К Новому году готовится? В Сочи на пляже заметили загорающую нагишом девушку

В Сочи в декабре заметили туристку, которая загорала голышом прямо на пляже. Девушка удобно расположилась, подстелив под себя тёплую куртку.
29 декабря в Сочи прохожие заметили на пляже очень смелую туристку, которая загорала на пляже. Девушка лежала полностью раздевшись и раздвинув руки и ноги. Представьте, какой вид открывается тем, кто находится с другой стороны?
«Ничего необычного. На пляже в Сочи сегодня было жарко. Три дня до Нового 2021 года, а термометр в Сочи показывает больше плюс 15 градусов», — подписали публикацию авторы.
Источник:
Пользователи сети во всю посмеялись над ситуацией.
"Кормилицу проветривает?"
"Может, с лета валяется? Никому не пригодилась, бедолага..."
"Главное, дубленку подстелила...Когда помягше, оно как-то лучше..."
Источник:
- 4 очень странных факта о Викторианской эпохе
- Афроамериканка заявила, что белые не должны загорать: видео
- "Ты на работу?": в Сахалинской области местным жителям приходится пробираться сквозь снег
- В Сочи женщина переоценила свои силы и не смогла самостоятельно выбраться из моря
- Почему у снеговика вместо носа морковка
Понравилось16
Так приезжала в гости девушка из Норильска и в летнем сарафане рассекала - ей жарко. От загорания на пляже или купания отговорили - народ улыбнется, а вот патрули отвезут на бухло и наркоту провериться для порядка.
https://travel.rambler.ru/news/45196034-polnostyu-golaya-turistka-na-plyazhe-sochi-popala-na-video-i-smutila-mestnyh-zhiteley/https://travel.rambler.ru/news/45196034-polnostyu-golaya-turistka-na-plyazhe-sochi-popala-na-video-i-smutila-mestnyh-zhiteley/
солнышко не крутилось бы на картинке...