Афроамериканка завила, что белые не должны загорать: видео

Похоже, толчком к новому отстаиванию своих прав для чернокожих стала гибель Джорджа Флойда. После этого события в Америке начались митинги, кражи, мародёрство и беспорядки. Сейчас всё поутихло, но в сети чернокожие до сих пор катят бочку на белых.

Яркий тому пример - высказывание тиктокерши me_rray.