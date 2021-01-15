Красочные фото Британии в эдвардианскую эпоху

Коллекция раскрашенных исторических фото от Dutchsteammachine-archive демонстрирует, как жили британцы в эпоху правления Эдуарда VII.
Эдвардианская эпоха, которую позже прозвали «золотым веком», поощряла праздность. Это время запомнилось долгими туманными летними днями, когда богачи наслаждались бесконечными приёмами в саду и банкетами. Но, несмотря на огромную разницу в финансовом положении, к рабочему классу в кои-то веки относились как к людям, а не как к машинам. В стране также сошел на нет детский труд. Бойскаутское движение, которое в 1907 году основал лорд Баден Пауэлл, поощряло в мальчиках чувство долга и гражданственность.
Работающие женщины стали заниматься более уважаемым трудом — появились, например, машинистки, — что повышало статус женщин на рабочем месте. Также набирало обороты движение суфражисток, борющихся за право женщин голосовать и занимать должности в правительстве. В 1903 году Эммелин Панкхёрст с дочерьми основала Женский социально-политический союз и началась боевая кампания. Женщины часто прибегали к насилию, некоторые попадали в тюрьму, но борьба продолжалась.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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