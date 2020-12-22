Афроамериканка завила, что белые не должны загорать: видео

Всё абсурднее становятся выражения афроамериканцев адресованные белым жителям планеты. Крича о расизме афроамериканцы сами того не замечая (или замечая) уже переходят все приличные рамки, опускаясь до оскорблений.
Похоже, толчком к новому отстаиванию своих прав для чернокожих стала гибель Джорджа Флойда. После этого события в Америке начались митинги, кражи, мародёрство и беспорядки. Сейчас всё поутихло, но в сети чернокожие до сих пор катят бочку на белых.
Яркий тому пример - высказывание тиктокерши me_rray.
Не имею ничего против того, чтобы белые люди загорали. Просто не загорайте до такой степени, чтобы ваша кожа меняла цвет
В комментариях люди поинтересовались, как так можно загорать, чтобы цвет не менялся?
Это как так? В тенёчке?
Не кажется ли вам это странным?
Тогда вы не пользуйтесь тональным кремом и не отбеливайтесь!
Такой приоритет вызван тем, что черные болеют коронавирусом тяжелее и смертность среди них выше. То есть это проявление заботы, а не то, о чем подумали многие.
Источник:
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Им это противопоказано :)