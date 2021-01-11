Распятие спасло малыша от случайной пули

9-летний аргентинец Тициано из города Лас Талитас чуть было не стал жертвой случайной пули в уличной перестрелке - но нательный крест спас мальчику жизнь. Его семья называет случившееся чудом и Божьим промыслом.
9-летний Тициано из аргентинского города Лас Талитас играл возле своего дома с сестой и двоюродным братом, когда неожиданно на улице раздался выстрел. Случайная, неизвестно кому предназначенная пуля попала мальчику прямо в грудь. Спасти его могло лишь чудо - и оно произошло.
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Мальчик почувствовал боль в груди и увидел под ногами пулю. Родные тут же отвезли его в госпиталь, где, к счастью, врачи сказали, что рана поверхностная, и мальчику ничто не грозит. Тицианто тут же отпустили домой.
Вернувшись домой, мальчик увидел на земле цепочку с нательным крестом, который подарил ему отец, Давид. В центре креста было пробитое пулей отверстие. Лишь тогда Тициано и его родные поняли, что пуля попала в крест, который защитил мальчика: на излете она лишь оцарапала его.
Мать мальчика, Алехандра, считает случившееся чудом, а своего сына называет благословленным Богом.
"Для нас это чудо, - говорит Алехандра. - Он с нами благодаря Богу. Мы ходили в церковь, он говорил со священником, и тот сказал, что Тициано благословлен Господом. С ним могло случиться самое страшное. Но его спасло Божье чудо".
Полиция Ласа Талитас расследует происшествие, пытаясь установить, кто выстрелил в мальчика, и кому предназначался выстрел. Представитель полиции подтвердил, что здоровье мальчика в полном порядке. "Его обследовали врачи Госпиталя младенца Иисуса в течение 48 минут и нашли его практически здоровым", - говорится в сообщении местной полиции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1) Был бы крест не стальным, а из мягкого золота... Ладно, это подколка любителям цацок, а далее здравый смысл.
2) Это из какого говна стреляли, чтобы в условиях уличной перестрелки на коротких дистанциях пуля так потеряла энергию, что не смогла пробить фольгу? Значит, рекошетила.
3) Какая была у пули энергия, что у ребенка ребра целые при такой площади крестика? И из какого говна крест, что при этом фольгу эту пробили?
4) Несли ли пуля реальную угрозу, опираясь на предыдущие вопросы? На сколько ребра хрупче этого креста?
5) А был ли мальчик?
6) А была ли пуля, или он ее просто поднял, а грудь поцарапал, упав на гвоздь?