Многие современные женщины хотят быть независимыми, но при этом иметь под боком состоятельного мужчину. Героиня ролика поделилась мнением о том, сколько должен зарабатывать мужчина, с которым не стыдно завести отношения и семью.
Сколько, по вашему мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы содержать свою семью?
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bash. org
- ох, милый, думал ли ты когда-нибудь, что будешь спать с генеральшей?
Специально для таких страшных ТП, надо возвращать Домострой персонально, держать в черном теле, никакого образования, никакой карьеры, развлечений, сидит дома, с детьми, драит хату круглые сутки, ублажает мужа по первому требованию и регулярно получает люлей, вот тогда и посмотрим как она запоёт, про заграницу, нищебродов и все остальное....
Себя любимую она подарит, атмосферу и эмоции
Ахахахаха
и чтоб нецелованная была
- Кому должен? Я зарабатываю 30 тыс. руб. в мес. и мне на все хватает. Машины нет, любовницы нет. Премии и подработки кладу на вклад под 3%