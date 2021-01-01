17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу

Совпадение? Не думаем!
Мир непредсказуем, но порой в нём случаются совпадения, которых никак не ожидаешь. Например, туфли внезапно оказываются точно такого же цвета, как ковёр, а растения идеально маскируются под цвет стен. Что это: случайность или сбой в матрице? Зачем гадать, давайте лучше посмотрим и насладимся тем, как всё неожиданно хорошо сочетается.
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5. «Чипсы подходят к моей столешнице»
Возможно, вы не сразу даже заметите, а там притаился один мастер маскировки, идеально повторяющий рисунок на столе.
11. Когда взял банку с зелёным чаем, а потом увидел, что она идеально подходит к рубашке и татуировке
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