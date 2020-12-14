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В Сочи женщина переоценила свои силы и не смогла самостоятельно выбраться из моря

В Сочи женщина переоценила свои силы и не смогла самостоятельно выбраться из моря (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 14:00
Сообщество : Жить в России
Метки: море   морж   сочи   спасение   черное море   шторм   
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На видео от 12 декабря можно заметить женщину, у которой не хватает сил бороться со штормовыми волнами.

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Метки: море   морж   сочи   спасение   черное море   шторм   
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15  комментариев
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4k
SSD Час назад
Надо паралельно выплывать... Не поперек. Там где то будет место, где волны слабже и получится. Читал где то, как в таких ситуация выплывать... Вообщем греби паралельно берегу, гденить вынесет...но не факт, что живого)
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10k
Serg2001 SSD Час назад
Это про отбойное течение в тропиках такие рекомендации. В ледяной воде много так не проплаваешь.
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5k
Ivan 13 минут назад
В Сочи женщина переоценила свои силы и не смогла самостоятельно выбраться из моря
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86k
Дмитрий 16 минут назад
Я хз как выплывать в такой ситуации - вроде как на спину надо ложиться и тогда будешь как говняжка кататься по волнам .
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5k
zulluz Дмитрий 10 минут назад
ну тебя и утащит туда где уже не спасти. не борись с волной, а используй ее энергию
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652
АлексЮстасу 17 минут назад
Музыку подобрали, как про наших, когда в 14-м возвращали Крым.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−2
1k
zenon Час назад
Один мужик тонет, бьёт руками и ногами старается вовсю. На береге стоит мужчина и даёт советы - не тратте кум силы, не бейте так руками и ногами, спускайтесь на дно.
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212
Александр Поликарпов Час назад
Прямо на глазах придурок утонул синий. Штормило посильнее, ни кто не отчаялся. А это мудло минут пятнадцать в полосе прибоя покувыркалось и готово-вынесло.
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7k
Cornho Александр Поликарпов Час назад
*никто
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212
Александр Поликарпов Cornho Час назад
Чо?
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17k
Феникс Cornho Полчаса назад
ни кто те бя непонил))
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7k
Cornho Феникс 23 минуты назад
Кто посообразительней, тот понял, не беспокойтесь.
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17k
Феникс Cornho 13 минут назад
Послушайте, коллега, вы никогда не задумывались, что правила орфографии и грамматики русского языка надо время от времени просто упрощать?
Вот брать - и упрощать!
Накой черт вам эти "не/ни"?
Какой смысл в "ться/тся"? Вы уже 150 лет говорите "цца"?
Почему не писать одну "н/с/л" везде?
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