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Что делают строители, если на объекте нет туалета

Что делают строители, если на объекте нет туалета (3 фото)

Автор:
23 марта 2021 11:06
Метки: Разоблачение   история   нужда   отделка   ремонт   строители   стройка   
776
3
Мораль сей басни такова – если вы нанимаете строителей-отделочников, то в обязательном порядке позаботьтесь о том, где они буду справлять естественную нужду.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: Разоблачение   история   нужда   отделка   ремонт   строители   стройка   
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17k
_Tango_ Полчаса назад
Семь отделочников могу сделать одновременно то, что не смогут сделать семь отделочниц - поссать в выведенную канализационную трубу - она то по любому есть на объекте. Так что тут откровенно козлы. Да и у нормальных бригад всегда есть дешевый унитаз
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7k
Вася 4 минуты назад
срали туда же ? хотя.. если кирпичами, то даже экономия
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2k
Дмитр Стар 10 минут назад
а вы когда квартиру в новом доме покупаете думаете что там все углы не обоссаны??? на стройке есть конечно общий туалет типа сортир,но к нему лучше даже близко не подходить,да и идут туда только в "минуты острой тоски" а так просто по лестницам бегать никому лишний раз не охота. так что "привет новосёлы"!
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38k
parallax 13 минут назад
Вообще-то организация отхожего места на краткосрочной стройке, это проблема самих подрядчиков.
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101
ЯуЦуЧу 15 минут назад
Строителе берут у заказчика 1500 рублей и покупают туалет на время ремонта
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2k
Алекс Крайчек 19 минут назад
Тяжко там у вам в Канаде живется. Мы поняли.
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1k
Злой чебурек 21 минуту назад
Мобильный биотулик стоит копейки. Бригада может привезти его с собой.
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175k
Николай Николаенко 22 минуты назад
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27k
Игорь Полчаса назад
Только покойник не ссыт в рукомойник!
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