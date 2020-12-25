"Бедные звезды": кто из известных людей не платит налоги, но спит спокойно

Печально знаменитый Михаил Ефремов значительно потратился в этом году. Деньги на адвокатов и "свидетелей", компенсации родственникам погибшего. Всё это пошатнуло финансовое благополучие актёра. Задолженность по налогам за два года у Ефремова составила 249,5 тыс рублей, и это при том, что пени начисляются ежедневно и сумма задолженности перед государством постоянно растёт.