«Из-за бабы»: екатеринбуржец остановил машину и прямо на дороге сжег: видео

Этот неожиданный поступок попал на видео: мужчина посреди проезжей части выходит из автомобиля, обливает его бензином - и поджигает. Свидетелям происшествия он пояснил, что поступил так «из-за бабы».
Выяснилось, что сгоревший в Пионерском Subaru Forester принадлежал 27-летней автолюбительнице, завязавшей роман с женатым мужчиной на 10 лет старше. И сжег иномарку он сам - когда любовница поняла, что мужчина семью и детей не оставит, и решила прекратить с ним отношения, рассказала ее подруга.
У того женатого были ключи от автомобиля, и он устроил показательную акцию: пригнал машину практически под окна девушки, запалил и ушел с места происшествия...
У того женатого были ключи от автомобиля, и он устроил показательную акцию: пригнал машину практически под окна девушки, запалил и ушел с места происшествия...
На место пожара, во время которого слышались взрывы, оперативно прибыли две пожарные машины и 11 сотрудников МЧС. Огонь потушили в течение трех минут, но от иномарки мало что осталось...
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По словам всё той же подруги, стоимость сгоревшего авто составляла от силы тысяч 150. Но намного больше девушку волнует не потеря машины, а угрозы, которые постоянно озвучивал ее любовник.
Когда девушка говорила ему о желании расстаться, женатый кавалер угрожал поджечь ее машину, квартиру и в конце концов саму любовницу.
Полиция ведет проверку всех обстоятельств инцидента, от этих подробностей и будут зависеть возможные последствия дорожного "фаер-шоу".
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Есть такие говнистые товарищи.