17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу

Мир непредсказуем, но порой в нём случаются совпадения, которых никак не ожидаешь. Например, туфли внезапно оказываются точно такого же цвета, как ковёр, а растения идеально маскируются под цвет стен. Что это: случайность или сбой в матрице? Зачем гадать, давайте лучше посмотрим и насладимся тем, как всё неожиданно хорошо сочетается.