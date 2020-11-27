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15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают

15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают (15 фото)

Автор:
27 ноября 2020 10:46
Сообщество : Факты
Метки: интересно   люди   познавательно   полезно   тату   татуировка   фото   
7090
15
Прежде чем набить татуировку, определенно стоит задуматься о смысле, который она несет. Собрали несколько примеров, которых точно стоит избегать.
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Метки: интересно   люди   познавательно   полезно   тату   татуировка   фото   
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20  комментариев
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18k
сёмик патрик 2 часа назад
15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают
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30k
parallax 23 минуты назад
В сортах говна не разбираюсь.
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21k
ВАТНИК Полчаса назад
портаки...
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25k
Антон 40 минут назад
И ещё один самый лучший вариант: оставить своё тело чистым. И тогда конфликтов на тему тату не будет от слова вообще.
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19
Михаил Антон 15 минут назад
... и в тюрьме тебя никто не тронет, правда?
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25k
Антон Михаил 13 минут назад
И это тоже. Там спрос с тату особый.
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112k
[email protected] 43 минуты назад
15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают
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112k
[email protected] 46 минут назад
15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают
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575
Kuybishev [email protected] Минуту назад
Они в тюрьмах все в кочегарку долбятся или долбят. Все педики, кто хоть раз и в жопу долбился или долбил кого-то. Не вижу отличая.
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26k
Rest Tremor 46 минут назад
Себя метить - себя не уважать.
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11k
Пумба 49 минут назад
Довелось однажды беседовать с человеком, отсидевшим 12 лет за убийство. С его слов. На зонах уже где-то с 2000 года на наколки внимания не обращают, знают, что на воле уже полная вседозволенность. Могут просто поинтересоваться, мол, набил по понятиям или по незнанию? На воле же всё еще проще - вообще никто не спросит за набитый символ. Хоть звезды бей, хоть кресты, хоть купола или перстни. Сам никогда наколок не делал - не понимаю зачем это, так что вообще ничем не рискую.
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19
Михаил Пумба 14 минут назад
Очень даже верю, что всем давно насрать...
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58k
Доктор Джонс Час назад
Очень многие говорят, что татуировки это креативно, круто...
Но:
Очень многие говорят, что татуировки это креативно, круто... Но:
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18k
SerGProS Час назад
"Набейте что-нибудь опасное, злое что-то.Какого-нибудь ужасного персонажа.."
"Набейте что-нибудь опасное, злое что-то.Какого-нибудь ужасного персонажа.."
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26k
Rest Tremor SerGProS 46 минут назад
15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знаютПосмотреть
15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают
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1k
Наталия SerGProS 20 минут назад
пипец... кто же захотел такое себе наколоть?
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41k
SAndre Час назад
портить свое тело - признак недалекости
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13k
Юлия SAndre 12 минут назад
Курение, алкоголь, недосып, тазик оливье на нг, жареная картошечка тоже портят ваше тело
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3k
livaneth Час назад
Российские забыл
Российские забыл
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8k
Мафусаил 2 часа назад
15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают
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