Пьяный скандалист жестоко избил детского врача, приехавшего по вызову

Недовольный тем, что его "побеспокоили", нетрезвый мужчина набросился на медика с кулаками и сильно избил. У женщины сломан нос, и она сама попала в больницу, в отделение нейрохирургии...

Соседи вызвали полицию и буйного екатеринбуржца отвезли в отдел. По факту нападения на врача детской поликлиники возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Причинение вреда здоровью средней тяжести человеку, исполнявшему служебные обязанности".