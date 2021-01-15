25 лучших фото дикой природы с конкурса Wildlife Photographer Of The Year

Wildlife Photographer of the Year - это всемирно известный конкурс, который показывает миру и награждает талантливых фотографов со всего мира, от любителей до профессионалов. Фотографии из этой подборки были включены в шорт-лист Музея естественной истории из более чем 49 000 снимков-участников конкурса. Они стали лучшими в категории "Выбор людей".
×
"Неожиданная встреча", Парк Grand Teton National Park в штате Вайоминг, США, фотограф Guillermo Esteves
"Последнее прощание", фотограф Ami Vitale
Смотритель гладит Судана, последнего самца северного белого носорога, оставшегося на планете, за несколько мгновений до того, как он скончался в заповеднике дикой природы Ол Пейета в Кении.
"Я в домике", Sam Sloss. Этого кокосового осьминога сфотографировали на острове Сулавеси, Индонезия
"Безопасный путь", Испания, Sergio Marijuán Campuzano. Пиренейская рысь переходит через безопасный переход под трассой, на которой диких животных часто сбивали
Источник:
Ссылки по теме:
- Милота: ветеринар показал детеныша белухи в утробе мамы
- 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу
- Пользователей сети напугал паук-волк с тысячами паучат на спине
- Сами - сбежавшая звезда Белградского зоопарка
- Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...