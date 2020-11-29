На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив

В Екатеринбурге сотрудники ДПС применили силу при задержании водителя-женщины, которая пыталась на "Тойоте" скрыться от преследования силовиков в районе Южного автовокзала. По словам очевидцев, машина пролетела перекресток на красный свет, и ей преградил дорогу экипаж ГИБДД. Тогда "Тойота" развернулась, и за ней вдогонку отправились сразу четыре экипажа ДПС.

Вскоре автомобилистку задержали, и очень жестко.