда, наши современники птичек не убивают, но все равно носят их фигурки, сделанные из папье-маше и других материалов на палках, провожая уходящий год.
Сюжеты других открыток тоже не отличались миролюбием. А подпись "Веселого Рождества" явно свидетельствует о том, что представления о веселье в XIX здорово отличались от теперешних.
Лягушка, убившая собрата и сбегающая с мешком денег или Санта-Клаус, который прячет испуганного малыша в большой мешок, вряд ли вызовут ассоциации со светлым праздником. Тем не менее, это были довольно распространенные сюжеты рождественских открыток в то время.
Странные сюжеты открыток также были продиктованы желанием художников и издателей сделать запоминающийся продукт, который пользовался бы спросом. Историки рассказывают, что в те времена продавались и карточки с пасторальными сюжетами, однако всегда хватало тех, кто предпочитал нечто неординарное. А потому спрос рождал предложение.
Впрочем, тема черного юмора вполне вписывается в современное ощущение уходящего года, потому, возможно, открытки с такими сюжетами сейчас и пользовались бы спросом. Как считаете, уважаемые фишкяне?
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