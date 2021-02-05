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Русская бабушка-эмигрантка в Лондоне отбилась от грабителя саблей своего покойного мужа

Русская бабушка-эмигрантка в Лондоне отбилась от грабителя саблей своего покойного мужа (2 фото)

Автор:
05 февраля 2021 15:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: великобритания   грабеж   драгоценности   история   нападение   русские не сдаются   
808
2
Наши женщины даже после переезда в другую страну и коня остановят на скаку, и в горящую избу, как известно, войдут, и наглому вору дадут отпор.

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Метки: великобритания   грабеж   драгоценности   история   нападение   русские не сдаются   
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9  комментариев
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4k
elllfa Полчаса назад
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565
Nane First NameLast 10 минут назад
Вот гадость. Мигом спустил награбленное. Ну а бабуле здоровья и долгих лет жизни!
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35k
parallax 24 минуты назад
Запустили макак в страну, @ля. Жизни чёрных тоже ценны... но только на плантациях.
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Комментарий удален
−13
3k
Shtoppi Полчаса назад
Ну кто бы мог подумать, что Эшли Райли окажется отмороженной макакой - торчком?
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19k
hebpat Полчаса назад
слишком мягко - реально это грабёж с покушением на убийство, ему максималку надо дать
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8k
Мафусаил hebpat Полчаса назад
Ттолерантность, сэр(((
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10k
Евгений Мафусаил 20 минут назад
Что вы знаете о толерантности - вон в краснодарском крае судья на крузаке убил велосипедиста (судья виноват) - так его даже не судили, он до сих пор судья.
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8k
Мафусаил Евгений 4 минуты назад
Это уже другое, это уже коррупция. Так же как и в Тюмени член одной известной партии (ЖиВ) тоже на крузаке выехал на встречку и убил двух людей, даже не отобрали права...
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