Почему у снеговика вместо носа морковка

Снеговик - один из самых известных зимних персонажей. Но вы когда-нибудь задумывались, почему вместо носа этим снежным человечкам традиционно лепят морковку? Заглянем в историю снеговиков и узнаем, почему же именно морковка.
Немного истории
Лепка снеговика - это традиционная зимняя забава, существующая уже сотни лет. Персонаж, похожий на снеговика, впервые упоминается в литературе конца 19 века - это был Джек Фрост (Jack Frost). Однако, по мнению историков, снеговики появились еще в доисторические времена, ведь еще до появления изобразительного искусства снег был одним из самых доступных материалов. А еще, наиболее древнее изображение человечка из снега относится к концу 14 века.
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Так почему же морковка?
Использование морковки в качестве носа снеговика - это мировая традиция. Без морковки, снеговик не снеговик. Как зародилась такая традиция точно не известно, но есть много теорий, которые предполагают, почему выбрали именно этот овощ. Некоторые из самых ранних изображений снеговиков датируются 1300 годом, и на них изображены снеговики с длинными заостренными носами. Вполне возможно, что морковь использовалась для того, чтобы подчеркнуть эту особенность снеговиков.
В некоторых культурах и произведениях снеговиков представляли как жестоких и суровых персонажей, поэтому острый нос был обычным способом придать им суровости. На протяжении всей истории в качестве носа снеговика использовались и другие предметы, такие как пуговицы и уголь, но морковь так и осталась самым популярным вариантом.
Где впервые появляется снеговик с морковкой?
Первый известный персонаж снеговика с морковкой вместо носа появился в немецком мультфильме “Der Schneemann” ("Снеговик в июле") 1943 года. Это было одно из первых изображений наивного, доброго снеговика, и зрители почувствовали к нему жалость. Ранее снеговиков изображали более жестокими, однако после этого они стали всеобщими любимчиками и добряками. Существует теория, что согласно этой последовательности событий, традиция лепить морковку вместо носа зародилась в Германии.
Откуда взялась морковка?
Оранжевая морковь, которую мы едим сегодня, была выращена в Нидерландах в 16 веке. По легендам, голландцы вывели такую морковь в честь короля Вильгельма I. Историки предполагают, что именно после этого в Европе начали активно выращивать оранжевую морковь. Все просто - морковки были широко доступны, поэтому их и решили использовать в качестве носов для снеговиков.
Что еще использовали вместе морковки?
Один из самых ранних рисунков снеговика описан в книге Боба Экштейна "История снеговика" 2007 года. Экштейн нашел рисунок в "Книге часов" 15 века, которую он обнаружил в библиотеке Koninklijke Bibliotheek в Гааге, Нидерланды. Там снеговика изобразили с заостренным носом-сосулькой. Возможно, снеговикам и делали носы в виде сосулек, но сосульки быстро таяли, если становилось теплее - поэтому морковка в итоге одержала победу. Также вместо морковки использовали пуговицы, судя по анимации 1982 года "Снеговик".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Т.е. сами снеговики не таяли, только их носы-сосульки?
так что загадок полно
- Ну все, почти готов. Побегу на кухню, морковку возьму.
Сестра:
- Две возьми, нос ему тоже сделаем