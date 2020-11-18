FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3699 постов • 682 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Женщина-полицейский брала взятки оплатой коммуналки

Женщина-полицейский брала взятки оплатой коммуналки (3 фото)

Автор:
18 ноября 2020 10:29
Сообщество : Жить в России
Метки: взятка   екатеринбург   женщина   колония   полиция   фсб   
1733
3
В Екатеринбурге бывшей сотруднице полиции дали 3 года колонии за взятки
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: взятка   екатеринбург   женщина   колония   полиция   фсб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Sintson 59 минут назад
Надеюсь поднадзорный тоже присел за нарушение режима. Все должно быть по закону. Этой срок за взятки, ему за то что давал и что нарушал условия режима.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
230
Lao Mao Полчаса назад
На первом фото тоже она?

Руки перенапряжены, большие пальцы рук в неправильном положении, корпус завален назад

Зато браслетик золотой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности Lao Mao 23 минуты назад
Рукоять пистолета должна упираться в ладонь левой руки, а не в "горсточку".
При этом левая рука должна быть слегка согнута в локте для лучшего упора - а так у нее получается, что она держит оружие на весу на вытянутых руках, что тяжелее и что, соответственно, сказывается на меткости.
Для этого правое плечо должно быть слегка отведено назад (т.к. правая рука прямая), а корпус (ты прав) должен быть слегка подан вперед.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex Полчаса назад
Мораль: экономьте электроэнергию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
761
max Полчаса назад
Да быть такого не может, чтобы женщина, да ктому же полицейский, так не красиво поступить. В Госдуму её, немедленно, в президенты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
Алксандр Шевченко 37 минут назад
С волками жить, по волчьи выть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
O-TAXI.RU 44 минуты назад
трудно было биткоин или monero, dash и тд юзать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
евгений 52 минуты назад
вот дура. надо было гречкой брать и бумагой туалетной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Вот падла,сам давал и сам сдал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Walther Час назад
Обычное дело... Сначала: АААААА!!! Помогитя!!! Душу продам!!! А потом: а чой-то за "Спасибо" нельзя что-ль? Непорядок, пойду доложу куда следует!!! Почти все взяткодатели этого мнения придерживаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Акакий Час назад
уволили и все?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Charles Montgomery Burns Акакий 42 минуты назад
"В Екатеринбурге бывшей сотруднице полиции дали 3 года колонии за взятки" первая строчка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex Час назад
Надо было борзыми щенками брать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
мемфрид Час назад
Доведи страну. Менты уже коммуналкой бабло рубят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
JACKAL Час назад
Как я её понимаю...)) Задолбала эта коммуналка!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chocolate Jesus 2 часа назад
Красавчик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD 2 часа назад
Интересно, что сдал сотрудницу полиции сам поднадзорный. (с)
...не дала)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ShySteR SSD Час назад
Скорее коммуналку подняла) Оборзела)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD ShySteR Час назад
...так этож не она) Все дорожает. Это к ТСЖ вопросы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Индийские полицейские употребили и продали 159 из 160 кг конфискованных запрещённых веществ Индийские полицейские употребили и продали 159 из 160 кг конфискованных запрещённых веществ Таксист-облизун похитил пассажирку и отвёз её к себе домой Таксист-облизун похитил пассажирку и отвёз её к себе домой И даже смерть не разлучит нас: россиянин прожил полгода с мертвой возлюбленной И даже смерть не разлучит нас: россиянин прожил полгода с мертвой возлюбленной Во время задержания иркутский чиновник попытался съесть улики и подавился Во время задержания иркутский чиновник попытался съесть улики и подавился В сети показали условия содержания российских силовиков в «генеральской» камере В сети показали условия содержания российских силовиков в «генеральской» камере
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41396



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей
3
283
"Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей
25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал, что..."
8
103
25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал, что..."
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мужчина так увлёкся танцами на кухне, что не заметил непрошеного гостя
1
8
Мужчина так увлёкся танцами на кухне, что не заметил непрошеного гостя
«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов
1
21
«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов
Самая популярная фраза последних двух лет, которую слышал практически каждый
Самая популярная фраза последних двух лет, которую слышал практически каждый
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#прикольные#автомобили#картинки#автомир#россия#коронавирус#конфликт#сша
#юмор#история#животные#дтп#подборка#на различный вкус#авто авария#забавно#повезло#дети
#прикол#факты#авария#интересно#смешные#люди#кино#знаменитости#СССР#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться