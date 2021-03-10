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Всем известны темпы строительства самых разных объектов в Южной Азии. Не успеваешь оглянуться, а они мост построили или микрорайон возвели. Однако и там находятся "умельцы", благодаря стараниям которых находиться в спешно возведенных домах может оказаться опасно.
Быстро - не всегда качественно. Это утверждение вполне может стать аксиомой, для подтверждения которой достаточно посмотреть видео строительства корейского многоэтажного здания. Ролик небольшой, но информативный. Особенно впечатляет, что этот объект предназначен для детей.
Русскоговорящий строитель прошел по будущей школе и показал несколько "косяков" своих коллег. Кривая облицовка, прорехи между утеплителем, неплотно подогнанный профиль окон. "Помяли? Да и ладно!"
Тот самый случай, когда убеждаешься, что "рукожоп" - понятие интернациональное и не зависит от страны.
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ЗЫ
К сожалению, после марта 1953 года, сейчас так строят всё.
ну Дяд главный был на стройке, и с ним рабоичие поспорили
ну вернее сказали
на похер! скажешь так - ну так и сделаем но водабудет затекать
так что не то что я заткнулся (да я особо рот и не открывал) но и хозяин мой дядька заткунулся
ну если люди дело говорят - ну посчему бы и не послушать их?
сестре сарай/граж строили
блин...я за этими парнями не успевал раствор им мешать
я думал я буду на них покрикивать... ну чтобне филонили
наоборот пришлось еще нанять человека, я один не успевал для них раствор мешать
хотя думал ну я то в строительстве понимаю... просто помошниковнанимаем
Я конечно не профессионал но ничего страшного я в этом ролике не увидел.
А остальное, конечно, скорее эстетические дефекты, чем страшные косяки.