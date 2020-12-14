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Пьяный скандалист жестоко избил детского врача, приехавшего по вызову

Пьяный скандалист жестоко избил детского врача, приехавшего по вызову (3 фото)

Автор:
14 декабря 2020 04:08
Сообщество : Криминал
Метки: врач   екатеринбург   избиение   криминал   пьяный   урал   
2285
3
Мрачная история произошла в столице Урала: педиатр приехала к больному ребенку в один из домов в Трамвайном переулке и постучала не в ту квартиру...

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Метки: врач   екатеринбург   избиение   криминал   пьяный   урал   
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16  комментариев
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169
Миша 3 часа назад
Посадят дебила, пьянка не оправдание, наоборот. Я смотрю там правозащитники начали выступление, что он у себя дома был... Если открыло двери квартиры - изволь вести себя как нормальный, или не открывай. Я бы эту квартиру внес на месте местных медиков в ЧС, чтобы даже когда отсидит, не к нему скорая ехала по вызову, а этот мудак сам в больницу добирался.
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100
Михаил Миша 2 часа назад
Чувак, ПРАВОзащитники - это защитники законности.
Никогда ни один настоящий правозащитник не открывал рот в защиту подобных людей (или нелюдей).
Тот, кто начал выступление в оправдание, не имеет отношения к правозащитникам вообще никак.
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4k
Roman 12 минут назад
Татуировку на лбу - "Не реанимировать, не лечить."
И всего делов.
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7k
Шурум-бурум 50 минут назад
очередной сын б@яди
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526
Кукулькан Час назад
Его надо дротиком чпокнуть!
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143k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Этот коммент наверно из Ел.Ц., чучело либеройдное скорей всего писало, своих выгораживают постоянно.) Ну, а этому ублюдку по полной, но ужасная Россия(где одни лагеря по версии некоторых), дает всего 2 года за такое максимум. "от 4 месяцев ареста до 2 лет лишения свободы"

Этот коммент наверно из Ел.Ц., чучело либеройдное скорей всего писало, своих выгораживают постоянно.) Ну, а этому ублюдку по полной, но ужасная Россия(где одни лагеря по версии некоторых), дает всего 2 года за такое максимум. "от 4 месяцев ареста до 2 лет лишения свободы"
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4k
Песчинка 2 часа назад
Надо таких "героев" лишать полиса ОМС, пожизненно.
Чтобы не могли бесплатной медициной пользоваться.
Пусть за свои лечатся.
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56k
Опиум для народа 3 часа назад
Лет с десяток ему норм будет.Хотя...Такое говно не исправится,расстрелять бы его нах"й или на пожизненную каторгу.
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1k
Эдуардо Опиум для народа 2 часа назад
На ликероводочный ящики грузить. Но пить не давать.
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106
Monher 3 часа назад
К сожалению такие пи@ары не закончатся, а этого посадить. Раньше на тюрьме, впадлу было врачей и адвокатов бить
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56k
Опиум для народа Monher 3 часа назад
Адвокат - это что,бл"дь,благородная профессия?
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106
Monher Опиум для народа 2 часа назад
Ты это подследственным скажи..
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−24
Князь Курбский 3 часа назад
Путинский электорат
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2k
EL Kalmaro Князь Курбский Час назад
Во всей своей красоте.
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4k
Иван 3 часа назад
Слава Путину у пиндосов ещё хуже.
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