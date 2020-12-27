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Школьник из Екатеринбурга набил 48 тату, чтобы быть рэпером

Школьник из Екатеринбурга набил 48 тату, чтобы быть рэпером (4 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2020 04:26
Метки: Big Igibob   Владимир Росляков   владимир   екатеринбург   рэперы   тату   
1202
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Очень хочет быть рэпером... А деньги откуда берешь на тату?! У мамы...
Он считает, что только с такими "крутыми тату" "возьмут в рэперы"...Владимир почти не ходит в школу, а деньги на татуировки берет у мамы.
17-летний школьник из Екатеринбурга Владимир (он же Big Igibob) набил 48 татуировок, которые скопировал у американских рэперов. Среди них, к примеру, и американец 6ix9ine, осужденный за совращение несовершеннолетних.

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Метки: Big Igibob   Владимир Росляков   владимир   екатеринбург   рэперы   тату   
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57  комментариев
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1k
emporio_ss 4 часа назад
Всех выродков нужно так пометить. Чтоб люди видели сразу что биомусор.
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27k
Aleksandr 13 секунд назад
"Э"-Эвтаназия
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1k
Р Х 9 минут назад
Хотел стать репером, а стал долб@ебом.
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587
Денис 18 минут назад
Давно хотел уточнить - а у нас разве законодательно клеймить себя можно не с 18 лет? Как это "сделал татуху в 15 лет"??
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19k
Ратибор 22 минуты назад
>> Владимир почти не ходит в школу, а деньги на татуировки берет у мамы.
Вот что получается, когда ребёнка воспитывают разведёнки. Папа бы дал не денег, а ремня - сразу бы интерес к школе прорезался.
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5k
sivanov1079 Полчаса назад
От таких и польза есть. Они работаю живым примером КАК НЕ НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ. Поэтому неудача этого парня - это благо, которое отвадит последователей. Вот ничего не имею протиа него, но хочу чтобы у него НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Ради других
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8k
Александр 48 минут назад
Я так понял, что вокальных данных для репа не требуется
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12k
Ligov 48 минут назад
Даже страшно представить как ЭТО будет выглядеть лет в 30-40, с такими то фантазиями...
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32k
parallax Час назад
Ну, раз мама даёт деньги на татухи, то ясно, в кого умом пошёл сынуля.
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Это уже было?
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3k
Tatyana Час назад
Тату уже никого не удивишь, почти весь Питер и пол Москвы в них, причём клеймят себя не только мужчины, но и женщины. Что делать, хотят выделяться из толпы, а это самый простой способ. На счёт работы, я бы оценивала кандидата как специалиста. Конечно, если бы искала топ-менеджеоа, вряд ли остановилась на татуированном сотруднике. Но если бы речь шла о хорошем программере, узкопрофильном спеце, не смотрела бы на внешность.
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19k
Ратибор Tatyana 20 минут назад
Вы хоть представляете себе, во что обойдётся замена программера посреди проекта? А такое вполне может случиться, если у него мозги набекрень, что в данном случае абсолютно очевидно.
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72k
Броненосец Потелкам Tatyana 14 минут назад
какой к черту может быть хороший программер, если он ПРАКТИЧЕСКИ НЕ УЧИТСЯ В ШКОЛЕ ???????
Таня, кадровик из вас - говняный.
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2k
Serg Tatyana 12 минут назад
Хорошего спеца с такой нательной живописью в принципе быть не может. Это ведь не просто тату, обозначающая службу в армии или имя любимой девушки, это вызов обществу, а соответственно и определенное ненормальное психическое состояние, отсутствие хорошего тона, ответственности, воспитания и культуры.
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9k
Алексей Tatyana 2 минуты назад
Я очень надеюсь что у вас не будет возможности решать кадровые вопросы.
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15k
Ego sum qui sum Час назад
В ближайшее время одной из самых востребованных операций станет трансплантация мозга, хотя бы от вомбата
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
мамкин рэпер
чем дороже доллар в России, тем больше инфантильных имбецилов рождается на квадратный километр!
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235
Alexander 2 часа назад
Ещё один потерянный
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332
Виталий Касандров 2 часа назад
Весьма похвально.Все правильно делает . Дебилов должно быть видно издалека.
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1k
Ильдар Суюндиков 2 часа назад
Школьник из Екатеринбурга набил 48 тату, чтобы быть рэпером
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2k
* You All 2 часа назад
а оказался обычным долб*ёб*м
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660
GantZ 2 часа назад
Насчет работы под вопросом, а девченку найдет. Сейчас таких же отшибленных море.
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634
labus 2 часа назад
Школьник из Екатеринбурга набил 48 тату, чтобы быть рэперомПосмотреть
Школьник из Екатеринбурга набил 48 тату, чтобы быть рэпером
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37k
Сергей 2 часа назад
Погоняло он неправильное выбрал , путь сменит на : Big Idiot.
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38k
Александр 2 часа назад
Биг идиот?
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