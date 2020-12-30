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Вытрезвителям быть: Путин подписал закон о восстановлении системы

Вытрезвителям быть: Путин подписал закон о восстановлении системы (2 фото)

Автор:
30 декабря 2020 13:26
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   выпивка   вытрезвители   жить в россии   закон   интересное   фото   
698
2

Ранее в Госдуме поддержали идею восстановления системы вытрезвителей в России. 29 декабря Владимир Путин подписал соответствующий закон. Однако, радости это не вызывало. У многих ещё свежи в памяти воспоминания о старых вытрезвителях...

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Метки: алкоголь   выпивка   вытрезвители   жить в россии   закон   интересное   фото   
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2k
Илья 54 минуты назад
А кто будет определять "состояние алкогольного опьянения"? Правоохранительные органы? Пфф... Количество "взяток" возрастёт в разы. Они (полиционеры) будут ходить с алкотестерами? Или только тех будут отправлять в вытрезвители, которые уже не в состоянии самостоятельно передвигаться? Короче, вопросов, больше чем ответов. Может скоро будут штрафовать за внешний вид?
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1k
Orrrkkk 7 минут назад
Идея-то хорошая, но вот какое будет исполнение? Введут какой-нибудь план по алкашне и пипец.
Где-то в 96-м видел такую картинку: 2 уазика на пустыре встретились. Один спросил:
"У нас 10, а у вас?".
Другой ответил:
"8, ещё по 2-3 и хорош на сегодня."

Папку моего загребли прям у выхода с забегаловки, соседний подъезд. Он после работы решил остограммиться=>значит пьян=>значит наш клиент.

Не будет ли такой маразм снова?
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919
Broscan 13 минут назад
Почитал комМЕНТЫ

Ссылка youtu.be
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3k
cfhfwby 14 минут назад
Раньше посчитал бы это за благо, т.к. пьяные скоты хуже зверей, но, увы, круче их обычные полицаи.
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6k
Ковыль Перистый 15 минут назад
Теоретически... вытрезвители - это хорошо. Чтобы пьяные не замерзали на улице, чтобы тратили ресурсы скорых. Но практически будут забирать слегка подвыпивших (а то трезвых людей). Людей совсем пьяных и маргинального вида забирать не будут. А на фига они нужны? Навару от них вряд ли получат, да ещё и заблевать всё могут.
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1k
Orrrkkk 16 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Outcast 23 минуты назад
Очередное жульничество. Сперва отменяют вытрезвители по благим предлогом дескать там коррупция и прочие нехорошие вещи.
Куча людей замерзает на морозе или остаётся без рук и ног.
И обратно вводят но частные под возглас "А кто это сделала? Посмотрите сколько умерших и искалеченных"
Понятно что наживаться на этом в очередной раз будут друзья знакомые начальников УВД мэрии и прочие приближённые к власти.
Вангую. Следующим этапом будет денег на вытрезвители не хватает поэтому надо повысить штрафы.
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8k
harlamov 47 минут назад
Глядишь рано или поздно подпишет указ о восстановлении СССР)))
Сначала все ломали, говоря какое недо государство был совок, а потом, пожив в говне, начинают восстанавливать.
Жаль что эта эпоха долбо#бов-экспериментаторов пришлась на мою жизнь.
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7k
Natrogrii 48 минут назад
Вытрезвителям быть: Путин подписал закон о восстановлении системы
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6k
Константин Касьянов 52 минуты назад
... А как вы считаете, хорошая это идея, восстановить вытрезвители!
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Великолепная идея! Надо было ещё раньше было восстановить. А "хнытикам" скажу: - "А вы не пейте до "соплей", а если выпиваете, то выпивайте дома". И да, чуть не забыл. А вообще не надо пить "огненную воду", и проблем по (пьянке) не будет. Всем наступающего Нового года!
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1k
DarkOmen Константин Касьянов Полчаса назад
Вы совсем не правы! Сразу оговорюсь, я не пью вообще, даже пиво, поэтому мне всё равно. Но зная как работают патрули на улице, то я уверен будет просто обдираловка населения и разгул коррупции, когда к чуть подвыпившему человеку, с адекватным поведением, будут подходить и говорить: "вытрезвитель за 1500 или давай сейчас 1000 и мы тебя не видели!"
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1
лаврушка 53 минуты назад
это стабильность
итог 20-летней успешной работы
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12k
Limon 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Артём Час назад
Давно пора! Хотя бы снизится количество замёрзших насмерть и обмороженных.
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8k
Kostick Час назад
полторашка за сяварню, ещё мусарня карманы обчистит, и в догонку, с утреца, или мимо кассы, мусарне же, или в суд за штрафом. итого в пятак запросто может обойтись прогулка с перегаром. бухих маргиналов и раньше то не забирали, ныне тем более. а вот тушку нормального человека, выпившего, что покачиваясь к подъезду бредёт, шакалы будут винтить.
зы а кто тут никогда не напивался? есть такие?
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2k
Outcast Kostick Полчаса назад
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6k
Ковыль Перистый Kostick Полчаса назад
Могут и трезвого забрать
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2k
A Час назад
Следующий указ будет возвращение системы ГУЛаг? Правильной дорогой идём,товарищи ... обратной.
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2k
Outcast A Полчаса назад
Как бы ФСИН существует и в них есть исправительно колонии.
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1k
Vitamin Час назад
Стесняюсь спросить, а "За чей счет банкет?"(с)
За наш?)) За деньги налогоплательщиков?)
Или я что то недопонял в сей интересной задумке?)
Как то не горю желанием, чтобы за мои налоги алкашей лечили... Лучше бабушке какой нибудь продукты купить..
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6k
Артём Vitamin Час назад
В первую очередь за счёт отправленных в этот самый трезвак. Их же оштрафуют!
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1k
Vitamin Артём 15 минут назад
А, ну тогда пусть бухают ..))
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597
Hornet Час назад
Никого не смущает, что человека возвращают на свободу за деньги?
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2k
Агасфер Hornet Час назад
Разве это что-то новое?
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597
Hornet Агасфер 42 минуты назад
Новое. Теперь на горе пьяных будут наживаться частные фирмы.
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