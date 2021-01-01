Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле

У медузы есть 4 тонких, почти невидимых щупальца, которые могут быть и длиной несколько миллиметров, и вытягиваться до 1 м. На них расположены стрекательные клетки с ядом. У него есть одна особенность – замедленное действие. Купальщики не обращают внимания на легкий укус, напоминающий укус комара. Но через какое-то время (5 -120 минут, чаще всего 30 минут) дает о себе знать синдром Ируканджи, сопровождающийся сильной болью.



Начинает болеть голова и спина, мышцы по всему телу, градом катится пот, человека тошнит, повышается давление, бешено бьется сердце. У большинства людей эти симптомы могут пропасть через 4-30 часов, но сильно пострадавший восстанавливается только через 2 недели.



Считается, что один укус медузы ируканджи не может убить человека, большинство все же выживает. Но специалисты в этой области советуют сохранять бдительность. Не всегда гибель человека связывают с медузой. Врачи, которые не знают, что какое-то время назад пациент столкнулся с этой опасной обитательницей морей, считают, что тот погиб из-за болезней сердца или пищевого отравления.



Пока не придумано противоядие, которое могло бы спасти жизнь человеку. Если от других видов медуз, например, «морской осы» купальщиков защищают сети, против медуз ируканджи они не помогут, т.к. она легко может через них проскользнуть. Есть только один выход – в летний сезон дождей, т.е. с октября по май не купаться в Северном Квинсленде, и прислушиваться к советам специалистов, которые уже научились определять по некоторым признакам, что в воде могут быть опасные медузы.