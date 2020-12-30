Почему у снеговика вместо носа морковка

Использование морковки в качестве носа снеговика - это мировая традиция. Без морковки, снеговик не снеговик. Как зародилась такая традиция точно не известно, но есть много теорий, которые предполагают, почему выбрали именно этот овощ. Некоторые из самых ранних изображений снеговиков датируются 1300 годом, и на них изображены снеговики с длинными заостренными носами. Вполне возможно, что морковь использовалась для того, чтобы подчеркнуть эту особенность снеговиков.