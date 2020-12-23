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Сколько должен зарабатывать мужчина?

Сколько должен зарабатывать мужчина? (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 09:18
Метки: видео   должен   женщина   запросы   зарплата   мнение   опрос   
1746
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Многие современные женщины хотят быть независимыми, но при этом иметь под боком состоятельного мужчину. Героиня ролика поделилась мнением о том, сколько должен зарабатывать мужчина, с которым не стыдно завести отношения и семью.

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Метки: видео   должен   женщина   запросы   зарплата   мнение   опрос   
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2k
смт Час назад
Я зарабатываю 50, но мужика хочу с заработком от 300-)) Мужик, который зарабатывает "от 300" на такую даже не посмотрит.
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2k
Артур Гевондян Минуту назад
то есть, он должен ей 300 т.р. А за что? Чего так дорого секс-услуги? Если она хочет быть не секс-работницей, а женой, тогда почему финансовые претензии?
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36k
Андрей 2 минуты назад
Уверяю как только её мужик будет зарабатывать 300 тыр (чисто гипотетически), через 3 месяца она скажет, что мужик должен зарабатывать лям.
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47k
alertol 2 минуты назад
Что я должен написано в налоговом кодексе, что не должен в уголовном, остальное на моё усмотрение ©
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1k
ЛунныйКотэ 3 минуты назад
xxx: Удивительная тенденция в последнее время иметь завышенные запросы при наличии одной лишь п ды.

bash. org
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268
insaider 5 минут назад
А смысл?! Проще уж услугами профессионалок пользоваться,и дешевле и разнообразнее.
А смысл?! Проще уж услугами профессионалок пользоваться,и дешевле и разнообразнее.
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86k
Дмитрий 8 минут назад
300 тысяч - такие зарплаты только у начальников .
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9k
gnyS i 10 минут назад
Имея 300к в месяц я смогу содержанку нанять что бы она симулировала эмоции и атмосферу, и она будет более презентабельной чем эта облезлая выдра.
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1k
Kozlodoev 12 минут назад
Полковник дослужился до генерала. Жена после застолья укладывает его спать и говорит:
- ох, милый, думал ли ты когда-нибудь, что будешь спать с генеральшей?
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19k
Delex 12 минут назад
Сколько должен зарабатывать мужчина?
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18k
Matrosskin 14 минут назад
"А я ему эмоции свои" - сказало чудо с эмоциональностью бревна...
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4k
Фомич 22 минуты назад
Мужик,который зарабатывает эти 300К,будет искать себе 90-60-90 с ногами от ушей...так что вряд ли они встретятся )))
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2k
mtonaka 24 минуты назад
Таких облезлых кошек в базарный день, пять штук на алтын!
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31k
Олег Полчаса назад
Тут должна быть, нет, просто обязана, реклама кошачьего корма
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1k
додик Полчаса назад
Что то дороговато за 300 штук. И она хочет за эти бабки предложить себя??? Оценщика в студию.
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6k
Pillin Alex додик 5 минут назад
Нужно всю посмотреть, вдруг у неё на спине родинка по форме в виде арктического шлейфа Роснефти или отрыгивает после еды амбру идентичную китовой или знает где Навальный хранит утку с яйцом и иглой. Тогда конечно стоит
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485
Александр Туманов Полчаса назад
Удачи ей с кошками.
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10k
Яромиръ Полчаса назад
Сколько должен зарабатывать мужчина?
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578
Ratibor 41 минуту назад
Что то чем дальше в лес, тем злее партизаны. Зачастили что то макаки с подобными умозаключениями, совсем распоясались...
Специально для таких страшных ТП, надо возвращать Домострой персонально, держать в черном теле, никакого образования, никакой карьеры, развлечений, сидит дома, с детьми, драит хату круглые сутки, ублажает мужа по первому требованию и регулярно получает люлей, вот тогда и посмотрим как она запоёт, про заграницу, нищебродов и все остальное....
Себя любимую она подарит, атмосферу и эмоции
Ахахахаха
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9k
gnyS i Ratibor 15 минут назад
Наши предки были умнее а потом люди решили что мы должны быть более цивилизованными
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20k
Батончик с маком 42 минуты назад
ну тогда с бабы хорошее приданое - полцарства, конь, меч-кладенец, сундук золота и перина с лебяжьим пухом.
и чтоб нецелованная была
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18k
BillyBonzz 48 минут назад
Это говорит человек, одетый в дешманскую искусственную дубленку, шапку с китайского рынка а 300 рублей, что ей не стыдно было бы выйти замуж за мужика с доходом на меньше 300К )))) Задайте ей вопрос, что она думает по поводу того что не стыдно ли будет мужику с доходом под 300 К жениться на такой чувырле?)))
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6
RTR Час назад
-Сколько должен зарабатывать мужчина?

- Кому должен? Я зарабатываю 30 тыс. руб. в мес. и мне на все хватает. Машины нет, любовницы нет. Премии и подработки кладу на вклад под 3%
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18k
BillyBonzz RTR 43 минуты назад
Да уж, действительно есть чем гордиться)))
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5k
Дмитрий BillyBonzz 3 минуты назад
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