В Иркутской области отремонтировали школу за 77 миллионов государственных рублей, а потом она внезапно сгорела

С этим уже будет работать прокуратура.
В посёлке Хребтовая заканчивался ремонт капитальный ремонт учебного заведения. Когда объект уже готовили к сдаче, случился пожар. Как сообщил мэр района Максим Романов:
Пожаром полностью уничтожено правое крыло школы, где должны были размещены группы детского сада. Главная задача — восстановить теплоснабжение оставшейся части школы. Учебный процесс будет продолжаться в ДК и в старом здании детского сада. На месте работают следственная группа и прокурор района, причины возгорания устанавливаются.
Ранее Романов рассказывал, что подрядчику поставили задачу сделать ремонт в школе за один год:
Подрядчик с первых дней взял хороший темп, работы выполняются быстрее графика. Несмотря на то, что по проекту ремонт должен быть сделан за два года, контракт заключен на один год, до конца 2023-го, такие условия предоставления федеральных средств.
Уже летом была готова большая часть электрики и утепление. В следующем году планировали благоустраивать школьную территорию.
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Ремонт проводила «Иркутская строительная компания», она уже несколько лет участвует в электронных торгах и выигрывает тендеры на ремонт гособъектов. К некоторым из них потом возникли вопросы по пожарной безопасности.
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Ну а в нынешней ситуацией будут разбираться следователи и выяснять, почему горят объекты, на которые потратили 77 государственных миллионов.
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