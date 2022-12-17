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Лягушкороты и другие: 10 смешных животных, которые живут на нашей планете

Лягушкороты и другие: 10 смешных животных, которые живут на нашей планете

Автор:
17 декабря 2022 09:12
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   в мире   животные   забавно   природа   смешно   фото   
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Их можно принять за пришельцев, которые уже вовсю колонизируют планету.

Матушка-природа умеет удивлять своими творениями: некоторые существа на нашей планете выглядят так, будто над ними поработал фантаст. Но нет, все животные из подборки действительно существуют, и они обычно вызывают недоумение и удивление. Так что давайте поблагодарим мировую паутину за то, что она помогает узнать больше о братьях наших меньших и позволяет увидеть самых невероятных обитателей нашей планеты, о которых без сети мог бы знать лишь небольшой круг ученых.


Лягушкороты: птицы, которые своим клювом напоминают лягушек

Эти птицы, между прочим, очень заботливые родители.

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Хоботковая собачка Петерса: очаровательный грызун, у которого есть хобот

Илийская пищуха, эндемик китайской провинции Синьцзян, живущий в горах

Этих крошек многие считают даже очаровательнее панд. Одно можно сказать наверняка: они встречаются реже, чем большие панды. Вероятно, их меньше тысячи особей, и последнее фото илийской пищухи сделано в 2014 году.

Рак-богомол, который выглядит как существо с другой планеты

Maratus volans из Австралии, которого также называют пауком-павлином

Сходство очевидно, согласитесь?

Это большеухая лисица из Африки

Уши, кстати, не единственная особенность этого животного: у этого вида лис еще и 48 зубов.

Жук с прической тролля из африканских лесов Республики Суринам

Только вот прическа у жучка не на голове, а на… брюшке! Правда, это вовсе не волосы, а нити воска, который жучок выделяет из своего брюшка. Энтомологи предполагают, что эта шевелюра — защитный механизм от хищников. Врага привлекают эти волоски, он нападает именно на них, а жучок остается невредим.

Сальпиды, которые пропускают через себя воду, забирая из нее планктон

Нетопырь Дарвина — рыбка, губам которой наверняка завидуют другие морские обитатели

Долгопяты: крохотные приматы весом 150 г с огромными глазами

Долгопят — это не единственный необычный примат, эти млекопитающие удивляют своей внешностью: есть обезьяны с огромными носами, а также приматы с большими усами.

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Метки: Юмор   в мире   животные   забавно   природа   смешно   фото   
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8k
ron 50 минут назад
отлично, спасибо)
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19k
Corvus Corax 22 минуты назад
"из африканских лесов Республики Суринам"

Да ну??? Жертвы ЕГЭ...
"Суринам – небольшая страна на северо-восточном побережье Южной Америки."
Америки, Карл!!! Южной Америки!!!
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