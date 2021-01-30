Орланы пытались украсть ужин у лисы

Пока мы сидим на своих мягких диванах и заказываем горячую пиццу 4 сыра с доставкой, в дикой природе разворачивается нешуточная борьба за каждый кусок пищи, особенно в зимние месяцы! Одно из таких сражений на днях удалось запечатлеть 72-летнему французскому фотографу Филиппу Кабанелю на льду озера на острове Хоккайдо в Японии. Судя по фото, этот эпизод никак не уступает в эпичности знаменитому побегу игуаны от змей из документального фильма Planet Earth II (ну, может только самую капельку :).



Сражение не на жизнь, а на смерть развернулось между рыжей лисой и морскими орлами. Лиса стащила у рыбаков на озере рыбу и уже намеревалась удалиться в лес, чтобы полакомиться ею, как на нее налетела группа голодных орлов...Словом, смотрите как все было!