Когда любители тату на иностранном языке наконец поинтересовались их истинным смыслом

Многим так хочется выделиться из серой толпы, что они из кожи вон лезут, лишь бы показаться загадочными. И татуировку надо, конечно же, сделать такую, чтобы все спрашивали...
Художник-татуировщик Лорен Харпер рассказывает, что клиенты часто выбирают рисунки или надписи для нанесения на свое тело, не вдаваясь в их настоящее значение. И настоятельно рекомендует клиенту провести заранее маленькое расследование, воспользовавшись хотя бы помощью Гугла. Можно спросить совета у друзей или людей на интернет-форумах. Хотя там порой попадаются очень недобрые персонажи...
Но в любом случае только сам клиент несет ответственность за смысл и содержание сомнительной татуировки, которую выбрал и заказал мастеру. К сожалению, многие заботятся именно о смысле слегка поздновато. Но вот сейчас стало модно выкладывать в интернет фото надписей на китайском, японском или прочих экзотических языках и просить помочь с переводом. Результаты порой очень удивляют.
Но в любом случае только сам клиент несет ответственность за смысл и содержание сомнительной татуировки, которую выбрал и заказал мастеру. К сожалению, многие заботятся именно о смысле слегка поздновато. Но вот сейчас стало модно выкладывать в интернет фото надписей на китайском, японском или прочих экзотических языках и просить помочь с переводом. Результаты порой очень удивляют.
"Туалетный демон"
"Моя подруга давно ходит с этими символами на правом запястье. Хотелось бы знать, что там написано..."
×
Babylon...
Судя по всему, эта барышня хотела удивить своего парня татуировкой с надписью "Я люблю тебя". Вместо того ей на спине написали: "Babylon - самый известный в мире электронный словарь и программа автоматического перевода"...
"Мной воспользовались"
"Мои племянницы спьяну сделали эти татуировки. Но никто не в курсе, что они значат?"
У меня не хватило духу сказать этой женщине, что значит ее тату на китайском и японском...
"Свободно запихивая литые фигурки ему в задницу"
Клиент надеялся заполучить на своем боку выражение "Живи достойно - умри свободным"
"Жаровня"
И звездный статус не гарантирует, что вы не станете посмешищем! Певица Ариана Гранде захотела сделать себе татушку с названием своего клипа "7 колец" - но с использованием японских символов кандзи, которые фигурируют в музыкальном видео. Там изображены символы 七 つ の 指 輪, но для тату отчего-то оставили только "семерку" (七) и "кольца" (輪), что вместе читается как "сичирин" - небольшой угольный гриль или жаровня.
"Бесплатно"
Парень, который обзавелся этой наколкой, мечтал, чтобы на ней было написано "Свобода"...
"Куриная лапша"
Пожалуй, у этого персонажа не будет проблем с заказом в китайских ресторанах...
"Еще один фанат экзотических шрифтов"
"Я сделал эту татуировку еще в молодости. Хотелось бы узнать, что это значит на самом-то деле..."
"Рис"
Клиент вроде бы заказывал иероглиф "ци" - то есть основная жизненная сила жизни в восточной философии. Их написания в традиционном китайском похожи, но не идентичны...
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Провальные татуировки на девичьих телах
- 35 лучших татуировок на тему коронавируса
- 20 переносов и сокращений, которые все опошлили и переврали
- 20 татуировок, от которых стыдно мне, а не им
- Тупо Лев и кони в кабачке: лингвистические шутки и каламбуры
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
Я арабист. Это не только "написано", это в исламском смысле «так предначертано». Но вот это ли подразумевал человек, который набил себе татуху?