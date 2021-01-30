Орланы пытались украсть ужин у лисы

Японский фотограф запечатлел достойную голливудского блокбастера схватку лисы и орлов за ужин.
Пока мы сидим на своих мягких диванах и заказываем горячую пиццу 4 сыра с доставкой, в дикой природе разворачивается нешуточная борьба за каждый кусок пищи, особенно в зимние месяцы! Одно из таких сражений на днях удалось запечатлеть 72-летнему французскому фотографу Филиппу Кабанелю на льду озера на острове Хоккайдо в Японии. Судя по фото, этот эпизод никак не уступает в эпичности знаменитому побегу игуаны от змей из документального фильма Planet Earth II (ну, может только самую капельку :).
Сражение не на жизнь, а на смерть развернулось между рыжей лисой и морскими орлами. Лиса стащила у рыбаков на озере рыбу и уже намеревалась удалиться в лес, чтобы полакомиться ею, как на нее налетела группа голодных орлов...Словом, смотрите как все было!
Сражение не на жизнь, а на смерть развернулось между рыжей лисой и морскими орлами. Лиса стащила у рыбаков на озере рыбу и уже намеревалась удалиться в лес, чтобы полакомиться ею, как на нее налетела группа голодных орлов...Словом, смотрите как все было!
Как все начиналось: рыжая лиса с рыбой во рту опирается на задние лапы на ледяном озере в Японии, готовясь бежать от надвигающейся атаки пары морских орлов Стеллера.
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Один из орлов, тот, что порешительнее, неожиданно бросается на лису, которая крепко держит в зубах рыбу. Лиса уклоняется от когтей орла и готовится броситься прочь.
Орел кружит над лисицей и даже проводит своими мощными когтями по ее хвосту.
Орел кружит над лисицей и даже проводит своими мощными когтями по ее хвосту.
Тут прибывает подкрепление, и вот бедная лиса пытается уберечь свой ценный улов, оскаливая клыки и отпугивая птиц.
И тут один из орлов выхватывает рыбу из пасти лисы и, сжимая добычу в когтях, пытается быстро взмыть ввысь.
Орлы делают все возможное, чтобы исправить свою досадную ошибку, работая в паре: один пытается подцепить рыбу со льда, а другой грозно хлопает крыльями за спиной пушистой хищницы.
И тут упс! Неудачная посадка на скользкий лед. Лиса готовится использовать представившийся ей шанс.
В этот раз лисица оказывается более проворной: быстро хватает рыбу и торопится скрыться с этого ледяного поля битвы.
Упорный орел продолжает некоторое время следовать по пятам победителя, но скоро осознает свое поражение и улетает прочь с позором и пустым желудком.
Лиса тем временем семенит по замерзшему озеру навстречу своему рыбному пиру. Она его заслужила!
Мда, ребята, сегодня не ваш день, но не расстраивайтесь: будет и на вашей улице праздник! :)
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