4 очень странных факта о Викторианской эпохе

Такое убеждение было на удивление живучим, хотя противоречит логике. Отметим, что представители аристократии в те времена уже имели собственные ванны и нежились в них хотя бы несколько раз в месяц. Хотя «нежились», пожалуй, не слишком подходящее слово. Температура воды была не слишком высокой, а в воду добавляли отруби — для «здоровья». Врачи к тому времени уже считали подобные процедуры полезными для тела. А вот простые люди купались исключительно редко, так что антисанитария была обычным делом.



Викторианская эпоха — совершенно особенная, в ней было много причуд, но и немало достижений, новшеств. Что же касается странностей — как знать, что наши потомки будут считать забавным в нынешнем, двадцать первом веке? А как думаете вы?