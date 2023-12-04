FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 989 постов • 45 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Иркутской области отремонтировали школу за 77 миллионов государственных рублей, а потом она внезапно сгорела

В Иркутской области отремонтировали школу за 77 миллионов государственных рублей, а потом она внезапно сгорела

Автор:
04 декабря 2023 16:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Иркутская область   бюджет   пожар   ремонт   школа   
1390
1
2

С этим уже будет работать прокуратура.

В посёлке Хребтовая заканчивался ремонт капитальный ремонт учебного заведения. Когда объект уже готовили к сдаче, случился пожар. Как сообщил мэр района Максим Романов:

Пожаром полностью уничтожено правое крыло школы, где должны были размещены группы детского сада. Главная задача — восстановить теплоснабжение оставшейся части школы. Учебный процесс будет продолжаться в ДК и в старом здании детского сада. На месте работают следственная группа и прокурор района, причины возгорания устанавливаются.

Ранее Романов рассказывал, что подрядчику поставили задачу сделать ремонт в школе за один год:

Подрядчик с первых дней взял хороший темп, работы выполняются быстрее графика. Несмотря на то, что по проекту ремонт должен быть сделан за два года, контракт заключен на один год, до конца 2023-го, такие условия предоставления федеральных средств.

Уже летом была готова большая часть электрики и утепление. В следующем году планировали благоустраивать школьную территорию.

Ремонт проводила «Иркутская строительная компания», она уже несколько лет участвует в электронных торгах и выигрывает тендеры на ремонт гособъектов. К некоторым из них потом возникли вопросы по пожарной безопасности.

Ну а в нынешней ситуацией будут разбираться следователи и выяснять, почему горят объекты, на которые потратили 77 государственных миллионов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Иркутская область   бюджет   пожар   ремонт   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Гомерчик Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
62k
pynh Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Matrosskin Час назад
Это, конечно, случайность. Молния ударила, да. Ну разве может быть по другому, ну вы что !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

262064



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Набирающие популярность в сообществах
11 способов использовать криптовалюты
11 способов использовать криптовалюты
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#автомир#ДТП#Прикол#США#собака#сарказм#роль
#в мире#Юмор#интересно#история#забавно#фильм#авто аварии#Россия#полиция#Китай
#люди#машина#кино#факты#СССР#аварии#Автовсячина#пешехода сбили#конфликт#милота
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео) Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео) Наводнение, штормовой ветер и лесные пожары - коротко о погоде в Европе за последние сутки Наводнение, штормовой ветер и лесные пожары - коротко о погоде в Европе за последние сутки Хороший термос: девушка показала последствия пожара в машине Хороший термос: девушка показала последствия пожара в машине Женщина проникла в школу под видом дочери и была арестована Женщина проникла в школу под видом дочери и была арестована В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о запрете телефонов в школе В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о запрете телефонов в школе Сельская учительница пнула третьеклассника - и лишилась работы Сельская учительница пнула третьеклассника - и лишилась работы

На что жалуетесь?

Вернуться