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25 лучших фото дикой природы с конкурса Wildlife Photographer Of The Year

25 лучших фото дикой природы с конкурса Wildlife Photographer Of The Year (26 фото)

Автор:
15 января 2021 21:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   подборка   природа   фото   фотограф   фотоконкурс   
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Wildlife Photographer of the Year - это всемирно известный конкурс, который показывает миру и награждает талантливых фотографов со всего мира, от любителей до профессионалов. Фотографии из этой подборки были включены в шорт-лист Музея естественной истории из более чем 49 000 снимков-участников конкурса. Они стали лучшими в категории "Выбор людей".
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   подборка   природа   фото   фотограф   фотоконкурс   
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