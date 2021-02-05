Русская бабушка-эмигрантка в Лондоне отбилась от грабителя саблей своего покойного мужа

Наши женщины даже после переезда в другую страну и коня остановят на скаку, и в горящую избу, как известно, войдут, и наглому вору дадут отпор.
87-летняя Анастасия Лукьянчикова мирно спала в своем доме, пока не услышала шум разбитого окна. Проснувшись, она подошла к двери спальни и увидела постороннего молодого мужчину. 28-летний Эшли Райли набросился на даму, ударил ее по голове, бросил на кровать, а та, схватив лампу, попыталась отбиться от наглого визитера. Однако мужчины были свои планы, и ударив женщину по голове той же лампой и со всей силы снова броси ее на кровать, грабитель стал собирать драгоценности: кольца, серьги, в том числе раритетные. Стоимость украденных украшений составила 50 тысяч фунтов (5,1 миллиона рублей). Среди них были те, что бережно хранились в доме как реликвия: к примеру, серьги, которые подарил Лукьянчиковой на свадьбу ее отец, а также еще довоенные драгоценности.
Эшли Райли
"Я думала, что умру", - рассказывала после Лукьянчикова. "Он начал кричать "деньги, деньги", а я звала на помощь, и это разозлило его еще больше. Он поднял одну из подушек и начал душить меня в постели", - вспоминала тот страшный вечер бабушка. Наконец, поняв, что больше он ничего не добудет, грабитель собрался уходить, а Лукьянчикова, несмотря на многочисленные травмы, среди которых впоследствии врачи диагностировали перелом позвоночника, встала с кровати и, схватив саблю покойного мужа, погнала его из дома. Уличная камера наблюдения зафиксировала момент, как Райли выбежал из дома ограбленной эмигрантки и побежал к ожидающему ее такси. Спустя несколько дней он был арестован. На суде пострадавшая женщина заявила, что бы добиться для грабителя длительного срока пребывания в тюрьме, чтобы он не повторил своего преступления, напав на кого-нибудь еще." Судья Сара Панет восхитилась мужеством и стойкостью русской эмигрантки, а ранее судимый Райли попросил у пожилой женщины прощения, заверив, что в тот вечер был в состоянии наркотического опьянения и не помнит ничего из произошедшего. Также он не помнит, куда дел украденные драгоценности. Однако суд не расчувствовался и приговорил Райли к 13 годам тюремного заключения.
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