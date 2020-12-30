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К Новому году готовится? В Сочи на пляже заметили загорающую нагишом девушку

К Новому году готовится? В Сочи на пляже заметили загорающую нагишом девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 14:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Чёрное море   загар   интересное   сочи   странности   фото   
1776
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В Сочи в декабре заметили туристку, которая загорала голышом прямо на пляже. Девушка удобно расположилась, подстелив под себя тёплую куртку.

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Метки: Девушка   Чёрное море   загар   интересное   сочи   странности   фото   
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1k
Vitamin 2 часа назад
Друг спрашивает, зачем солнышко на жопе ей прилепили? ...))
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SavageTi 5 минут назад
Соврала кому-то, что отправилась в Египет. Осталось разобраться с загаром)
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8k
Алексей 8 минут назад
К Новому году готовится? В Сочи на пляже заметили загорающую нагишом девушку
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908
Владимир 12 минут назад
Сами подрочили не раз на оригинал, а нам видео с солнышком дали...
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599
Dorell 18 минут назад
Видео супер. А есть в 4к?
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12k
Пумба 21 минуту назад
К Новому году готовится? В Сочи на пляже заметили загорающую нагишом девушку
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12k
Пумба 22 минуты назад
К Новому году готовится? В Сочи на пляже заметили загорающую нагишом девушку
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1k
Карагандинская Полиграфия 49 минут назад
У нас в конце сентября днем примерно те же +15С и народ уже куртки одевает.
Так приезжала в гости девушка из Норильска и в летнем сарафане рассекала - ей жарко. От загорания на пляже или купания отговорили - народ улыбнется, а вот патрули отвезут на бухло и наркоту провериться для порядка.
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8k
Агент Безопасной Национальности 53 минуты назад
Она с ноября там лежит, что ли?

https://travel.rambler.ru/news/45196034-polnostyu-golaya-turistka-na-plyazhe-sochi-popala-na-video-i-smutila-mestnyh-zhiteley/https://travel.rambler.ru/news/45196034-polnostyu-golaya-turistka-na-plyazhe-sochi-popala-na-video-i-smutila-mestnyh-zhiteley/
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40k
Максим Т. Агент Безопасной Национальности 41 минуту назад
Не, за курткой бегала)
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
А что у нее с левой рукой? Это точно не труп или кукла?
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16k
Андрей Иванов Час назад
Это Снегурочка. Подтаяла, подмораживается обратно
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2k
александр 2 часа назад
сисек опять нет
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11k
робт 2 часа назад
К Новому году готовится? В Сочи на пляже заметили загорающую нагишом девушку
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1k
aklinks 2 часа назад
Там вытекает чето из нее, заткните скорее!
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7k
Фантом 2 часа назад
хочет по полной урвать полезные солнечные лучи
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11k
Serg2001 2 часа назад
А что бы изменилось, если вместо видео выложи ли бы просто фото?.. )
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7k
Andrei Serg2001 2 часа назад
Причём вот это:
Причём вот это:
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3k
schmubu Serg2001 Час назад
чо, совсем тупой штоль?
солнышко не крутилось бы на картинке...
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