Пьяный скандалист жестоко избил детского врача, приехавшего по вызову

Мрачная история произошла в столице Урала: педиатр приехала к больному ребенку в один из домов в Трамвайном переулке и постучала не в ту квартиру...
Недовольный тем, что его "побеспокоили", нетрезвый мужчина набросился на медика с кулаками и сильно избил. У женщины сломан нос, и она сама попала в больницу, в отделение нейрохирургии...
Соседи вызвали полицию и буйного екатеринбуржца отвезли в отдел. По факту нападения на врача детской поликлиники возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Причинение вреда здоровью средней тяжести человеку, исполнявшему служебные обязанности".
Соседи вызвали полицию и буйного екатеринбуржца отвезли в отдел. По факту нападения на врача детской поликлиники возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Причинение вреда здоровью средней тяжести человеку, исполнявшему служебные обязанности".
"После вытрезвления задержанного полицейские продолжат работу по установлению обстоятельств инцидента. Сегодня представителями МВД будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Эта статья предусматривает наказание от 4 месяцев ареста до 2 лет лишения свободы. Ранее задержанный уже был судим за подобное преступление", - сообщил глава пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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Никогда ни один настоящий правозащитник не открывал рот в защиту подобных людей (или нелюдей).
Тот, кто начал выступление в оправдание, не имеет отношения к правозащитникам вообще никак.
И всего делов.
Чтобы не могли бесплатной медициной пользоваться.
Пусть за свои лечатся.