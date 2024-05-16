Строитель Фарух обиделся на уволившую его женщину и стал угрожать «закладками» с тухлыми яйцами

Якобы он спрятал их при ремонте в квартире.
Дама решила сделать ремонт и наняла стройкомпанию. У неё в квартире трудились «ценные специалисты», поэтому результат был так себе. В конце концов женщине это надоело и она расторгла договор.
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Вскоре к ней обратился бригадир из этой фирмы по имени Фарух. Он заявил, что может сам доделать все ремонтные работы, но в обход конторы. За услуги попросил 120 тысяч рублей. Хозяйка квартиры согласилась - несмотря на прошлый, не особенно удачный опыт.
Вышло так, что Фарух в одиночку работал ещё хуже, так что и ему вскоре указали на дверь. А дама продолжала возмущаться и расстраиваться в соцсетях*.
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На этом её приключения не закончились: через несколько дней Фарух вышел на связь и сообщил, что во время ремонта сделал несколько тайников с куриными яйцами в стенах. За 30 тысяч рублей готов сказать где именно. А если денег не получит - хозяйка вскоре не сможет жить в квартире из-за вони протухших яиц.
Сначала женщина отказалась, потом стала торговаться и сбила цену до 5 тысяч. Перевела их аферисту, он сказал, где тайники. Она туда полезла и никаких яиц не нашла. И вот только тогда обратилась в полицию. Теперь яичного шантажиста ищут силовики.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской.
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-А кто вам дом строил?
- [мат]
- Как это так?
- Да вот так. Пришли фундаменщики, залили фундамент. Пришли каменщики и спрашивают "Какие [мат] вам фундамент так залили?" После каменщиков пришли штукатуры и спрашивают "Какие [мат] вам кирпич так выложили?". Потом приходят моляры и спрашивают "Какие [мат] вам так стены отштукатурили?"
Вот так, видимо, одни [мат] мне дом и построили.
Хорошо сделали.
Не без мелких косяков конечно, но без них не бывает.
В любом случае - следить надо, приезжать КАЖДЫЙ день, контролировать.
Ну или чтобы прораб был "свой"....