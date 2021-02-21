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В Бурятии полковник Росгвардии пытался заставить официантку есть деньги

В Бурятии полковник Росгвардии пытался заставить официантку есть деньги (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 февраля 2021 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: бурятия   видео   деньги   официантка   росгвардеец   скандал   
2013
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  Работа в Росгвардии сложная, напряжённая. Особенно "тяжело" приходится высокопоставленным сотрудником ведомства. И чтобы хоть как-то отдохнуть от суровых будней, они иногда посещают рестораны и кафе. Вроде бы пустяк, безделица. Да вот  не совсем.

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Метки: бурятия   видео   деньги   официантка   росгвардеец   скандал   
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35  комментариев
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120
Юрий Час назад
Это полковник, то есть он закончил академию и под его командованием другие росгвардейцы. Это не рядовой... Если мы хотим быть правовым государством, все подразделение Росгвардии должно быть проверено. Иначе все это закончится очень плохо для страны и народа. Даже Иван Грозный разогнал свою опричнину.
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4k
Иван 2 минуты назад
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1k
lafonten 4 минуты назад
ACAB!
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6k
B0n lafonten Минуту назад
Эргендэ, э!
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5k
Эх, Вася, Вася 10 минут назад
Это маленький, но гордый народ. У них там у всех мания грандиоза.
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1k
ALEX 16 минут назад
Совсем уже оху.ели мусора позорные!
А есть же ган.доны которые на митингах поддерживают таких ублюдков муса ров, а потом эти же мусора вас и гнобят.
.
Хавайте! Путинское быдло!
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59
Васек ПЕТРОВ ALEX 12 минут назад
Анальное чмо
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1k
ALEX Васек ПЕТРОВ 9 минут назад
Приятно познакомиться, Александр.
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−31
scorpions05020n 23 минуты назад
И так известно что в россгвардии неадекватов работают. Не только так, в полиции тоже. У нас не лучше был случай. Превышение должностных полномочий, нанесение вреда средней тяжести здоровью, ещё и пистолет подставлял к голове. Вот какого чёрта тот мет оказался возле околка леса, куда отъехали пострадавшие водочки просто выпить, и куда у мента была путёвка. До 8 лет грозил срок.
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27k
Teodor scorpions05020n 16 минут назад
Я хрен чего понял - ты, видимо, о своем для себя писал...
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137
VVL scorpions05020n 11 минут назад
[мат] ельно написал
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3k
tamin Полчаса назад
Мне нравится всенародная проблема. Источники рентв, фишки, космополитен. Больше никому не интересно. Пусть разбираются. Мне кстати интересно. Тех анальных выродков, которые избили путиниста на митинге, нашли? Какого хрена они ещё не сидят в тюрьме?
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36k
Андрей tamin 16 минут назад
Они не сидят только потому что сейчас 37 и режЫм свирепствует.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Быдло в погонах страшнее быдла в обосранных штанах

p.s.Простите за эмоции
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858
Алексей Полчаса назад
Чем дальше от столицы, тем больше местные чиновники считают себя царьками, не важно силовики или муниципальные, особенно это развито в республиках Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Калмыкия и т. д.
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27k
Teodor Алексей 15 минут назад
Дагестан..?
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150
Mr White Man Полчаса назад
Защита и опора ! :)
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2k
KL11 Полчаса назад
"полковником Росгвардии Бурятии"
Ну кто так пишет?
И таки да. Таких надо не выгонять а сажать, за оскорбление. Че одному Лёхе отдуваться?
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1k
Bhaal 49 минут назад
А скоро будут право первой ночи требовать. Феодализм он такой.
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36k
Андрей Bhaal 15 минут назад
Ну не переживай, тебе это уже не грозит.
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19k
Добрый Алабай 52 минуты назад
Рановато он начал. Они ещё не весь огнестрел у населения отобрали.
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4k
Пепелац 55 минут назад
Новые опричники...
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120
Юрий 57 минут назад
Мы живем под угрозой установления Кущевки по всей стране. Силовики над законом это недопустимо. Это скатывание государства в Ордынскую государственность, туда, где сила и была закон, а право подменялось волей хана.
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4k
Артем Кощеев Час назад
Ну подумаешь, нажрался как свинья. Ну подумаешь, вёл себя как последнее быдло. Ну подумаешь, унизил девушку. Ну подумаешь, бросил тень на всю росгвардию. Что ж теперь, хорошего человека за такую ерунду наказывать?
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5k
кот базилий Артем Кощеев 48 минут назад
Ни в коем разе , выговор и на повышение. Такие сотрудники в цене.
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1k
lekha-fil кот базилий 21 минуту назад
Так и будет. Чтобы другим не повадно было.
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41k
Митрий Час назад
Думаю, он просто хотел научить девушку своему искусству. Говорят, всяких полковников в академии учат деньги жрать - всякое случается - может пригодится.
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266
... Час назад
я ж говорю в нацгвардии работает одно быдло и отбросы!
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352
Александр Задорожный Час назад
Охранник молодец, не побоялся полкана.
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720
Viktor Александр Задорожный 45 минут назад
А че его бояться , мелкий и легкий .
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8k
СПКиНР Час назад
Для них это норма издеваться, над теми кто слабее.
Полицаи и ССовцы.
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12k
Вася Александрович СПКиНР Час назад
О, ещё немного, и белорусского "батьку" наконец признаете фашистом. Прогресс!
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7k
Акакий СПКиНР 44 минуты назад
оплот власти обнуленного)
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3k
VL СПКиНР 20 минут назад
то есть, мать, убившая своих детей в подмосковье, и не только она, дают повод громко заявить, что все матери в РФ ссуки и сволочи. Понятно.
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160
Васёк Л. VL 16 минут назад
Ну а как? По другому такие не могут. Главное всё обобщить, крикнуть погромче и говна на вентилятор накинуть.
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