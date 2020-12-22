Пьяная "яжемать" избила сына из-за проблем с поведением в школе

Женщину вызвали в школу и, вернувшись домой, она решила заняться воспитанием 12-летнего пацана. Видео, на котором эта мамаша бьет ребенка, снимала ее подруга. Ад как он есть.
Жительница Томской области решила наказать своего 12-летнего сына из-за плохого поведения в школе. Она несколько раз ударила ребенка, оттаскала его за волосы и чуть не придушила.
Все действо снимала на камеру подруга женщины, которая пыталась остановить горе-мамашу криками "Анджела, ну хватит! Ты его задушишь!"
Осторожно! Видео содержит сцены насилия и жестокости!
Видео с экзекуцией появилось в соцсетях и получило широкую огласку. После этого инцидентом заинтересовалась прокуратура Томской области. "По предварительной информации, вечером 19 декабря 2020 года жительница Каргасокского района применила насилие к своему малолетнему сыну из-за его поведения в школе. Видеозапись конфликта получила распространение в социальных сетях. Прокуратура Каргасокского района приступила к проверке исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства агентство РИА Новости. После проверки ситуации мальчика изъяли из семьи. В отношении его матери возбуждено уголовное дело об угрозе убийством и составлен административный протокол.
Пользователи соцсетей были практически единодушны в осуждении пьяной матери. Хотя кто-то, видимо, вспомнив свое детство, заметил, что, наверное, ребенка били за дело.
Какое будущее у этого ребенка? Детдом, опека родственников? Или все-таки мать исправится и проникнется любовью к своему сыну?
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Метки: видео воспитание жестокость россия школа яжемать
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...тогда она схватила палку, пытаясь придушить мальчика...
...Теперь в отношении матери возбуждено дело по статье "Угроза убийством". Ей грозит до двух лет лишения свободы. Её сын может отправиться во временную семью или детдом. Сейчас этот вопрос решается.
...Отец мальчика умер, а мать нигде не работала и жила на пособие по потере кормильца.... (с)
https://life.ru/p/1359907https://life.ru/p/1359907
а то как про происшествия в школе, так требования лупить дитяток вплоть до расстрела, а как про про попытку надрать жопу охреневшему поцу по результатам родительского собрания, так надо стрелять мамашу
уж что-то одно: или крестик или трусы
А так, оператор молодец. Прям душат на глазах ребёнка, нужно снять. Это поможет.
А по факту, если бы снимали все факты "воспитания" на телефон, так многие сильно впечатлительные назвали бы нашу страну концлагерем для детей. Никто ещё от порки ремнём не умер. А снимите это... Выглядеть будет, как бесчеловечные истязания.
Отец мальчика умер, а мать нигде не работала и жила на пособие по потере кормильца.... (с)
П.с. С матерью которая бухает дома, нигде не работает и так далее, пример хорошего поведения парню получить негде, судя по всему там мать как раз ведёт себя просто жесть. Это жёсткий стресс расти в семье с бухой быдло мамой.
Вам бы розг, но уже не поможет, когда в голове помойка, уже поздно.
духовная, пгавославная, путенская расеюшка
Мы тут сами с усами