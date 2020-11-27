15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают

Прежде чем набить татуировку, определенно стоит задуматься о смысле, который она несет. Собрали несколько примеров, которых точно стоит избегать.
Слеза под глазом
Эта татуировка под правым глазом означает, что ее обладатель совершил убийство — или, по меньшей мере, покушался на него. Под левым глазом ее иногда набивают родственники тех, кто сидит в тюрьме солидный срок или погиб при трагических обстоятельствах. В наше время подобный рисунок носят некоторые рэперы или представители творческих кругов — стоит задуматься, не предпочесть ли этому рисунку что-то более невинное?
Изображение Будды
Если кому-то так уж мил лик Просветленного, лучше носить его в сердце — и следовать заповедям буддистского учения. Ни один из тех, кто взял на себя труд серьезно изучить эту религию, не станет наносить татуировку на тело в виде Будды. Потому что для буддистов изображение Учителя недопустимо — ведь привязанностей создавать нельзя.
Подобное богохульство может закончиться долгим разбирательством с особо рьяными ревнителями веры или даже с полицейскими, если речь идет об исторически буддистских странах. Кому-то нужно подобное дополнение к отпуску? Если так уж хочется подчеркнуть свою симпатию к учению о страдании и сансаре, лучше выбрать более безобидный символ — благо их в буддизме великое множество.
Подобное богохульство может закончиться долгим разбирательством с особо рьяными ревнителями веры или даже с полицейскими, если речь идет об исторически буддистских странах. Кому-то нужно подобное дополнение к отпуску? Если так уж хочется подчеркнуть свою симпатию к учению о страдании и сансаре, лучше выбрать более безобидный символ — благо их в буддизме великое множество.
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Японская мафия
Татуировки могущественного и свирепого японского мафиозного клана могут носить только те, кто принадлежат к нему. Всем остальным лучше остановить свой выбор на других рисунках, даже если разноцветные рыбы и драконы кажутся очень привлекательными — а они таковыми и являются.
Например, можно взять за образец для себя любую из старинных японских гравюр или просто стилизовать изображение, используя те же стилистические приемы: плоскостной рисунок, два-три ярких цвета в яркой контрастной обводке контура, причудливость линий и обилие деталей. Этому проявлению уважения в Стране восходящего солнца только порадуются — и проблем с мафией точно не возникнет.
Например, можно взять за образец для себя любую из старинных японских гравюр или просто стилизовать изображение, используя те же стилистические приемы: плоскостной рисунок, два-три ярких цвета в яркой контрастной обводке контура, причудливость линий и обилие деталей. Этому проявлению уважения в Стране восходящего солнца только порадуются — и проблем с мафией точно не возникнет.
Клевер-трилистник
Цветок клевера хорош тем, что подходит людям обоих полов, он непритязателен и довольно красив. Его часто выбирают для себя те, кто хочет сделать какой-то знак на удачу. Но у стандартного клевера — четыре листка, а трилистник может принести своему обладателю достаточное количество головной боли — если не хуже.
Дело в том, что такая татуировка в виде трилистника — отличительный знак ирландской преступной группировки, которая отличается кровожадностью и жестокостью. Если кто-то из ее членов увидит это изображение на теле человека, не имеющего отношения к миру криминала, неизбежно возникнет конфликт.
Дело в том, что такая татуировка в виде трилистника — отличительный знак ирландской преступной группировки, которая отличается кровожадностью и жестокостью. Если кто-то из ее членов увидит это изображение на теле человека, не имеющего отношения к миру криминала, неизбежно возникнет конфликт.
Изображение колючей проволоки
Этот рисунок иногда любят выбирать на браслет вокруг предплечья или ноги — особенно в стилизованном кельтском или малайзийском варианте. Как бы то ни было, лучше сто раз подумать, прежде чем идти в салон к мастеру с подобным желанием. Во многих странах этот символ означает пребывание в прошлом в местах не столь отдаленных, причем по количеству узелков можно узнать количество лет, проведенных за решеткой.
Бывшие заключенные могут воспринять обычного человека без криминального прошлого с такой татуировкой не самым приятным образом — такой рисунок может быть считаться оскорблением романтики и трудностей тюрьмы. Если очень уж хочется подчеркнуть количество шипов в собственной жизни или характере — можно выбрать цветок чертополоха, например, или любое другое изображение с большим количеством острых углов.
Бывшие заключенные могут воспринять обычного человека без криминального прошлого с такой татуировкой не самым приятным образом — такой рисунок может быть считаться оскорблением романтики и трудностей тюрьмы. Если очень уж хочется подчеркнуть количество шипов в собственной жизни или характере — можно выбрать цветок чертополоха, например, или любое другое изображение с большим количеством острых углов.
Морда хищника с оскалом
В последнее время изображения животных стали настоящим трендом: то и дело кто-то из знакомых гордо показывает рисунок в виде льва, волка, тигра или хотя бы котика. Мотив такого выбора вполне понятен — эти животные символизируют храбрость, силу, отвагу и независимость. Иногда это символ года рождения.
Но изображения хищника с пастью в оскале могут восприниматься некоторыми людьми вовсе не так, как вам хотелось бы. В криминальном мире такой рисунок должен носить человек, который готов пойти на любые, даже самые жестокие и беспощадные, преступления. Понятно, что подобную репутацию нужно заслужить реальными делами, а на мирном и законопослушном человеке этот символ будет “считан” крайне негативно.
