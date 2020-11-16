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Когда любители тату на иностранном языке наконец поинтересовались их истинным смыслом

Когда любители тату на иностранном языке наконец поинтересовались их истинным смыслом (25 фото)

Автор:
16 ноября 2020 00:19
Сообщество : Юмор
Метки: Иностранный   буквы   иероглиф   слова   смысл   тату   юмор   язык   
2261
25
Многим так хочется выделиться из серой толпы, что они из кожи вон лезут, лишь бы показаться загадочными. И татуировку надо, конечно же, сделать такую, чтобы все спрашивали...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Иностранный   буквы   иероглиф   слова   смысл   тату   юмор   язык   
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6  комментариев
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332
евгений 2 часа назад
Именно по этой причине, я даже одежду не ношу с надписями и символами, значение которых не знаю
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18k
Обыватель 10 минут назад
Никакого Вавилона здесь не написана. ТАм фраза на иврите

Никакого Вавилона здесь не написана. ТАм фраза на иврите
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905
Dnd 24 минуты назад
Я арабист. Это не только "написано", это в исламском смысле «так предначертано». Но вот это ли подразумевал человек, который набил себе татуху?


Я арабист. Это не только "написано", это в исламском смысле «так предначертано». Но вот это ли подразумевал человек, который набил себе татуху?
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1k
Фрэнд Час назад
Когда любители тату на иностранном языке наконец поинтересовались их истинным смыслом
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3k
Едондер пуп Час назад
А если набитое попробовать прочитать вслух по-китайски - можно случайно затейливо выругаться матом))
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35k
Андрей Бертон 2 часа назад
Когда любители тату на иностранном языке наконец поинтересовались их истинным смыслом
Ссылка www.youtube.com
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