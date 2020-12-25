"Бедные звезды": кто из известных людей не платит налоги, но спит спокойно

В этом году уже многие известные личности жаловались на кризис, невозможность содержать коллективы и безденежье. Теперь оказалось, что некоторые из этих "нищебродов" даже не платят налоги за своё многочисленное имущество.
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Самый "ответственный" из нашего списка давненько не платил налоги. А ведь только за "Мерседес Гелендваген" накапало налога на 71 тыс рублей.
Милашка Кристина – является героиней скандальных хроник после обнажёнки в фильмах и развода с Гариком Харламовым. А также оказалось, что артистка уже два года не платит налоги за свой автомобиль, поэтому и набежала такая приличная сумма.
Скандальный рэпер попал в список "элитных" неплательщиков. Несмотря на милые фоточки его супруги с семейных путешествий, выяснилось, что Джиган уже 2 года уклоняется от уплаты налогов за дом, земельный участок и 2 автомобиля.
Печально знаменитый Михаил Ефремов значительно потратился в этом году. Деньги на адвокатов и "свидетелей", компенсации родственникам погибшего. Всё это пошатнуло финансовое благополучие актёра. Задолженность по налогам за два года у Ефремова составила 249,5 тыс рублей, и это при том, что пени начисляются ежедневно и сумма задолженности перед государством постоянно растёт.
Всенародная "любимица" имеет по квартире в Москве, Санкт-Петербурге и целых 22 в Астрахани! Но совсем недавно любительница шпагатов решила продать все астраханские квартиры, кроме одной, в которой она собирается время от времени жить.
Рэпер задолжал огромную сумму налогов за квартиру в Москве и две крутые тачки.
Скандальный бывший адвокат не платит налоги с 2015 года, поэтому только пени составляют около половины его полумиллионной задолженности государству.
А ведь совсем недавно мы узнали размер гонораров известных личностей. Может уже пора закончить прибедняться?
Впервые за долгое время перед Новым Годом звезды не повышают свои расценки за выступления, а понижают.
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