Русская бабушка-эмигрантка в Лондоне отбилась от грабителя саблей своего покойного мужа

87-летняя Анастасия Лукьянчикова мирно спала в своем доме, пока не услышала шум разбитого окна. Проснувшись, она подошла к двери спальни и увидела постороннего молодого мужчину. 28-летний Эшли Райли набросился на даму, ударил ее по голове, бросил на кровать, а та, схватив лампу, попыталась отбиться от наглого визитера. Однако мужчины были свои планы, и ударив женщину по голове той же лампой и со всей силы снова броси ее на кровать, грабитель стал собирать драгоценности: кольца, серьги, в том числе раритетные. Стоимость украденных украшений составила 50 тысяч фунтов (5,1 миллиона рублей). Среди них были те, что бережно хранились в доме как реликвия: к примеру, серьги, которые подарил Лукьянчиковой на свадьбу ее отец, а также еще довоенные драгоценности.