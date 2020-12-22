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Пьяная "яжемать" избила сына из-за проблем с поведением в школе

Пьяная "яжемать" избила сына из-за проблем с поведением в школе (7 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 15:01
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воспитание   жестокость   россия   школа   яжемать   
3075
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Женщину вызвали в школу и, вернувшись домой, она решила заняться воспитанием 12-летнего пацана. Видео, на котором эта мамаша бьет ребенка, снимала ее подруга. Ад как он есть.

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Метки: видео   воспитание   жестокость   россия   школа   яжемать   
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57  комментариев
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5k
SSD 5 часов назад
В тот вечер, когда жительница Томской области набросилась на сына, у неё гостила подруга. Как рассказал Лайфу источник, женщины выпивали, и это расстроило мальчика: он попросил не спаивать мать. Однако женщина разозлилась, вспомнила, что её вызывали в школу, и избила своего ребёнка....
...тогда она схватила палку, пытаясь придушить мальчика...
...Теперь в отношении матери возбуждено дело по статье "Угроза убийством". Ей грозит до двух лет лишения свободы. Её сын может отправиться во временную семью или детдом. Сейчас этот вопрос решается.
...Отец мальчика умер, а мать нигде не работала и жила на пособие по потере кормильца.... (с)
https://life.ru/p/1359907https://life.ru/p/1359907
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4k
Эрик Минуту назад
А что не так то?
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3k
стопудовый 9 минут назад
я знаю, что меня заминусуют по полной!!! но я выскажу своё мнение по этому вопросу!! а сколько у нас в Стране таких мам которые пытаются воспитать сыновей без участия ОТЦА!!! у меня есть соседский сыночик, мамка его воспитывала и был хороший мальчуган пока дед не умер! а вот после начался ТРЕШЬ!!! этот малолетка с катушек слете в 14 его отчислили из школы за уголовку, матушка все силы приложила, что бы пристроить его в колидж на бюджет, что бы только учился!! хрена там, вылетел с первого симестра!!! во второй на платник, пол года "Давай, до свидание!!!" вот и вопрос, что не хватало ему в жизни? вопрос, может и правильно мама поступила, дав люлей?
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1k
uuid 13 минут назад
это дитятко будет [мат] вас доброхотов когда вырастет...
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42k
SAndre Полчаса назад
люди, вы уж определитесь
а то как про происшествия в школе, так требования лупить дитяток вплоть до расстрела, а как про про попытку надрать жопу охреневшему поцу по результатам родительского собрания, так надо стрелять мамашу
уж что-то одно: или крестик или трусы
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Жена Компота. )))
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2k
Честер 53 минуты назад
)(3рня какая то
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1k
Руслан Новак 54 минуты назад
Всего-то разборки в семействе алкашей. По её движениям видно что она угашена. А обстановка в комнате и без слов все объясняет. Жаль конечно детей в таких семьях, как правило они такими же как родители и вырастают.
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18k
BiZ 58 минут назад
пиьдец, че творится.. шлепнула пару раз оболтуса за дело, его в детдом, ее на нары. аьуеть..
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2k
Egoro Час назад
Бля, когда в 12 лет меня хотела физически наказать мать, я просто улыбался, так как был уже крупнее её. Терпел, конечное, удары ладонями по спине, но не стонал, что больше так не буду.
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311
sedoisever Час назад
Ну, справедливости ради нужно сказать, что то, что она душит пацана, можно предположить только со слов "милосердной" операторши. Не поной она: "ты его задушишь" никто, кроме нескольких лещей ничего и не увидел бы.
А так, оператор молодец. Прям душат на глазах ребёнка, нужно снять. Это поможет.
А по факту, если бы снимали все факты "воспитания" на телефон, так многие сильно впечатлительные назвали бы нашу страну концлагерем для детей. Никто ещё от порки ремнём не умер. А снимите это... Выглядеть будет, как бесчеловечные истязания.
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2k
Чиуауа 2 часа назад
можно подумать в детдоме из него человека сделают...
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361
Serg Dex 2 часа назад
Интересная работа оператора. Кто этот Филини?
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26k
Rest Tremor 2 часа назад
Это лишь кирпичик прогнившей до основания страны.
Это лишь кирпичик прогнившей до основания страны.
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3k
Lola Rest Tremor 2 часа назад
Пьяная "яжемать" избила сына из-за проблем с поведением в школе
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2k
Чиуауа Lola 2 часа назад
а госдеп он тоже на русском делопроизводство ведет?
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Не то что пьяная,а поддатая мать-уже не мать,а биомусор,место которому на свалке.
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31k
Олег 2 часа назад
Мне нравится фраза "прокуратура проводит проверку"! Что там проверять? Всё прекрасно видно на видео. Теперь стадо дармоедов два месяца будет писать бумажки
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627
Moon24 3 часа назад
Если в 12 лет существо не способно нормально себя вести то иначе уже никак , слова бесполезны . Раньше в школах были розги , карцеры . Для неуравновешенных и проблемных это необходимо
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2k
Чиуауа Moon24 2 часа назад
тебе же не помогло..
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11k
* Moon24 Час назад
В тот вечер, когда жительница Томской области набросилась на сына, у неё гостила подруга. Как рассказал Лайфу источник, женщины выпивали, и это расстроило мальчика: он попросил не спаивать мать. Однако женщина разозлилась, вспомнила, что её вызывали в школу, и избила своего ребёнка.... ...тогда она схватила палку, пытаясь придушить мальчика... ...Теперь в отношении матери возбуждено дело по статье "Угроза убийством". Ей грозит до двух лет лишения свободы. Её сын может отправиться во временную семью или детдом. Сейчас этот вопрос решается. ...

