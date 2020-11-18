Женщина-полицейский брала взятки оплатой коммуналки

В Екатеринбурге бывшей сотруднице полиции дали 3 года колонии за взятки
У женщины был поднадзорный, ранее судимый мужчина, которому суд запретил покидать пределы Екатеринбурга. Однако он договорился с сотрудницей полиции, что иногда будет ездить в командировки. За это мужчина оплачивал всю коммуналку полицейской, а также скидывал ей деньги на карту. За два года набралось более 100 000 рублей.
Интересно, что сдал сотрудницу полиции сам поднадзорный. Он обратился в ФСБ, а те провели мероприятия, которые подтвердили незаконные действия женщины и передали дело следователям.
Интересно, что сдал сотрудницу полиции сам поднадзорный. Он обратился в ФСБ, а те провели мероприятия, которые подтвердили незаконные действия женщины и передали дело следователям.
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Вскоре, после предъявления обвинений – женщину уволили из полиции. Больше она никогда не сможет работать в органах.
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Руки перенапряжены, большие пальцы рук в неправильном положении, корпус завален назад
Зато браслетик золотой
При этом левая рука должна быть слегка согнута в локте для лучшего упора - а так у нее получается, что она держит оружие на весу на вытянутых руках, что тяжелее и что, соответственно, сказывается на меткости.
Для этого правое плечо должно быть слегка отведено назад (т.к. правая рука прямая), а корпус (ты прав) должен быть слегка подан вперед.
...не дала)))