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"Ты на работу?": в Сахалинской области местным жителям приходится пробираться сквозь снег

"Ты на работу?": в Сахалинской области местным жителям приходится пробираться сквозь снег (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 16:17
Сообщество : Жить в России
Метки: жить в россии   интересное   погода   сахалин   снег   снегопад   стихия   фото   
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Вот уже сутки в Северо-Курильском районе Сахалинской области бушует метель, но местные жители не унывают. Некоторые даже умудряются снимать забавные видео и шутить!

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Метки: жить в россии   интересное   погода   сахалин   снег   снегопад   стихия   фото   
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5  комментариев
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4k
iovan2011 Час назад
Вот где жену нужно искать, они там все послушные, чтобы не дай Бог не выгнали. Полгода точно.
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−1
Виталий 3 минуты назад
1b2k.info - Крутяк
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−5
ильич 6 минут назад
закладку ищет
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5k
Горец Ю 50 минут назад
С 28 января?...;)
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4k
Echo Час назад
Вот поэтому двери открываются во внутрь
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