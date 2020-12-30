Вытрезвителям быть: Путин подписал закон о восстановлении системы

Ранее в Госдуме поддержали идею восстановления системы вытрезвителей в России. 29 декабря Владимир Путин подписал соответствующий закон. Однако, радости это не вызывало. У многих ещё свежи в памяти воспоминания о старых вытрезвителях...
На официальном интернет-портале правовой информации появился закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным.
В документе говорится, что за органами госвласти субъектов России и органами местного самоуправления закрепляются "полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".
Ночь в вытрезвителе будет не бесплатной и может обойтись в полторы тысячи рублей. Впрочем, цену каждый регион страны будет устанавливать самостоятельно. Закон вступит в силу уже 1 января.
Однако, россияне не спешат радоваться восстановлению вытрезвителей. Многие ещё помнят, что раньше в вытрезвителях издевались над пьяницами, воровали и избивали. Причём делали это всё полицейские.
Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков привёл к примеру историю с одним из вытрезвителей в Арзамасе, где сотрудники учреждения регулярно насиловали поступавших к ним пьяных женщин.
— Может так выйти, что человек мало того что напился и попал в сложную ситуацию, он может оказаться в худшем положении. То есть он напился, хулиганы забрали кошелек, а его ещё и увезли, где его никто не найдёт. Такое тоже может быть. Тут вопрос в том, чтобы полиция и медики работали для людей, — сказал Ермоленко в интервью телеканалу "360".
А как вы считаете, хорошая это идея, восстановить вытрезвители!
Источник:
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Где-то в 96-м видел такую картинку: 2 уазика на пустыре встретились. Один спросил:
"У нас 10, а у вас?".
Другой ответил:
"8, ещё по 2-3 и хорош на сегодня."
Папку моего загребли прям у выхода с забегаловки, соседний подъезд. Он после работы решил остограммиться=>значит пьян=>значит наш клиент.
Не будет ли такой маразм снова?
Куча людей замерзает на морозе или остаётся без рук и ног.
И обратно вводят но частные под возглас "А кто это сделала? Посмотрите сколько умерших и искалеченных"
Понятно что наживаться на этом в очередной раз будут друзья знакомые начальников УВД мэрии и прочие приближённые к власти.
Вангую. Следующим этапом будет денег на вытрезвители не хватает поэтому надо повысить штрафы.
Сначала все ломали, говоря какое недо государство был совок, а потом, пожив в говне, начинают восстанавливать.
Жаль что эта эпоха долбо#бов-экспериментаторов пришлась на мою жизнь.
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Великолепная идея! Надо было ещё раньше было восстановить. А "хнытикам" скажу: - "А вы не пейте до "соплей", а если выпиваете, то выпивайте дома". И да, чуть не забыл. А вообще не надо пить "огненную воду", и проблем по (пьянке) не будет. Всем наступающего Нового года!
итог 20-летней успешной работы
зы а кто тут никогда не напивался? есть такие?
За наш?)) За деньги налогоплательщиков?)
Или я что то недопонял в сей интересной задумке?)
Как то не горю желанием, чтобы за мои налоги алкашей лечили... Лучше бабушке какой нибудь продукты купить..