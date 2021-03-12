FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9881 пост • 1212 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Калифорнии индюк разгромил стоматологический кабинет

В Калифорнии индюк разгромил стоматологический кабинет (4 фото)

Автор:
12 марта 2021 09:03
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   забавно   индюк   погром   стоматологический кабинет   фото   
114
4
Дикий индюк вломился в стоматологический кабинет, выбив окно с двойным стеклом, и устроил там беспорядок.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   животные   забавно   индюк   погром   стоматологический кабинет   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Неожиданный поворот: девушка пригласила парня на свидание, утаив одну деталь Неожиданный поворот: девушка пригласила парня на свидание, утаив одну деталь Как следует отбиваться от акулы-убийцы Как следует отбиваться от акулы-убийцы Щенок с 6 лапками и двумя хвостиками Щенок с 6 лапками и двумя хвостиками Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист Картинки для рабочего стола на тему природа Картинки для рабочего стола на тему природа 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1194700



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Следственный комитет не одобрил бы: пост о взятках
2
88
Следственный комитет не одобрил бы: пост о взятках
В интернете придумали новую сексуальную ориентацию, чтобы позлить леваков
5
216
В интернете придумали новую сексуальную ориентацию, чтобы позлить леваков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Попали на лещёвую тропу. Лещ прёт. Контрольный закорм макаронами
0
1
Попали на лещёвую тропу. Лещ прёт. Контрольный закорм макаронами
Яичный взрыв: почему не стоит готовить яйца в микроволновой печи?
0
24
Яичный взрыв: почему не стоит готовить яйца в микроволновой печи?
Ай да восьмиклассница: девочка, которую в жизни ждет большой успех
Ай да восьмиклассница: девочка, которую в жизни ждет большой успех
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#подборка#СССР#аварии#дети#космос#в мире#кино#настроение
#фото#история#дтп#Россия#животные#люди#приколы#авария дня#китай#позитив
#интересно#интересное#факты#авто аварии#автомобили#автомир#Разное#картинки#коты#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться