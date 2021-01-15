Природа постаралась: редкие фото вещей и животных необычных цветов

В нашем мире много странностей и необычных явлений - но даже они чем-то прекрасны. Как, например, эти вещи и животные, которых природа наградила непохожим на другие окрасом. На форуме Реддит есть сообщество Real Life Shinies, где люди делятся такими редкими находками.
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