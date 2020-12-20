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«Из-за бабы»: екатеринбуржец остановил машину и прямо на дороге сжег: видео

«Из-за бабы»: екатеринбуржец остановил машину и прямо на дороге сжег: видео (7 фото)

Автор:
20 декабря 2020 20:01
Сообщество : Жизнь
Метки: авто   екатеринбург   любовница   мужчина   отношения   поджог   семья   урал   
2059
7
Этот неожиданный поступок попал на видео: мужчина посреди проезжей части выходит из автомобиля, обливает его бензином - и поджигает. Свидетелям происшествия он пояснил, что поступил так «из-за бабы».
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Метки: авто   екатеринбург   любовница   мужчина   отношения   поджог   семья   урал   
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17  комментариев
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37k
Сергей 2 часа назад
Вроде не весна ещё. Зимнее обострение и дебила.
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−123
im240 12 минут назад
огонь мужик )))) н тачку поджёг зря. Надо было куй поджечь или любовницу
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3k
Кистень 16 минут назад
Сколько же дебилов !
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4k
Александр Полчаса назад
Назло бабушке отрежу себе уши!
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3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Будет ей урок на всю оставшуюся жизнь,нехрен было с женатым связываться
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9k
Антон Семёныч Полчаса назад
Не могу понять когда настал тот переломный момент, что мужики начали творить разную дичь, типа убить себя или кого-то, испортить имущество своё или чьё-то.....самое главное ИЗ-ЗА ЧЕГО !!! Только вдумайтесь в это! Из-за дырки в мясе!!!
Просто щель прикрытая кожей, а последствия просто п.и.з.д.е.ц !!! Одумайтесь пока не поздно !
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2k
Mart Daav Час назад
ну разумеется, когда поджигаешь автомобиль девушки, а еще и угрожаешь поджечь ее саму вместе с хатой, то она тебя сразу начинает больше хотеть, и вас ждут счастливые и гармночиные отношения в будущем.
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6k
Serjio Mart Daav 4 минуты назад
А как же? И только так! Верный способ.
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3k
Maikie Час назад
Это женатик решил разогреться на машине , в статье же сказано - угрожал поджечь квартиру потом хозяйку...)
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6k
Дарья 2 часа назад
С кукухой большие проблемы у него. Я бы тоже его боялась, и на месте жены тоже
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Просто утилизировал древний сарай.
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Не всех дурных войной побило.
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3k
Tatyana 2 часа назад
Глупый поступок. Жена теперь узнает и разведется. Правильно говорится: "За двумя зайКами погонишься, ни одной не поймаешь".
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16k
Марина Tatyana 2 часа назад
Тогда он и жену заживо сожжёт.
Есть такие говнистые товарищи.
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40k
Митрий 2 часа назад
Иди купи такую за 150 живую.
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3k
Руслан Митрий Час назад
От 130 ты ры на ходу. На авито, только что смотрел.
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