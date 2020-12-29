"Ты на работу?": в Сахалинской области местным жителям приходится пробираться сквозь снег

Местные жители рассказывают, что несмотря на непогоду, в домах есть свет, вода и отопление.

— Сутки метет, но вода, свет, отопление в домах есть. Мы люди привыкшие, но есть много приезжих, которые могут выйти в такую погоду. В данный момент все сидят по домам, но техника готова и с утра выйдет чистить улицы, — рассказывает местный житель Сергей Лакомов и показывает на фотографиях метровые сугробы в Северо-Курильске.