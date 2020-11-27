15 опасных татуировок, о смысле которых многие не знают

Этот рисунок иногда любят выбирать на браслет вокруг предплечья или ноги — особенно в стилизованном кельтском или малайзийском варианте. Как бы то ни было, лучше сто раз подумать, прежде чем идти в салон к мастеру с подобным желанием. Во многих странах этот символ означает пребывание в прошлом в местах не столь отдаленных, причем по количеству узелков можно узнать количество лет, проведенных за решеткой.



Бывшие заключенные могут воспринять обычного человека без криминального прошлого с такой татуировкой не самым приятным образом — такой рисунок может быть считаться оскорблением романтики и трудностей тюрьмы. Если очень уж хочется подчеркнуть количество шипов в собственной жизни или характере — можно выбрать цветок чертополоха, например, или любое другое изображение с большим количеством острых углов.