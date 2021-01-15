25 лучших фото дикой природы с конкурса Wildlife Photographer Of The Year

Wildlife Photographer of the Year - это всемирно известный конкурс, который показывает миру и награждает талантливых фотографов со всего мира, от любителей до профессионалов. Фотографии из этой подборки были включены в шорт-лист Музея естественной истории из более чем 49 000 снимков-участников конкурса. Они стали лучшими в категории "Выбор людей".

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"Сладкий сон", Шотландия, фотограф Neil Anderson 0 Источник:

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"Семейный портрет", Калифорния, Andrew Lee 0 Источник:

"Неожиданная встреча", Парк Grand Teton National Park в штате Вайоминг, США, фотограф Guillermo Esteves 0 Источник:

"Последнее прощание", фотограф Ami Vitale 0 Источник: Смотритель гладит Судана, последнего самца северного белого носорога, оставшегося на планете, за несколько мгновений до того, как он скончался в заповеднике дикой природы Ол Пейета в Кении.

"Король Лев", Танзания, Wim Van Den Heever 0 Источник:

"Я в домике", Sam Sloss. Этого кокосового осьминога сфотографировали на острове Сулавеси, Индонезия 0 Источник:

"Пушистый снежок", Шотландия, Andy Parkinson 0 Источник:

"Важный разговор", Германия, Oliver Richter 0 Источник:

"Окно в жизнь", Испания, Sergio Marijuán Campuzano 0 Источник:

"Альфа", Африка, Mogens Trolle 0 Источник:

"Глаза в глаза", Японское море, Андрей Шпатак 0 Источник:

"Садовые статуэтки", США, Karine Aigner 0 Источник:

"Стражи на границе", Гонконг, Joseph Dominic Anthony 0 Источник:

"Танец дракона", Австралия, Gary Meredith 0 Источник:

"Малыш леопарда среди камней", Тибет, Frédéric Larrey 0 Источник:

"Дух Бутана", Emmanuel Rondeau 0 Источник:

"Сосед", Индия, Pallavi Prasad Laveti 0 Источник:

"Бэтменша", Douglas Gimesy. На фото - Джули Малерб, спасательница животных из Австралии 0 Источник:

"Безопасный путь", Испания, Sergio Marijuán Campuzano. Пиренейская рысь переходит через безопасный переход под трассой, на которой диких животных часто сбивали 0 Источник:

"Встреча черепах", Багамы, Thomas Peschak 0 Источник:

"Лицензия убивать", Britta Jaschinski 0 Источник:

"Бой за еду", Французская Полинезия, Laurent Ballesta 0 Источник:

"Лесной пожар", Австралия, Robert Irwin 0 Источник:

"Закулисье цирка", Санкт-Петербург, фотограф Kirsten Luce 0 Источник: