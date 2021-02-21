В Бурятии полковник Росгвардии пытался заставить официантку есть деньги

Работа в Росгвардии сложная, напряжённая. Особенно "тяжело" приходится высокопоставленным сотрудником ведомства. И чтобы хоть как-то отдохнуть от суровых будней, они иногда посещают рестораны и кафе. Вроде бы пустяк, безделица. Да вот не совсем.

0 Источник: Так, в городе Улан-Удэ год назад произошёл конфликт между персоналом кафе «Золотая медаль» и полковником Росгвардии Бурятии. Мужчина решил забрать с собой остатки блюд, а вот за контейнер для еды платить отказался. Когда официантки и администраторы всё же убедили его рассчитаться, он не придумал ничего лучше, чем насильно запихать деньги одной из девушек в рот.

Усмирять дебошира приехали его же коллеги. Они умело вывели своего пьяного начальника из заведения. Но самое интересное, что после этого конфликта никаких проверок и разбирательств не было.