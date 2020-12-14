В Сочи женщина переоценила свои силы и не смогла самостоятельно выбраться из моря

На видео от 12 декабря можно заметить женщину, у которой не хватает сил бороться со штормовыми волнами.
На счастье "моржихи" рядом оказались двое мужчин, которые не побоялись войти в неспокойное и холодное море. Один из спасителей выловил обессилевшую даму. И уже вдвоём мужчины вытащили её на берег. Видно, что женщина не может даже пошевелиться.
Неизвестно, что же толкнуло пловчиху на купание в шторм и холод в Чёрном море – повышенное самомнение или алкоголь.
Туристку смыло с волнореза во время фотосессии
В Сочи две девушки фотографировали друг друга, но не рассчитали силу волн.
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Вот брать - и упрощать!
Накой черт вам эти "не/ни"?
Какой смысл в "ться/тся"? Вы уже 150 лет говорите "цца"?
Почему не писать одну "н/с/л" везде?