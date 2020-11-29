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На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив

На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2020 02:10
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   екатеринбург   жестокость   задержание   пдд   полиция   
2975
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В соцсетях появился короткий ролик с моментом, когда нарушительница правил дорожного движения лежит на земле, и ее держит сотрудник правоохранительных органов. И тут к нему присоединяется второй...

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Метки: авто   видео   екатеринбург   жестокость   задержание   пдд   полиция   
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22  комментария
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777
Никита Сергеевич 4 часа назад
А потом она будет ныть где только возможно о том, какая она хорошая, а дяденьки милиционеры, козлы такие, ударили ее...
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676
олег 5 минут назад
нарушил устав сдпс ,что тут обсуждать.
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2k
Арт 5 минут назад
Походу эта с*ка была угашеная чем то, и могла людей сбить, так что ей повезло, надо было ещё е*ануть несколько раз, на будущее
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2k
System 23 минуты назад
Нехера быковать, приняли, сиди и сопи не .выебуйся.
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1k
light12 Полчаса назад
Этот полицай видимо всю жизнь ждал момента чтобы кому-нибудь в...бать с ноги. Прямо издалека бежал в надежде успеть таки пробить хоть раз кому-то ногой. Женщина, не женщина, какая разница. А то вся его никчемная жизнь потеряла смысл без возможности избивать граждан за малейшую провинность. Он ведь шёл в полицию только для того чтобы избивать людей. А кого и за что не имеет значения. Он даже не разбираясь в чём дело подлетел и на полной скорости пнул ногой лежачего человека. Вот и всё. И ведь что самое страшное что этого полицая не просто не привлекут к уголовной ответственности, а не уволят наверняка даже... Это наверное из тех же тварей и паскуд, что и в Белоруссии избивают мирное население. Но ничего, всех они ответят за свои поступки и никто не уйдёт от ответственности. Я вовсе не защищаю пьяную бабу за рулём. Это тоже преступление. Но полицай не судья, не прокурор и не палач, чтобы вершить правосудие по собственному усмотрению. Он винтик в этой системе и его полномочия тщательно ограничены тем, чтобы задержать и доставить в отделение. А если каждый полицай начнёт вершить правосудие по собственному усмотрению и избивать всех несогласных, кто по его мнению не совпадают с его гнилым внутренним миром, то начнётся полный беспредел и анархия. И вас кстати это тоже непременно коснётся рано или поздно. Когда полицаю покажется что вы идя мирно по улице, участвуете в акции протеста и всей толпой набросятся вас избивать.
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3k
Горожанин light12 19 минут назад
Что, пропагандист, получил удовольствие от приплетания к теме мирных демонстраций в Беларусси и России. А теперь, дитя сопливое либеральное, напиши про полицию и демонстрации во Франции и Германии, Польше. Сыкло ты пропагандонское.
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5k
vitenok Полчаса назад
По хорошему надо было пристрелить суку.
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3k
Макс Полчаса назад
Это не избиение беспомощной. Это хороший психологический "якорь" на будущее. Можно сказать, воспитательная работа.
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19k
предводитель дворянства! 57 минут назад
У меня друг погиб по вине такой вот пьяной мрази!Я считаю гаера надо наказать за излишнюю мягкость,чтобы в следующий раз бил таких тварей основательней.
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19k
предводитель дворянства! Час назад
То ли дело во Франции сейчас,подходят спрашивают как дела...
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180
Игорь Меншиков Час назад
Дал маху ментярик. Нервы видимо шалят, на всех дол... бов на дороге его не хватило
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426
Hypnosis 2 часа назад
Правильно все он сделал. Жаль мало, таких тварей не то что ногами, арматурой гасить надо.
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273
Александр Поляков 2 часа назад
баба тварь гаишники паскудные скоты. ни о чём...
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4k
Иван 3 часа назад
Божественная логика некоторых долбо*бов, ой то есть комментаторов поражает. "Могла быть без фар, могла кого нибудь сбить." Она дох*я могла. А мент может взятки брать, пьяных отпускать, долбо*бам неадекватным права возвращать. Тоже дох*я может.
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19k
предводитель дворянства! Иван 57 минут назад
Д.о.л.б.о.ё.б тут только ты.
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17k
Vital Idol 4 часа назад
а, по мне, так всех мусоров отмудохать надо...для профилактики!
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1k
Vaskon 4 часа назад
А по мне так от пары тумаков не помрёт, а на будущее может наука будет. Равноправие блин.
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77
Миша 4 часа назад
Де там адвокаты, пожалейте несчастную жертву произвола. Она ведь никого не придавила пока, просто езда на красный, прав нет, может она еще даже и не пьяная была. Гонялись за несчастной четырьмя машинами, и как то ну очень жестко задержали, ведь что она вытворяла пока из машины ее выковыривали на камеру не попало - значит мягше надо было, мягше.
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1k
Anatoly Tananykhin 5 часов назад
Подрезали меня в пятницу грубо, думаю что за скотина за рулём сидит... Сравнялись на светофоре, все понятно - баба за рулём, ещё и в телефон кажется пырит.
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4k
Иван Anatoly Tananykhin 3 часа назад
Так надо было пере*бать ей с ноги. А то вдруг она кого нибудь собьёт.
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558
Nane First NameLast 5 часов назад
Эта бикса субботник, надеюсь, отработала?
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8k
gnyS i 5 часов назад
Надеюсь его не уволят.
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