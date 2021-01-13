Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так

В начале вирусной видеозаписи вы можете увидеть молодую лису, бегущего по заснеженной дороге, на которую внезапно сзади налетела полярная сова. После сова скрылась, оставив бродящую лисицу в одиночестве. Однако через несколько мгновений сова вновь вернулась, чтобы приземлиться посреди дороги, неподалёку от того места, где она напала на лису.



Завидев пернатое, лисица решила отпугнуть крылатое существо, но, похоже, ей не сильно это удалось, поскольку сова не особо-то и пошевелилась. Вскоре лиса принялась кружить возле совы, которая старалась не спускать с животного своих зорких глаз, чтобы не пропустить атаку от хищника. Спустя несколько мгновений лиса, поняв, что она бессильна в этом случае, просто взяла и покинула место встречи.