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4 очень странных факта о Викторианской эпохе

4 очень странных факта о Викторианской эпохе (4 фото)

Автор:
29 декабря 2020 10:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: викторианская эпоха   интересно   странности   факты   фото   
545
4
Вы узнаете, почему все думали, что в обморок женщина падает от эмоционального возбуждения, как купание не считалось полезным, а не есть было модным.
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Метки: викторианская эпоха   интересно   странности   факты   фото   
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19k
Ратибор Полчаса назад
Это всё фигня. Самое удивительное в те времена - как ловкие доктора лечили женскую "истерию" массажем. И ведь благовоспитанные джентльмены ни о чём не догадывались)) На последнем фото - шедевр инженерной мысли XIX века, женский самоудовлетворитель на паровой тяге!
Это всё фигня. Самое удивительное в те времена - как ловкие доктора лечили женскую "истерию" массажем. И ведь благовоспитанные джентльмены ни о чём не догадывались)) На последнем фото - шедевр инженерной мысли XIX века, женский самоудовлетворитель на паровой тяге!
Это всё фигня. Самое удивительное в те времена - как ловкие доктора лечили женскую "истерию" массажем. И ведь благовоспитанные джентльмены ни о чём не догадывались)) На последнем фото - шедевр инженерной мысли XIX века, женский самоудовлетворитель на паровой тяге!
Это всё фигня. Самое удивительное в те времена - как ловкие доктора лечили женскую "истерию" массажем. И ведь благовоспитанные джентльмены ни о чём не догадывались)) На последнем фото - шедевр инженерной мысли XIX века, женский самоудовлетворитель на паровой тяге!
Это всё фигня. Самое удивительное в те времена - как ловкие доктора лечили женскую "истерию" массажем. И ведь благовоспитанные джентльмены ни о чём не догадывались)) На последнем фото - шедевр инженерной мысли XIX века, женский самоудовлетворитель на паровой тяге!
Это всё фигня. Самое удивительное в те времена - как ловкие доктора лечили женскую "истерию" массажем. И ведь благовоспитанные джентльмены ни о чём не догадывались)) На последнем фото - шедевр инженерной мысли XIX века, женский самоудовлетворитель на паровой тяге!
Это всё фигня. Самое удивительное в те времена - как ловкие доктора лечили женскую "истерию" массажем. И ведь благовоспитанные джентльмены ни о чём не догадывались)) На последнем фото - шедевр инженерной мысли XIX века, женский самоудовлетворитель на паровой тяге!
Это всё фигня. Самое удивительное в те времена - как ловкие доктора лечили женскую "истерию" массажем. И ведь благовоспитанные джентльмены ни о чём не догадывались)) На последнем фото - шедевр инженерной мысли XIX века, женский самоудовлетворитель на паровой тяге!
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2k
VL 11 минут назад
Да о чём вы, вот сколько вокруг анорексичек. Тупых и ёпнутых бестелесных созданий, просравших свою жизнь на корню, на самом взлёте.
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44k
Albert GER 40 минут назад
Ну например не хавать и сейчас модно.
Девки голодают неделями.
Шоб сходить на новогодний праздник типа худой и там нахаваться оливье до поноса)))
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Terracotka

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