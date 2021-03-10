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"Помяли? Да и ладно!": стройка по-корейски, или коротко о работе иноземных рукожопов

"Помяли? Да и ладно!": стройка по-корейски, или коротко о работе иноземных рукожопов (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 15:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   интересно   корея   рукожопы   строители   тяп ляп   школа   
3565
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Всем известны темпы строительства самых разных объектов в Южной Азии. Не успеваешь оглянуться, а они мост построили или микрорайон возвели. Однако и там находятся "умельцы", благодаря стараниям которых находиться в спешно возведенных домах может оказаться опасно.

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Метки: видео   интересно   корея   рукожопы   строители   тяп ляп   школа   
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16  комментариев
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11k
Eltiftel 2 часа назад
е..ать! В конце жесть! Не ожидал!
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5k
Заур 6 минут назад
Просто камера не может прищурится и показать всю глубину замысла.
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14k
Lynx Полчаса назад
Автор ещё не видел наш самострой конца 80х.
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16k
nobody® Час назад
На днях одну из школ раздели. Фасад сделали самым горючим материалом, заставили снимать. Победитель конкурса: "Я ничего не знал. Просто выиграл конкурс и нанял подрядчика, а себе процент." Так там пришлось к школе прикреплять пожарную бригаду на постоянное дежурство, тоже расходы.
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10k
Великий Кормчий Час назад
А если этот ролик не на фишки загрузить а отправить "куда следует"?
ЗЫ
К сожалению, после марта 1953 года, сейчас так строят всё.
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625
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Вот кому в технадзор дорога.
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−53
Шалун 2 часа назад
ладно я еще тот строитель,эти гастербайтеры и моего дядю за пояс заткнули
ну Дяд главный был на стройке, и с ним рабоичие поспорили
ну вернее сказали
на похер! скажешь так - ну так и сделаем но водабудет затекать
так что не то что я заткнулся (да я особо рот и не открывал) но и хозяин мой дядька заткунулся

ну если люди дело говорят - ну посчему бы и не послушать их?
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
То,что строили корейцы-не факт,а вот на косяки указывает именно что кореец. А принимали работу тоже корейцы?
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−53
Шалун 2 часа назад
нанимал рукожопов этим летом
сестре сарай/граж строили
блин...я за этими парнями не успевал раствор им мешать
я думал я буду на них покрикивать... ну чтобне филонили
наоборот пришлось еще нанять человека, я один не успевал для них раствор мешать
хотя думал ну я то в строительстве понимаю... просто помошниковнанимаем
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Сколько видел строителей всегда одно и тоже. Каждый пришедший на объект сходу начинает хаять тех кто выполнял работу до него. А косяки по своей работе всегда спихаются на то что до них кто-то что-то плохо подготовил.
Я конечно не профессионал но ничего страшного я в этом ролике не увидел.
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1k
Radugananebe Руслан Новак 2 часа назад
Я не строитель ни разу. Но разве зазоры между утеплителем - это не путь к накоплению конденсата и появлению плесени под зашитым гиспокартоном (или чем там они зашивают сверху)?
А остальное, конечно, скорее эстетические дефекты, чем страшные косяки.
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1k
Руслан Новак Radugananebe Час назад
Так там вроде нет гипсокартона. Там утеплить поверх стены. Которую автор должен обшивать каким-то фасадом. И между утеплителем и фасадом ещё и воздушная прослойка. Наоборот будет проветриватся. В крайнем случае если эти щели задуть пеной проблем не будет.
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7k
Алеksей Radugananebe Час назад
вероятность обрушения фасада по сварным швам металлоконструкции, по вашему, эстетический дефект?
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1k
Faulkner 2 часа назад
А то там корейцы местные строят, может какие гастарбайтеры из Узбекистана.
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