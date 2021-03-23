Что делают строители, если на объекте нет туалета

Дело было так, хороший знакомый нанял отделочников, а через некоторое время попросил меня (как независимого эксперта) проверить ход выполнения работ. Из разговоров строителей я узнал, что на объекте нет туалета. Тогда я решил немного попугать своего товарища, рассказав, что в таком случае все темные углы в его шикарной квартире будут подмочены. Он тут же рванул проверять мою информацию, но никаких улик не нашел (разводы и пятна отсутствовали).