Распятие спасло малыша от случайной пули

"Для нас это чудо, - говорит Алехандра. - Он с нами благодаря Богу. Мы ходили в церковь, он говорил со священником, и тот сказал, что Тициано благословлен Господом. С ним могло случиться самое страшное. Но его спасло Божье чудо".