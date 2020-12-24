Не получившие зарплату работники устроили погром в ялтинской школе

В местной администрации заявили, что все хорошо, просто строитель демонтирует оконные откосы, которые плохо отремонтированы.
В Ялте рабочие устроили погром в школе, в которой недавно закончили ремонт. На такие действия их подтолкнул отказ заказчика оплачивать их работу.
Инцидент произошел в средней школе №1, расположенной в поселке Гаспра. Сообщается, что образовательное учреждение закрыли на ремонт еще летом.
Однако эту информацию в администрации Ялты назвали фейком. И это несмотря на то, что стало известно, что на ремонт школы из городского бюджета выделили 31 миллион рублей.
В мэрии заявили, что рабочие просто устраняют последствия плохого ремонта, чтобы затем все переделать.
"Информация не соответствует действительности. На данном видео был зафиксирован процесс демонтажа оконных откосов, выполненных некачественно. Работу субподрядчика не принял генеральный подрядчик, строительный контроль, и потребовал ее переделать", - передают РИА Новости.
Местные жители жалуются, что ремонт обещали закончить еще в августе. Но теперь, похоже, он не закончится никогда.
Правильно сделали. В частных ремонтах тоже так делают, если за работу не платят.— Савелий (@a_saveliy) December 24, 2020
Сейчас выяснится : Был подрядчик у него Субподрядчик у тех ещё пару подставных фирм а у этих фирм работяги по найму 🤷♂️— Borisov (@BorisovMi) December 24, 2020
Источник:
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Тут же полно таких умных.
Где набор мер от обиженных строителей-ремонтников?
Вполне возможно, что качество ремонта такое, что его не приняли. Или пока не приняли, указав в Акте недоработки, которые нужно исправить.
И 31 лям висит на счетах бюджета, врядли они куда-то делись.
Или кто-то наивно полагает, что их перевели на счет школы и те спустили их в казино с блэкджеком и ш.л.ю.хами?
Это работает не так - по соответствующей статье муниципального бюджета резервируется сумма и по принятию работ (в данном случае) средства переводятся на счет.
Нецелевое использование средств - уголовное преступление.