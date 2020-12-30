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Почему у снеговика вместо носа морковка

Почему у снеговика вместо носа морковка (7 фото)

Автор:
30 декабря 2020 08:30
Сообщество : Факты
Метки: зима   интересно   интересное   полезное   снеговик   снеговики   факты   фото   
317
7
Снеговик - один из самых известных зимних персонажей. Но вы когда-нибудь задумывались, почему вместо носа этим снежным человечкам традиционно лепят морковку? Заглянем в историю снеговиков и узнаем, почему же именно морковка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зима   интересно   интересное   полезное   снеговик   снеговики   факты   фото   
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12k
Альф 57 2 часа назад
Вот зачем
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30k
Volga_34 Альф 57 Час назад
Почему у снеговика вместо носа морковка
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8k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Возможно, снеговикам и делали носы в виде сосулек, но сосульки быстро таяли, если становилось теплее - поэтому морковка в итоге одержала победу."
===================
Т.е. сами снеговики не таяли, только их носы-сосульки?
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20k
Батончик с маком 39 минут назад
понятно. гораздо интереснее почему снеговика делают из трёх шаров разного размера. да ещё и жопа у снеговика шире чем плечи. значит это самка, но где тогда сиськи?.
так что загадок полно
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173
Victor Chromov 41 минуту назад
Малыши, брат с сестрой, лепят снеговика. Мальчик говорит:
- Ну все, почти готов. Побегу на кухню, морковку возьму.
Сестра:
- Две возьми, нос ему тоже сделаем
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