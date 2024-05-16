Строитель Фарух обиделся на уволившую его женщину и стал угрожать «закладками» с тухлыми яйцами

Вскоре к ней обратился бригадир из этой фирмы по имени Фарух. Он заявил, что может сам доделать все ремонтные работы, но в обход конторы. За услуги попросил 120 тысяч рублей. Хозяйка квартиры согласилась - несмотря на прошлый, не особенно удачный опыт.

Вышло так, что Фарух в одиночку работал ещё хуже, так что и ему вскоре указали на дверь. А дама продолжала возмущаться и расстраиваться в соцсетях*.