Но изображения хищника с пастью в оскале могут восприниматься некоторыми людьми вовсе не так, как вам хотелось бы. В криминальном мире такой рисунок должен носить человек, который готов пойти на любые, даже самые жестокие и беспощадные, преступления. Понятно, что подобную репутацию нужно заслужить реальными делами, а на мирном и законопослушном человеке этот символ будет “считан” крайне негативно.
Кольца на пальцах рук
Какое-то время назад татуировки делались на тех частях тела, которые были спрятаны под одеждой или волосами. Однако ставшие модными рэперы принесли моду на рисунки на кистях рук — в том числе на пальцах и запястьях. Можно сколько угодно радоваться или осуждать такой выбор изображения, но колец при этом точно лучше избегать. Если, конечно, вы не знаете точно, что этот рисунок значит.
Отсидевший в тюрьме человек, пользующийся авторитетом в криминальной среде, набивает себе кольца на руках. Детали покажут характер преступной деятельности и степень уважения авторитета сокамерниками — поэтому ради красоты такой татуировкой обзаводиться не стоит. Не нужно создавать вокруг себя ауру бывшего сидельца.
Отсидевший в тюрьме человек, пользующийся авторитетом в криминальной среде, набивает себе кольца на руках. Детали покажут характер преступной деятельности и степень уважения авторитета сокамерниками — поэтому ради красоты такой татуировкой обзаводиться не стоит. Не нужно создавать вокруг себя ауру бывшего сидельца.
Татуировка в виде креста на груди
Крест — один из самых популярных символов во всем мире, а копты, например, могут набивать его даже на лице, иногда — и не один. В России с изображением креста нужно быть максимально осторожным, поскольку его выбрали в качестве отличительного символа криминальные авторитеты.
Крест на груди очень рискованно набивать просто из каприза или стремления показаться модным — некоторые граждане могут воспринять такой жест оскорбительным, а носителя — наглым самозванцем, который насмехается над принятыми традициями мира бывших заключенных. Обычно в таких случаях следует быстрое и суровое наказание.
Крест на груди очень рискованно набивать просто из каприза или стремления показаться модным — некоторые граждане могут воспринять такой жест оскорбительным, а носителя — наглым самозванцем, который насмехается над принятыми традициями мира бывших заключенных. Обычно в таких случаях следует быстрое и суровое наказание.
Паутина
По этой татуировке заключенные могут сделать вывод, сколько лет человек просидел в тюрьме — об этом сообщает каждый ряд паутины. Второе значение — наркотическая зависимость, которую пришлось пережить владельцу рисунка на любой части тела. Для красоты лучше выбрать какой-то другой рисунок, чтобы вас нечаянно не приняли за своего человека с весьма серьезным и мрачным прошлым, — реакция может оказаться непредсказуемой, но точно плохой.
Корона с пятью точками
Такая татуировка распространена в Америке: ее наносят на кожу члены преступной группировки “Латинские Короли”. На сегодняшний день это самая влиятельная из испаноязычных банд страны — поэтому стоит серьезно подумать, хотите ли вы появиться в США с таким рисунком на теле. В других странах реакции может и не быть, но слава “Королей” гремит на всех континентах.
Три точки равносторонним треугольником
Казалось бы — ну чего такого особенного может быть в столь простой и скромной татуировке? Во всем мире у нее одинаковое значение: обладатель имеет тюремное прошлое, а точками зашифрованы три слова “Моя сумасшедшая жизнь”/Mi Vida Loca.
Носителей этого знака могут пытаться вербовать для выполнения различных криминальных заданий преступные авторитеты, а если вы не нарушали никогда закон, то как минимум недопонимание вам точно обеспечено.
Носителей этого знака могут пытаться вербовать для выполнения различных криминальных заданий преступные авторитеты, а если вы не нарушали никогда закон, то как минимум недопонимание вам точно обеспечено.
Звезды на разных частях тела
И за популярность этого символа мы тоже должны поблагодарить рэп-культуру. Звезда популярна не только у певцов разговорного жанра, но и у представителей преступного мира. Имеют значение форма звезды и место нанесения рисунка. Например, изображение на коленях означает, что этот человек никогда и никому не покорялся и не повиновался, а звезды на плечах в виде своеобразных погонов означают очень высокий статус владельца.
Роза с кинжалом
Это изображение порой можно увидеть на эскизах, выполненных в так называемой “олдовой” стилистике. Татуировка может показаться милой и романтичной, но кому-то она будет сообщать, что владелец оказался в тюрьме в юности, еще до того, как достиг совершеннолетия. Представители мира криминала могут ошибочно предположить солидный преступный опыт у носителя рисунка, что неизбежно приведет к неприятностям и, возможно, опасности для такого мирного человека.
Русалка
И это изображение тоже очень популярно в стиле старой школы. Символ привлекательный, что и говорить, но значение его может оказаться неожиданно страшным. В колонии такую татуировку могут сделать и без желания сокамерника, если узнают, что он совершил жуткое даже по их меркам преступление. Например, осужден по статье, предусматривающей наказание за насилие по отношению к ребенку. На зоне подобное карается с нечеловеческой жестокостью — а преступник метится особым образом на всю оставшуюся жизнь.
Военная и политическая тематика
Всякий знает, как можно легко и быстро нажить себе неприятностей. Достаточно сообщить о своих политических пристрастиях. А если нанести татуировку подобного содержания, то и сообщать вербально ничего не нужно — сами все очень быстро поймут и, возможно, поспешат рассказать, в чем конкретно и почему вы сильно не правы. Если вы не готовы страдать по идеологическим причинам — лучше избегать подобных рисунков.
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Метки: интересно люди познавательно полезно тату татуировка фото
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