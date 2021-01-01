Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле

Купаясь в море, многие не раз сталкивались с «водяными зонтиками» – медузами. Кажется, что они очень хрупкие и безобидные.
Но на свете существует более 200 видов медуз, и некоторые из них могут быть очень ядовитыми. Так, крохотная медуза, размером не более 2,5 см, может убить взрослого человека. Речь идет о медузе ируканджи.
Неизвестная болезнь
Рыбаки австралийского племени ируканджи (на севере Квинсленда, около города Кэрнс) страдали от странной болезни, которая давала о себе знать только после того, как они выходили в море. Сначала появлялась жуткая боль в нижней части спины, из-за которой они сгибались пополам, потом начинали болеть и дрожать ноги.
Аборигены подозревали, что их в воде могло укусить какое-то живое существо небольших размеров, но так и не смогли его найти. Врачи, которые осматривали больных, были уверены, что причина появления этих симптомов – неизвестный животный токсин, т.к. на теле пострадавших остались небольшие шрамы. Но и они не знали, кто это.
Аборигены подозревали, что их в воде могло укусить какое-то живое существо небольших размеров, но так и не смогли его найти. Врачи, которые осматривали больных, были уверены, что причина появления этих симптомов – неизвестный животный токсин, т.к. на теле пострадавших остались небольшие шрамы. Но и они не знали, кто это.
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Вскоре проблемой заинтересовался академик Хьюго Флекер. Он предположил, что «преступник» – это медуза. Ученый стал собирать о ней информацию в 1952 году, и даже придумал ей имя – «ируканджи», в честь племени, которое больше всех от нее пострадало.
Но самый большой вклад в изучении данного вида медуз внес доктор Джек Барнс. Примерно в 1960-е годы он 6 дней выслеживал и смог поймать одно из этих крошечных существ. Ради науки не пожалел ни себя, ни сына. Чтобы проверить свои предположения, приложил медузу к своей коже, а также испытал действие яда на своем сыне, который тогда был ребенком, и на одном из спасателей.
После этого добровольцы были доставлены в больницу, в реанимационное отделение Кэрнса, только чудом все остались живы. Доктор не просто корчился от боли, но записывал все свои ощущения, так появилось подробное описание симптомов действия яда смертельной медузы. Старания Барнса не были забыты, теперь это опасное ядовитое существо всегда будет носить его имя – Carukia barnesi.
Но самый большой вклад в изучении данного вида медуз внес доктор Джек Барнс. Примерно в 1960-е годы он 6 дней выслеживал и смог поймать одно из этих крошечных существ. Ради науки не пожалел ни себя, ни сына. Чтобы проверить свои предположения, приложил медузу к своей коже, а также испытал действие яда на своем сыне, который тогда был ребенком, и на одном из спасателей.
После этого добровольцы были доставлены в больницу, в реанимационное отделение Кэрнса, только чудом все остались живы. Доктор не просто корчился от боли, но записывал все свои ощущения, так появилось подробное описание симптомов действия яда смертельной медузы. Старания Барнса не были забыты, теперь это опасное ядовитое существо всегда будет носить его имя – Carukia barnesi.
Крошечный убийца
На самом деле ируканджи – это не одна медуза, а группа тихоокеанских медуз, включающих 16 видов. Они все ядовиты. Но чаще всего, когда говорят о медузе ируканджи, речь идет о той, которую обнаружил и обследовал доктор Барнс.
Разглядеть медузу ируканджи действительно не просто. Не удивительно, что о ней ничего не знали долгое время. Она небольших размеров, взрослая особь чуть больше ногтя. Но бывают и более мелкие особи до 5 мм. Они напоминают беловатый колокольчик.
Разглядеть медузу ируканджи действительно не просто. Не удивительно, что о ней ничего не знали долгое время. Она небольших размеров, взрослая особь чуть больше ногтя. Но бывают и более мелкие особи до 5 мм. Они напоминают беловатый колокольчик.
У медузы есть 4 тонких, почти невидимых щупальца, которые могут быть и длиной несколько миллиметров, и вытягиваться до 1 м. На них расположены стрекательные клетки с ядом. У него есть одна особенность – замедленное действие. Купальщики не обращают внимания на легкий укус, напоминающий укус комара. Но через какое-то время (5 -120 минут, чаще всего 30 минут) дает о себе знать синдром Ируканджи, сопровождающийся сильной болью.
Начинает болеть голова и спина, мышцы по всему телу, градом катится пот, человека тошнит, повышается давление, бешено бьется сердце. У большинства людей эти симптомы могут пропасть через 4-30 часов, но сильно пострадавший восстанавливается только через 2 недели.
Считается, что один укус медузы ируканджи не может убить человека, большинство все же выживает. Но специалисты в этой области советуют сохранять бдительность. Не всегда гибель человека связывают с медузой. Врачи, которые не знают, что какое-то время назад пациент столкнулся с этой опасной обитательницей морей, считают, что тот погиб из-за болезней сердца или пищевого отравления.
Пока не придумано противоядие, которое могло бы спасти жизнь человеку. Если от других видов медуз, например, «морской осы» купальщиков защищают сети, против медуз ируканджи они не помогут, т.к. она легко может через них проскользнуть. Есть только один выход – в летний сезон дождей, т.е. с октября по май не купаться в Северном Квинсленде, и прислушиваться к советам специалистов, которые уже научились определять по некоторым признакам, что в воде могут быть опасные медузы.
Начинает болеть голова и спина, мышцы по всему телу, градом катится пот, человека тошнит, повышается давление, бешено бьется сердце. У большинства людей эти симптомы могут пропасть через 4-30 часов, но сильно пострадавший восстанавливается только через 2 недели.
Считается, что один укус медузы ируканджи не может убить человека, большинство все же выживает. Но специалисты в этой области советуют сохранять бдительность. Не всегда гибель человека связывают с медузой. Врачи, которые не знают, что какое-то время назад пациент столкнулся с этой опасной обитательницей морей, считают, что тот погиб из-за болезней сердца или пищевого отравления.
Пока не придумано противоядие, которое могло бы спасти жизнь человеку. Если от других видов медуз, например, «морской осы» купальщиков защищают сети, против медуз ируканджи они не помогут, т.к. она легко может через них проскользнуть. Есть только один выход – в летний сезон дождей, т.е. с октября по май не купаться в Северном Квинсленде, и прислушиваться к советам специалистов, которые уже научились определять по некоторым признакам, что в воде могут быть опасные медузы.
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