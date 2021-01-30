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Орланы пытались украсть ужин у лисы

Орланы пытались украсть ужин у лисы (14 фото)

Автор:
30 января 2021 09:40
Сообщество : Животные
Метки: в мире   добыча   животные   лиса   орлан   природа   птица   фото   
229
14
Японский фотограф запечатлел достойную голливудского блокбастера схватку лисы и орлов за ужин.
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Метки: в мире   добыча   животные   лиса   орлан   природа   птица   фото   
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3  комментария
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8k
Vacony 2 часа назад
какая светосила и короткая выдержка однако... такие четкие фото, хотя там битва была молниеносная
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12k
Владислав Грецов 14 минут назад
жрать захочешь еще и не так извернешься )))) рыжей зачет
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4k
Olga Raudis Час назад
Выживает хитрейший и проворнейший)))
Выживает хитрейший и проворнейший)))
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