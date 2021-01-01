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Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле

Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле (4 фото)

Автор:
01 января 2021 10:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ируканджи   в мире   животные   медуза   опасный   природа   факты   фото   
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4
Купаясь в море, многие не раз сталкивались с «водяными зонтиками» – медузами. Кажется, что они очень хрупкие и безобидные.
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Метки: Ируканджи   в мире   животные   медуза   опасный   природа   факты   фото   
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7  комментариев
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2k
Voland 2 часа назад
Это не медуза, а группа из 16 штук, вроде... А самой ядовитой считается, вроде бы Chironex fleckeri или Морская оса.
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4k
КремлеКот 2 минуты назад
"...также испытал действие яда на своем сыне, который тогда был ребенком" А на ребёнке-то зачем ?
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2k
Ув. Алексей Николаевич 19 минут назад
А самое интересное не рассказали. Действие яда не совсем обычное. Помимо всего прочего, у человека, которого ужалила медуза появляется непреодолимое желание совершить суицид!
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672
Eddilyk Час назад
Малахольному Навальному её как раз в трусы. Что бы уж точно...
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58k
Viktor Eddilyk 42 минуты назад
Пять штук!
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