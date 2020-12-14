В Сочи женщина переоценила свои силы и не смогла самостоятельно выбраться из моря

На счастье "моржихи" рядом оказались двое мужчин, которые не побоялись войти в неспокойное и холодное море. Один из спасителей выловил обессилевшую даму. И уже вдвоём мужчины вытащили её на берег. Видно, что женщина не может даже пошевелиться.