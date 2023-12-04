В Иркутской области отремонтировали школу за 77 миллионов государственных рублей, а потом она внезапно сгорела

В посёлке Хребтовая заканчивался ремонт капитальный ремонт учебного заведения. Когда объект уже готовили к сдаче, случился пожар. Как сообщил мэр района Максим Романов:

Пожаром полностью уничтожено правое крыло школы, где должны были размещены группы детского сада. Главная задача — восстановить теплоснабжение оставшейся части школы. Учебный процесс будет продолжаться в ДК и в старом здании детского сада. На месте работают следственная группа и прокурор района, причины возгорания устанавливаются.

Ранее Романов рассказывал, что подрядчику поставили задачу сделать ремонт в школе за один год:

Подрядчик с первых дней взял хороший темп, работы выполняются быстрее графика. Несмотря на то, что по проекту ремонт должен быть сделан за два года, контракт заключен на один год, до конца 2023-го, такие условия предоставления федеральных средств.

Уже летом была готова большая часть электрики и утепление. В следующем году планировали благоустраивать школьную территорию.