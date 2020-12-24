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Не получившие зарплату работники устроили погром в ялтинской школе

Не получившие зарплату работники устроили погром в ялтинской школе (5 фото)

Автор:
24 декабря 2020 17:20
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   деньги   неуплата   ремонт   строители   школы   ялта   
1772
5

В местной администрации заявили, что все хорошо, просто строитель демонтирует оконные откосы, которые плохо отремонтированы.

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Метки: видео   деньги   неуплата   ремонт   строители   школы   ялта   
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29k
Alex Час назад
Ибо не*уй ЗП красть.
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1k
satra 6 минут назад
А что никто про яйца не пишет?!?! Типа куда-то надо запихнуть. Или саморезы в трубы?
Тут же полно таких умных.
Где набор мер от обиженных строителей-ремонтников?
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6k
sumrаknn 18 минут назад
Если работу не приняли, то это не означает демонтаж. Это означает устранение неполадок. есть неровность - подшпаклевать, трещина - закрасить, не примыкает - сдвинуть и зашпаклевать и тд. Все расхерачивать - усложнять работу себе по переделке. Есть акт по непринятию со списком точек устранения - по ним легко отработать без капитального сноса. Да и на видео не видно треша, а с мелкой трещинкой и так примут. Могу допустить, что допустим в договоре было прописано использование пластиковых панелей, а тут гипсуха шпаклеванная и крашенная, но опять же - работяги тут не причем - сказали делать из гипсухи - сделали, а кто не заплатил/не принял - школа или подрядчик - это уже второстепенно - на каком то этапе спионерили.
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9k
Андрей Ватрушкин 24 минуты назад
Вернуть в состояние, что было до ремонта. Вроде, как бы, справедливо. Нет оплаты - значит и работы не было.
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938
Олег Шишкин Полчаса назад
Если действительно не заплатили за качественную работу, то бить нужно директора, а не откосы.
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7k
Агент Безопасной Национальности 43 минуты назад
Однобоко как-то.
Вполне возможно, что качество ремонта такое, что его не приняли. Или пока не приняли, указав в Акте недоработки, которые нужно исправить.

И 31 лям висит на счетах бюджета, врядли они куда-то делись.

Или кто-то наивно полагает, что их перевели на счет школы и те спустили их в казино с блэкджеком и ш.л.ю.хами?
Это работает не так - по соответствующей статье муниципального бюджета резервируется сумма и по принятию работ (в данном случае) средства переводятся на счет.
Нецелевое использование средств - уголовное преступление.
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245
Миша 46 минут назад
Тенденция однако, а я еще дурень прикидывал заплатить ли стоматологу сразу, или потерпит до после НГ. )) Если охрана ничего не делала, если дежурный наряд полиции не вызвали, если мэр утверждает что разбивание потолка молотком относится к ремонту косяков окон, если родители учеников не митингуют под окнами мэрии, если в министерство образования, или Путину, жалобы не пишут - значит всё нормально, чего вы волнуетесь. Там школ полно практически рядом - в Алуште, в Алупке, в Мисхоре ... далась вам эта Ялта! Может мэр планирует снести эту разбитую школу, и к 2037 году получить финансирование на строительство красивейшего нового Дворца Знаний. Вот ничего не знаете, а лезете...
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6k
Pillin Alex Час назад
Что такое "школа старшего возраста"? В Крыму разделение есть на младшую среднюю и старшую?
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4k
Sanar Pillin Alex Полчаса назад
Я учился в начальной школе, затем в средней, потом в старшей, ну это правда было в СССР, видимо у них ещё так же. А так Крым люблю, он красивый.
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6k
Pillin Alex Sanar 19 минут назад
И это были три разных здания?
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157
Вася с ложкой Sanar 13 минут назад
Странно я как в СССР в одну школу пошел .Так до концы 10 класса в ней и учился ..Вы от куда будите господа ?
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4k
Sanar Вася с ложкой 5 минут назад
Алтайский край, у нас была и начальная и средняя и старшая, ну мне тут то зачем врать.
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4k
Sanar Pillin Alex 4 минуты назад
Это были даже три разных района города.
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8k
arhshed Час назад
Особенно радует всестороннее освещение событий. Совершенно случайно неравнодушный человек, который любит рассуждать вслух о происходящем вокруг, сидел в машине и рассматривал окна школы. Что там с оплатой за ремонт - не ясно, может и действительно не приняли работы. Но вот контент, похоже, по предоплате готовился.
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78
Alex Wist arhshed Час назад
Фишки тоже не смогли уйти от политики, все больше и больше. Осталась Панорама, хотя и там юмор...
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8k
arhshed Alex Wist 59 минут назад
Это да. Хотя казалось бы: ну херачь ты за набросы банхаммером наглухо - за месяц бы проблема решилась. Но срачи это тоже трафик...
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−4
Антон Антон 2 часа назад
молодец чувак, так и нужно , все бы так делали, чтоб не повадно было
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