Школьник из Екатеринбурга набил 48 тату, чтобы быть рэпером

Очень хочет быть рэпером... А деньги откуда берешь на тату?! У мамы...
Он считает, что только с такими "крутыми тату" "возьмут в рэперы"...Владимир почти не ходит в школу, а деньги на татуировки берет у мамы.
17-летний школьник из Екатеринбурга Владимир (он же Big Igibob) набил 48 татуировок, которые скопировал у американских рэперов. Среди них, к примеру, и американец 6ix9ine, осужденный за совращение несовершеннолетних.
Он считает, что только с такими "крутыми тату" "возьмут в рэперы"...Владимир почти не ходит в школу, а деньги на татуировки берет у мамы.
17-летний школьник из Екатеринбурга Владимир (он же Big Igibob) набил 48 татуировок, которые скопировал у американских рэперов. Среди них, к примеру, и американец 6ix9ine, осужденный за совращение несовершеннолетних.
https://vk.com/igibob
Владимир хочет забить татуировками все тело, кроме ног. Всего будет больше сотни татуировок.
На вопрос: "...Откуда берешь деньги на татуировки?" отвечает: "... У мамы. Она против татуировок, но понимает, что если я захочу, то сделаю. И лучше она оплатит, чтобы я сделал тату в какой-то студии, а не непонятно где. Ушло около 80 тысяч. На остальные нужно примерно столько же."
На вопрос: "...Откуда берешь деньги на татуировки?" отвечает: "... У мамы. Она против татуировок, но понимает, что если я захочу, то сделаю. И лучше она оплатит, чтобы я сделал тату в какой-то студии, а не непонятно где. Ушло около 80 тысяч. На остальные нужно примерно столько же."
Бабушка Владимира на татуировки внимания уже не обращает. А что ей остается. И мама на тату деньги дает.
Вот что должно быть в голове у этого "ананаса", чтобы так изувечить себя?! И ведь ему теперь с этой "наскальной живописью" теперь всю жизнь жить.
А мама ещё и финансирует это "художество"...Интересно, какая нибудь девушка рискнет завязать с этим чудом хоть какие то отношения?!
И на работу его кто нибудь и куда возьмет?! если конечно вдруг в "рэперы" не примут...
И на работу его кто нибудь и куда возьмет?! если конечно вдруг в "рэперы" не примут...
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Вот что получается, когда ребёнка воспитывают разведёнки. Папа бы дал не денег, а ремня - сразу бы интерес к школе прорезался.
Таня, кадровик из вас - говняный.