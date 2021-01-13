Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так

Как вы думаете, кто оказался храбрее лиса или сова?
Иногда встречи между дикими животными могут показаться идеальной сценой из фильма компании Pixar. Ну, по крайней мере, на первый взгляд.
Не так давно камера видеонаблюдения в Онтарио, Канада, засняла необычное взаимодействие в ночное время между молодой лисицей и полярной совой. Видео быстро привлекло немало внимания и стало вирусным, на данный момент у него более 203 тысяч просмотров на YouTube.
Видео, запечатлевшее встречу полярной совы и лисы, в настоящее время собрало более 203 тысяч просмотров на YouTube.
Не так давно камера видеонаблюдения в Онтарио, Канада, засняла необычное взаимодействие в ночное время между молодой лисицей и полярной совой. Видео быстро привлекло немало внимания и стало вирусным, на данный момент у него более 203 тысяч просмотров на YouTube.
Видео, запечатлевшее встречу полярной совы и лисы, в настоящее время собрало более 203 тысяч просмотров на YouTube.
В начале вирусной видеозаписи вы можете увидеть молодую лису, бегущего по заснеженной дороге, на которую внезапно сзади налетела полярная сова. После сова скрылась, оставив бродящую лисицу в одиночестве. Однако через несколько мгновений сова вновь вернулась, чтобы приземлиться посреди дороги, неподалёку от того места, где она напала на лису.
Завидев пернатое, лисица решила отпугнуть крылатое существо, но, похоже, ей не сильно это удалось, поскольку сова не особо-то и пошевелилась. Вскоре лиса принялась кружить возле совы, которая старалась не спускать с животного своих зорких глаз, чтобы не пропустить атаку от хищника. Спустя несколько мгновений лиса, поняв, что она бессильна в этом случае, просто взяла и покинула место встречи.
Завидев пернатое, лисица решила отпугнуть крылатое существо, но, похоже, ей не сильно это удалось, поскольку сова не особо-то и пошевелилась. Вскоре лиса принялась кружить возле совы, которая старалась не спускать с животного своих зорких глаз, чтобы не пропустить атаку от хищника. Спустя несколько мгновений лиса, поняв, что она бессильна в этом случае, просто взяла и покинула место встречи.
Видео
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