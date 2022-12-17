Лягушкороты и другие: 10 смешных животных, которые живут на нашей планете

Матушка-природа умеет удивлять своими творениями: некоторые существа на нашей планете выглядят так, будто над ними поработал фантаст. Но нет, все животные из подборки действительно существуют, и они обычно вызывают недоумение и удивление. Так что давайте поблагодарим мировую паутину за то, что она помогает узнать больше о братьях наших меньших и позволяет увидеть самых невероятных обитателей нашей планеты, о которых без сети мог бы знать лишь небольшой круг ученых.

Лягушкороты: птицы, которые своим клювом напоминают лягушек

Эти птицы, между прочим, очень заботливые родители.