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Афроамериканка завила, что белые не должны загорать: видео

Афроамериканка завила, что белые не должны загорать: видео (3 фото)

Автор:
22 декабря 2020 10:52
Сообщество : Юмор
Метки: белые   загар   интересное   маразм   мнение   фото   чернокожие   
3168
3

Всё абсурднее становятся выражения афроамериканцев адресованные белым жителям планеты. Крича о расизме афроамериканцы сами того не замечая (или замечая) уже переходят все приличные рамки, опускаясь до оскорблений.

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Метки: белые   загар   интересное   маразм   мнение   фото   чернокожие   
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52  комментария
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950
Павел Коваленко Час назад
а может ей полезть обратно на пальму бананы собирать?советчица хренова
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2k
Hazanoff Минуту назад
А негры мыться
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7k
Barachek_Obachek 3 минуты назад
Скажите ей что в странах Азии женщины прячутся от солнца, чтобы кожа не стала цвета гомна
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5k
Duckk 5 минут назад
Тогда пусть негры зубы не чистят!
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30k
viktor.bobruk 2012 5 минут назад
Ты себя в зеркале видела? Кто тебя и вообще, как тебя из Зоопарка выпустили?
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10k
Денис 6 минут назад
А я считаю, что негры не должны загорать.
Им это противопоказано :)
А я считаю, что негры не должны загорать. Им это противопоказано :)
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942
Инквизитор РФ 12 минут назад
рабы не должны часто мыться
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−125
im240 13 минут назад
Дожили.. рабыня даёт советы владельцам.
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16k
Александр 13 минут назад
Афроамериканка завила, что белые не должны загорать: видео
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26k
Aleksandr 16 минут назад
Афроамериканка завила, что белые не должны загорать: видео
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3k
ваня панкин Полчаса назад
мля-я мне теперь хлеб "бородинский" как называть - бородински лайв мэтте...
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29k
Головасыр коричнештанник ваня панкин 10 минут назад
афробородинский
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21k
Vazari Полчаса назад
Вот откуда покемонка это говно таскает? Какая то черножопая недоразвитая дегенератка, что-то спзднула, в, прости Господи, тик-токе. Кому до этого есть дело?
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134
В. Л. Полчаса назад
а как, по её мнению, быть с Майклом Джексоном???
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7k
Barachek_Obachek В. Л. 2 минуты назад
Не трогать. Пусть лежит!
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25k
Acu900 Полчаса назад
Афроамериканка завила, что белые не должны загорать: видео
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7k
Alex Полчаса назад
В джунгли их всех, на историческую родину, чтобы вспомнили, что от них произошли обезьяны!
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1k
KoToBuBeN Полчаса назад
Black Lazy Monkeys
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11k
Вася Александрович Полчаса назад
Вот что получается, когда обезьянам дают права человека. Природу не обманешь.
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24k
Киры4 36 минут назад
Опять в зоопарке забыли клетку закрыть.
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14k
Ego sum qui sum 37 минут назад
удивительный 21 век - какая то дура написала какой-то бред в интернете. И люди, придавая этому значения больше чем следует, разносят этот бред по всем весям
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100
Сергей Поздняков 39 минут назад
Первыми привьют? Отличное испытание вакцины!
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18k
BillyBonzz 41 минуту назад
В таком случае предлагаю белым американцам снова включить политику расовой сегрегации: сделать отдельные пляжи, отдельный общественный транспорт, отдельные школьные классы и группы университетов "only for white". Пусть ниггеры живут, учатся, работают и отдыхают в своем обществе, а белые в своем.
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