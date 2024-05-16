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Строитель Фарух обиделся на уволившую его женщину и стал угрожать «закладками» с тухлыми яйцами

Строитель Фарух обиделся на уволившую его женщину и стал угрожать «закладками» с тухлыми яйцами

Автор:
16 мая 2024 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   бригадир   квартира   ремонт   строители   шантаж   яйца   
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Якобы он спрятал их при ремонте в квартире.

Дама решила сделать ремонт и наняла стройкомпанию. У неё в квартире трудились «ценные специалисты», поэтому результат был так себе. В конце концов женщине это надоело и она расторгла договор.

Вскоре к ней обратился бригадир из этой фирмы по имени Фарух. Он заявил, что может сам доделать все ремонтные работы, но в обход конторы. За услуги попросил 120 тысяч рублей. Хозяйка квартиры согласилась - несмотря на прошлый, не особенно удачный опыт.

Вышло так, что Фарух в одиночку работал ещё хуже, так что и ему вскоре указали на дверь. А дама продолжала возмущаться и расстраиваться в соцсетях*.

На этом её приключения не закончились: через несколько дней Фарух вышел на связь и сообщил, что во время ремонта сделал несколько тайников с куриными яйцами в стенах. За 30 тысяч рублей готов сказать где именно. А если денег не получит - хозяйка вскоре не сможет жить в квартире из-за вони протухших яиц.

Сначала женщина отказалась, потом стала торговаться и сбила цену до 5 тысяч. Перевела их аферисту, он сказал, где тайники. Она туда полезла и никаких яиц не нашла. И вот только тогда обратилась в полицию. Теперь яичного шантажиста ищут силовики.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской.

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Метки: Видео   бригадир   квартира   ремонт   строители   шантаж   яйца   
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26  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Не гонялся ты бы поп за дешевизной
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767
Николай Александрович 50 минут назад
с чурбеками все равно переплатишь в итоге, они, как что - "это не понимаю, это не знаю! На этаж все поднимал, а чек потерял!"
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21k
Александр 56 минут назад
Решила кинуть строителей, бывает
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12k
Дмитрий 58 минут назад
Кто то должен быть лохом. Иначе разводить не кого будет. А когда лох ещё и жадный.....
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4k
poбт Час назад
полтора года ремонт? это че за ремонт такой?
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13k
Rus77 Час назад
Сэкономила на ослоё6е, кушай!
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3k
Nigilist Час назад
Я тоже в шоке "с наглости" авторов оных заявлений. Неужели они не "бояться", что их привлекут за издевательскую безграмотность?
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758
Рерих- легат белого братства Розенкрейцеров Час назад
Даже если "закладки" есть, они заштукатурены. Его обратно никто не пустит на объект, где он трудился. чтобы закладка "работала" надо проткнуть иголкой штукатурку и скорлупу яйца.
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150
Дмитрий Кирижиу Рерих- легат белого братства Розенкрейцеров 9 минут назад
Про яйца это самая популярная строительная байка. Удивительно, что в неё кто-то вообще верит.
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14k
gavrosh 2 часа назад
Мужик построил дом и у него спрашивают
-А кто вам дом строил?
- [мат]
- Как это так?
- Да вот так. Пришли фундаменщики, залили фундамент. Пришли каменщики и спрашивают "Какие [мат] вам фундамент так залили?" После каменщиков пришли штукатуры и спрашивают "Какие [мат] вам кирпич так выложили?". Потом приходят моляры и спрашивают "Какие [мат] вам так стены отштукатурили?"

Вот так, видимо, одни [мат] мне дом и построили.
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2
. gavrosh Час назад
Моляры - зубы во рту. Маляры - специалисты по окраске.
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24k
Killgrave 2 часа назад
Ремонтная "чернильница", которую отымели. Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь услугами черножопых макак.
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10k
Alex 2 часа назад
Так ей и надо, нехрен связываться с черными было
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2931 пост (2884 в горячем)

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