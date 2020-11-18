Женщина-полицейский брала взятки оплатой коммуналки

У женщины был поднадзорный, ранее судимый мужчина, которому суд запретил покидать пределы Екатеринбурга. Однако он договорился с сотрудницей полиции, что иногда будет ездить в командировки. За это мужчина оплачивал всю коммуналку полицейской, а также скидывал ей деньги на карту. За два года набралось более 100 000 рублей.



Интересно, что сдал сотрудницу полиции сам поднадзорный. Он обратился в ФСБ, а те провели мероприятия, которые подтвердили незаконные действия женщины и передали дело следователям.