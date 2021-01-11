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Распятие спасло малыша от случайной пули

Распятие спасло малыша от случайной пули (7 фото)

Автор:
11 января 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: аргентина   божья рука   история   ребенок   случай   счастливая случайность   чудесное спасение   чудо   
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9-летний аргентинец Тициано из города Лас Талитас чуть было не стал жертвой случайной пули в уличной перестрелке - но нательный крест спас мальчику жизнь. Его семья называет случившееся чудом и Божьим промыслом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аргентина   божья рука   история   ребенок   случай   счастливая случайность   чудесное спасение   чудо   
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6  комментариев
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1k
Руслан Новак 54 минуты назад
А чего крест такой скромный. Пущай метровый оденет, можно будет от автоматных очередей прикрываться. А по факту пуля похоже на излете была, даже крест не погнуло. Будь она выпущена поближе, даже из чего-то малокалиберного и маломощноного этот крест его бы не спас. Скорее всего от него было бы только вреда больше.
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6k
donembro Полчаса назад
Тут традиция такие посты говном закидывать. Зайду попозже, почитаю комменты.
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2k
Ivan donembro Полчаса назад
А вы серьезно думаете, что пуля, попадающая в бронепластину, по площади превышающую этот крест раз в 20, ломает взрослым мужикам ребра, а ребенку царапает кожу, попав в крестик?
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2k
Ivan 49 минут назад
Алилуя! Я прямо замироточил!

1) Был бы крест не стальным, а из мягкого золота... Ладно, это подколка любителям цацок, а далее здравый смысл.

2) Это из какого говна стреляли, чтобы в условиях уличной перестрелки на коротких дистанциях пуля так потеряла энергию, что не смогла пробить фольгу? Значит, рекошетила.

3) Какая была у пули энергия, что у ребенка ребра целые при такой площади крестика? И из какого говна крест, что при этом фольгу эту пробили?

4) Несли ли пуля реальную угрозу, опираясь на предыдущие вопросы? На сколько ребра хрупче этого креста?

5) А был ли мальчик?

6) А была ли пуля, или он ее просто поднял, а грудь поцарапал, упав на гвоздь?
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287
Юрий Час назад
Ни трещины, ни перелома? Действительно чудо
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