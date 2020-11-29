На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив

В соцсетях появился короткий ролик с моментом, когда нарушительница правил дорожного движения лежит на земле, и ее держит сотрудник правоохранительных органов. И тут к нему присоединяется второй...
В Екатеринбурге сотрудники ДПС применили силу при задержании водителя-женщины, которая пыталась на "Тойоте" скрыться от преследования силовиков в районе Южного автовокзала. По словам очевидцев, машина пролетела перекресток на красный свет, и ей преградил дорогу экипаж ГИБДД. Тогда "Тойота" развернулась, и за ней вдогонку отправились сразу четыре экипажа ДПС.
Вскоре автомобилистку задержали, и очень жестко.
Вскоре автомобилистку задержали, и очень жестко.
Позже выяснилось, что за рулем "Тойоты" находилась девушка 1997 года рождения, не имевшая при себе прав на управление автомобилем. Информации о том, употребляла ли она алкоголь, нет.
"Автомобилистка вела себя неадекватно, оказала сопротивление стражам порядка. В связи с чем им пришлось применить физическую силу. В отношении нарушительницы составлены административные материалы по статьям 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Автомобиль помещен на специализированную стоянку. По итогам разбирательства будет дана оценка, в том числе и объективности принятых инспекторами ДПС мер при пресечении ими нарушений ПДД", - так пояснил запечатленное в видеоролике руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Теперь в МВД займутся расследованием обстоятельств инцидента и действий сотрудников ГИБДД. Подразделение собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области уже начало проверку.
Если они усмотрят в этом деле превышение должностных полномочий, материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет.
Если они усмотрят в этом деле превышение должностных полномочий, материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет.
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Метки: авто видео екатеринбург жестокость задержание пдд полиция
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