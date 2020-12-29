"Ты на работу?": в Сахалинской области местным жителям приходится пробираться сквозь снег

Вот уже сутки в Северо-Курильском районе Сахалинской области бушует метель, но местные жители не унывают. Некоторые даже умудряются снимать забавные видео и шутить!
С 28 января в Северо-Курильском районе идёт метель. Снег, спустившиеся с небес, почти парализовал жизнь посёлка, а выход из дома теперь похож на какой-то квест. Но местные жители не унывают и даже записывают смешные видео.
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Местные жители рассказывают, что несмотря на непогоду, в домах есть свет, вода и отопление.
— Сутки метет, но вода, свет, отопление в домах есть. Мы люди привыкшие, но есть много приезжих, которые могут выйти в такую погоду. В данный момент все сидят по домам, но техника готова и с утра выйдет чистить улицы, — рассказывает местный житель Сергей Лакомов и показывает на фотографиях метровые сугробы в Северо-Курильске.
Большинство автомобилистов, похоже, не смогут найти свои автомобили. Отмечается, что порывы ветра достигают 15–20 метров в секунду, видимость минимальная. Высота сугробов достигает двух метров
В соцсетях местные жители шутят, что теперь все точно будут соблюдать меры предосторожности и риск заражения коронавирусом минимален.
"Однако, простудиться тоже есть шанс!", - добавляют местные жители в соцсетях.
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