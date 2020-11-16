Когда любители тату на иностранном языке наконец поинтересовались их истинным смыслом

Художник-татуировщик Лорен Харпер рассказывает, что клиенты часто выбирают рисунки или надписи для нанесения на свое тело, не вдаваясь в их настоящее значение. И настоятельно рекомендует клиенту провести заранее маленькое расследование, воспользовавшись хотя бы помощью Гугла. Можно спросить совета у друзей или людей на интернет-форумах. Хотя там порой попадаются очень недобрые персонажи...

Но в любом случае только сам клиент несет ответственность за смысл и содержание сомнительной татуировки, которую выбрал и заказал мастеру. К сожалению, многие заботятся именно о смысле слегка поздновато. Но вот сейчас стало модно выкладывать в интернет фото надписей на китайском, японском или прочих экзотических языках и просить помочь с переводом. Результаты порой очень удивляют.