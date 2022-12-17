Лягушкороты и другие: 10 смешных животных, которые живут на нашей планете

Их можно принять за пришельцев, которые уже вовсю колонизируют планету.
Матушка-природа умеет удивлять своими творениями: некоторые существа на нашей планете выглядят так, будто над ними поработал фантаст. Но нет, все животные из подборки действительно существуют, и они обычно вызывают недоумение и удивление. Так что давайте поблагодарим мировую паутину за то, что она помогает узнать больше о братьях наших меньших и позволяет увидеть самых невероятных обитателей нашей планеты, о которых без сети мог бы знать лишь небольшой круг ученых.
Лягушкороты: птицы, которые своим клювом напоминают лягушек
Эти птицы, между прочим, очень заботливые родители.
Хоботковая собачка Петерса: очаровательный грызун, у которого есть хобот
Илийская пищуха, эндемик китайской провинции Синьцзян, живущий в горах
Этих крошек многие считают даже очаровательнее панд. Одно можно сказать наверняка: они встречаются реже, чем большие панды. Вероятно, их меньше тысячи особей, и последнее фото илийской пищухи сделано в 2014 году.
Рак-богомол, который выглядит как существо с другой планеты
Maratus volans из Австралии, которого также называют пауком-павлином
Сходство очевидно, согласитесь?
Это большеухая лисица из Африки
Уши, кстати, не единственная особенность этого животного: у этого вида лис еще и 48 зубов.
Жук с прической тролля из африканских лесов Республики Суринам
Только вот прическа у жучка не на голове, а на… брюшке! Правда, это вовсе не волосы, а нити воска, который жучок выделяет из своего брюшка. Энтомологи предполагают, что эта шевелюра — защитный механизм от хищников. Врага привлекают эти волоски, он нападает именно на них, а жучок остается невредим.
Сальпиды, которые пропускают через себя воду, забирая из нее планктон
Нетопырь Дарвина — рыбка, губам которой наверняка завидуют другие морские обитатели
Долгопяты: крохотные приматы весом 150 г с огромными глазами
Долгопят — это не единственный необычный примат, эти млекопитающие удивляют своей внешностью: есть обезьяны с огромными носами, а также приматы с большими усами.
Источник:
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Да ну??? Жертвы ЕГЭ...
"Суринам – небольшая страна на северо-восточном побережье Южной Америки."
Америки, Карл!!! Южной Америки!!!