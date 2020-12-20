«Из-за бабы»: екатеринбуржец остановил машину и прямо на дороге сжег: видео

Выяснилось, что сгоревший в Пионерском Subaru Forester принадлежал 27-летней автолюбительнице, завязавшей роман с женатым мужчиной на 10 лет старше. И сжег иномарку он сам - когда любовница поняла, что мужчина семью и детей не оставит, и решила прекратить с ним отношения, рассказала ее подруга.

У того женатого были ключи от автомобиля, и он устроил показательную акцию: пригнал машину практически под окна девушки, запалил и ушел с места происшествия...