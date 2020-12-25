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"Бедные звезды": кто из известных людей не платит налоги, но спит спокойно

"Бедные звезды": кто из известных людей не платит налоги, но спит спокойно (9 фото)

Автор:
25 декабря 2020 12:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кристина Асмус   Михаил Ефремов   Эльман Пашаев   деньги   долги   налоги   неуплата   шоу бизнес   
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В этом году уже многие известные личности жаловались на кризис, невозможность содержать коллективы и безденежье. Теперь оказалось, что некоторые из этих "нищебродов" даже не платят налоги за своё многочисленное имущество.
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Метки: Кристина Асмус   Михаил Ефремов   Эльман Пашаев   деньги   долги   налоги   неуплата   шоу бизнес   
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Свирепый Бамбр 2 минуты назад
Какие-то смешные суммы.
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