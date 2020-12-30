Вытрезвителям быть: Путин подписал закон о восстановлении системы

Однако, россияне не спешат радоваться восстановлению вытрезвителей. Многие ещё помнят, что раньше в вытрезвителях издевались над пьяницами, воровали и избивали. Причём делали это всё полицейские.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков привёл к примеру историю с одним из вытрезвителей в Арзамасе, где сотрудники учреждения регулярно насиловали поступавших к ним пьяных женщин.

— Может так выйти, что человек мало того что напился и попал в сложную ситуацию, он может оказаться в худшем положении. То есть он напился, хулиганы забрали кошелек, а его ещё и увезли, где его никто не найдёт. Такое тоже может быть. Тут вопрос в том, чтобы полиция и медики работали для людей, — сказал Ермоленко в интервью телеканалу "360".

А как вы считаете, хорошая это идея, восстановить вытрезвители!