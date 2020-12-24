Не получившие зарплату работники устроили погром в ялтинской школе

Однако эту информацию в администрации Ялты назвали фейком. И это несмотря на то, что стало известно, что на ремонт школы из городского бюджета выделили 31 миллион рублей.

В мэрии заявили, что рабочие просто устраняют последствия плохого ремонта, чтобы затем все переделать.

"Информация не соответствует действительности. На данном видео был зафиксирован процесс демонтажа оконных откосов, выполненных некачественно. Работу субподрядчика не принял генеральный подрядчик, строительный контроль, и потребовал ее переделать", - передают РИА Новости.

Местные жители жалуются, что ремонт обещали закончить еще в августе. Но теперь, похоже, он не закончится никогда.