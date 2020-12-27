Школьник из Екатеринбурга набил 48 тату, чтобы быть рэпером

Владимир хочет забить татуировками все тело, кроме ног. Всего будет больше сотни татуировок.



На вопрос: "...Откуда берешь деньги на татуировки?" отвечает: "... У мамы. Она против татуировок, но понимает, что если я захочу, то сделаю. И лучше она оплатит, чтобы я сделал тату в какой-то студии, а не непонятно где. Ушло около 80 тысяч. На остальные нужно примерно столько же."