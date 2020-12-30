К Новому году готовится? В Сочи на пляже заметили загорающую нагишом девушку

29 декабря в Сочи прохожие заметили на пляже очень смелую туристку, которая загорала на пляже. Девушка лежала полностью раздевшись и раздвинув руки и ноги. Представьте, какой вид открывается тем, кто находится с другой стороны?

«Ничего необычного. На пляже в Сочи сегодня было жарко. Три дня до Нового 2021 года, а термометр в Сочи показывает больше плюс 15 градусов», — подписали публикацию авторы.