Отец мальчика умер, а мать нигде не работала и жила на пособие по потере кормильца.... (с)

П.с. С матерью которая бухает дома, нигде не работает и так далее, пример хорошего поведения парню получить негде, судя по всему там мать как раз ведёт себя просто жесть. Это жёсткий стресс расти в семье с бухой быдло мамой.

Вам бы розг, но уже не поможет, когда в голове помойка, уже поздно.
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−87
бульба 3 часа назад
духовная, пгавославная, путенская расеюшка
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311
sedoisever бульба 2 часа назад
Вот взять бы тебя, да черепушкой об асфальт. Как же вы задрали! В каждой стране можно найти тысячи таких примеров. И речь тут об отдельных людях, а не о стране. Но вы [мат], аж трясётесь, как вам нужно в любой пост свою завистливую желчь выплеснуть. Хоть картинки с котами, хоть, сука, рецепты мацы, вы, [мат], без своего бога не обойдётесь...
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2k
Чиуауа Вася Васин 2 часа назад
Вы не поверите, но гораааздо лучше!
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1k
Вася Васин sedoisever Час назад
"Вот взять бы тебя, да черепушкой об асфальт"
духовная, пгавославная, путенская расеюшка
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311
sedoisever Вася Васин Полчаса назад
А я не за рассеюшку. Я за себя, советского человека говорю. Раздолбал бы вам бошки в фарш. Безо всякого Путина. Это вы без него не можете. Молитесь на него ежедневно и еженощно. Я и не вспоминал бы про него, если бы не вы, хомяки долбаные.
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1k
Вася Васин sedoisever 9 минут назад
Как же хорошо,что у тебя,Хомо Советикус,коротки руки и ты не можешь ничего раздолбать.Раскажи мне,как же вы сысысыр то просрали?
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409
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 3 часа назад
Грязная самка.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−35
6k
Administrator 3 часа назад
Зачем тут приводят скрины с коментами? Кто то читает их?
Мы тут сами с усами
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2k
Ilya Volodin Administrator 2 часа назад
Для того, чтобы у неокрепших умом комментаторов задать вектор роста иллюзии собственного мнения по стадному принципу.
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