В Бурятии полковник Росгвардии пытался заставить официантку есть деньги

2013
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Работа в Росгвардии сложная, напряжённая. Особенно "тяжело" приходится высокопоставленным сотрудником ведомства. И чтобы хоть как-то отдохнуть от суровых будней, они иногда посещают рестораны и кафе. Вроде бы пустяк, безделица. Да вот не совсем.
Так, в городе Улан-Удэ год назад произошёл конфликт между персоналом кафе «Золотая медаль» и полковником Росгвардии Бурятии. Мужчина решил забрать с собой остатки блюд, а вот за контейнер для еды платить отказался. Когда официантки и администраторы всё же убедили его рассчитаться, он не придумал ничего лучше, чем насильно запихать деньги одной из девушек в рот.
Усмирять дебошира приехали его же коллеги. Они умело вывели своего пьяного начальника из заведения. Но самое интересное, что после этого конфликта никаких проверок и разбирательств не было.
И только после того, как видео попало в сеть, в пресс-службе Росгвардии Бурятии сообщили, что «при установлении причастности должностных лиц будут приняты соответствующие меры, виновные будут привлечены к ответственности».
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Метки: бурятия видео деньги официантка росгвардеец скандал
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А есть же ган.доны которые на митингах поддерживают таких ублюдков муса ров, а потом эти же мусора вас и гнобят.
.
Хавайте! Путинское быдло!
p.s.Простите за эмоции
Ну кто так пишет?
И таки да. Таких надо не выгонять а сажать, за оскорбление. Че одному Лёхе отдуваться?
Полицаи и ССовцы.